Już 84% Polaków ma mieszkanie własnościowe

Eurostat niedawno podał, jaka część Polaków w 2019 r. posiadała mieszkanie własnościowe. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się zmianom tego wskaźnika przez ostatnie kilkanaście lat.

2007 r. - 62,5% Polaków zasiedlających własnościowe mieszkanie lub dom (w tym 2,9% zajmujących lokum obciążone kredytem na jego zakup lub budowę)

2008 r. - 66,0% (4,4%)

2009 r. - 68,7% (5,7%)

2010 r. - 81,3% (6,8%)

2011 r. - 82,1% (8,4%)

2012 r. - 82,4% (9,6%)

2013 r. - 83,8% (10,2%)

2014 r. - 83,5% (10,8%)

2015 r. - 83,7% (10,9%)

2016 r. - 83,4% (11,6%)

2017 r. - 84,2% (11,1%)

2018 r. - 84,0% (11,3%)

2019 r. - 84,2% (12,2%)

2007 r. - 59,7%

2008 r. - 61,6%

2009 r. - 63,0%

2010 r. - 74,5%

2011 r. - 73,7%

2012 r. - 72,8%

2013 r. - 73,6%

2014 r. - 72,7%

2015 r. - 72,8%

2016 r. - 71,8%

2017 r. - 73,1%

2018 r. - 72,7%

2019 r. - 72,0%

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) regularnie bada udział osób posiadających różne tytuły prawne do mieszkania (własność, najem wolnorynkowy oraz najem preferencyjny). Takie analizy dotyczą również Polski. Eurostat niedawno opublikował „polskie” wyniki z 2019 r. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się tym oraz starszym statystykom, które są bardzo ciekawe.Eurostat w ramach swoich badań podaje udział osób zasiedlających mieszkanie (dom lub lokal) na podstawie danego tytułu prawnego. Warto pamiętać, że do badanej grupy oprócz właściciela mieszkania zaliczają się np. jego dzieci.Jeżeli chodzi o odsetek Polaków zamieszkujących własnościowe lokum (dom lub lokal mieszkalny), to ten wskaźnik przez lata zmieniał się następująco:Powyższe dane wskazują, że udział Polaków zasiedlających własnościowe mieszkanie lub dom w ciągu zaledwie 12 lat zwiększył się o ponad 20 punktów procentowych. Co więcej, w 2019 r. odnotowano wzrost tego wskaźnika, który skompensował spadek widoczny rok wcześniej. W większym stopniu zwiększył się odsetek użytkowników mieszkań (lokali i domów) z kredytem na ich budowę lub zakup. Dane Eurostatu dobrze pokazują skalę ekspansji kredytowej banków na rynku hipotecznym przez ostatnie 12 lat.Ciekawie prezentuje się także udział naszych rodaków, którzy zasiedlają mieszkanie własnościowe bez kredytu mieszkaniowego. Wspomniany odsetek przez ostatnie lata zmieniał się następująco:Szybki wzrost analizowanego wskaźnika w latach 2008 - 2010 wynikał głównie z masowego wykupu mieszkań spółdzielczych . Później analizowana wartość ustabilizowała się już na poziomie wynoszącym 72% - 73%.