Własność a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - czym się różnią?

Czy pełna własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to to samo? © pixabay.com

Dla wielu osób pełna własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to jedno i to samo. Tymczasem instytucje te w świetle obowiązującego prawa dość znacząco się różnią. Na co warto zatem zwrócić uwagę podczas zakupu mieszkania? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Opłacalna inwestycja w nieruchomości

Co stanowi własność kupującego?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy pełna własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to to samo? W obu wymienionych formach prawnych lokalem można dysponować w taki sam sposób.

Czy różni się sposób dysponowania lokalem?

Od czego zależy forma własności?

Która forma oferuje więcej korzyści?

Nieruchomości to bezapelacyjnie jeden z najkorzystniejszych sposobów inwestowania pieniędzy. Nie tylko pozwala na korzystne ulokowanie gotówki i jej ochronę przed inflacją. Jednocześnie daje szansę na realny zarobek. Nieruchomości bowiem z roku na rok zyskują na wartości. Przy czym kupujemy zarówno grunty, domy, jak i mieszkania. Właśnie o tych ostatnich traktuje niniejszy artykuł. Kupując określony lokal należy zwrócić uwagę na inne czynniki i jego właściwości, niż w przypadku gruntów lub domu jednorodzinnego. W szczególności istotna jest forma własności takiego lokalu. Możemy mieć do czynienia zarówno z pełną własnością , jak i spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego. Czym to się różni? Która forma oferuje więcej korzyści?Z odrębną własnością lokalu wiąże się współwłasność części wspólnych budynku, takich jak windy, korytarze, hala garażowa, schody i tak dalej, a także co do zasady współwłasność gruntu pod i wokół budynku. Czasem grunt może być objęty użytkowaniem wieczystym, przez co staniemy się współużytkownikami wieczystymi działki. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicielem budynku i gruntu jest natomiast spółdzielnia mieszkaniowa. Każdy lokal, będący zatem odrębną własnością będzie posiadał swoją własną księgę wieczystą, a w odniesieniu do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu księga będzie założona wyłącznie dla całej nieruchomości. Sprzedając lub kupując lokal, objęty taką formą własności należy zatem postarać się o stosowne zaświadczenie od spółdzielni – podkreśla Bartosz Antos.W obu wymienionych formach prawnych lokalem można dysponować w taki sam sposób. Można zatem w nim mieszkać, wynajmować go lub użyczać, dostosowywać do własnych potrzeb, remontować i tak dalej. Zarówno przy pełnej własności, jak i spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu takie mieszkanie można również sprzedać lub komuś podarować. Po śmierci dotychczasowego właściciela wchodzi ono natomiast do masy spadkowej i podlega dziedziczeniu. Różnica może tkwić jednak w kosztach utrzymania lokalu. Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu zapłacimy nie tylko za utrzymanie części wspólnych w czystości, wszelkie remonty i inne wydatki, związane z codziennymi potrzebami mieszkańców. Lokatorzy będą bowiem musieli również utrzymywać spółdzielnię mieszkaniową, a zatem wyłożyć pieniądze na koszty zatrudnienia prezesów, wiceprezesów, księgowych, pracowników administracji, działu kadr, działu technicznego i wszystkie inne, zatrudnione w niej osoby. W konsekwencji wysokość comiesięcznego czynszu może być znacznie wyższa.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to tak naprawdę relikt PRL-u. Właśnie dlatego tę formę prawną najczęściej spotkamy w starych blokach z wielkiej płyty. To tam, stworzone w latach 60 i 70 ubiegłego wieku spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonują do dzisiaj. W nowym budownictwie tworzone są raczej wspólnoty mieszkaniowe. Taką wspólnotę tworzą wszyscy właściciele lokali, położonych na danej nieruchomości. To oni decydują o wyborze zarządcy, który zadba o wszelkie kwestie techniczne, związane z budynkiem i jego otoczeniem. Mają też wpływ na ustalenie wysokości funduszu remontowego, a także wysokości i celu realizowanych inwestycji, w tym chociażby zainstalowania monitoringu albo wykonania ogrodzenia.Trudno przesądzić, która z prezentowanych form własności jest lepsza dla kupującego. Tak naprawdę pełną własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu różnią bowiem zaledwie niuanse. Decydując się na zakup danego mieszkania należy zatem kierować się innymi czynnikami, w tym chociażby jego wyglądem, lokalizacją i tak dalej.