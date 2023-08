Coraz więcej chętnych na kupno mieszkania na przedmieściach

Kupię mieszkanie na przedmieściach – jak wynika z informacji opublikowanych przez Otodom, Polacy są coraz bardziej skłonni do składania tego rodzaju deklaracji. W pierwszym półroczu br. większy popyt na mieszkania odnotowano a niemal wszystkich (93%) powiatach okalających duże miasta. O ile chęć wyprowadzki pod miasto nie jest zaskakująca chociażby ze względu na niższe ceny mieszkań, o tyle już pewne zdumienie budzi to, że osoby poszukujące domów coraz częściej przyglądają się właśnie ofercie dużych miast.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki odpowiadają za rosnące zainteresowanie kupnem mieszkania pod miastem?

W których powiatach okalających duże miasta widoczny jest najsilniejszy wzrost zainteresowania mieszkaniami?

Jak kształtują się średnie ceny mieszkań w aglomeracjach?

Za rosnące zainteresowanie lokalizacjami podmiejskimi odpowiadają głównie czynniki ekonomiczne. W ostatnim kwartale średnia cena ofertowa w przeliczeniu na 1 mkw. mieszkania w największych polskich miastach wynosiła 12,5 tys. zł, podczas gdy w ośrodkach miejskich liczących od 100-500 tys. mieszkańców, była o blisko 30% niższa. W średnich miastach, zamieszkałych przez 50-100 tys. osób, była aż o blisko połowę niższa (średnio ok. 6,5 tys. za mkw.). W ościennych powiatach kupujący mają więc do dyspozycji przystępniejsze cenowo oferty lub dysponując określonym budżetem, mogą sobie pozwolić na większy metraż mieszkania. - komentuje Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom.

Ożywienie na rynku umacnia pozycję powiatów

Wzrost zainteresowania zakupem mieszkań poza głównymi ośrodkami miejskimi, nie wpływa na spadek popytu w największych miastach. Od początku roku obserwujemy ożywienie na rynku nieruchomości, które przełożyło się na tendencję wzrostową w powiatach. Z kolei poziom inflacji, kurczące się budżety gospodarstw domowych oraz limity rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% sprawiają, że tańsze mieszkania poza głównymi ośrodkami miejskimi są atrakcyjne dla części kupujących – podkreśla Karolina Klimaszewska.

Domy w dużych miastach coraz popularniejsze

Najemcy wracają do największych miast?

W miastach średniej wielkości cena wynajmu za mkw. wciąż pozostaje najniższa w skali kraju. To oznacza, że prawdopodobnie nadal będą one wybierane m.in. przez najemców dysponujących niższym budżetem i bardziej elastycznych w kontekście zawodowym. Jednak w przypadku osób, które wybrały przedmieścia ze względu na niską bazę dostępnych ofert w ubiegłym roku, możemy spodziewać się powrotu do największych ośrodków miejskich - podsumowuje Karolina Klimaszewska.

Złagodzenie warunków udzielania kredytów hipotecznych wprowadzone przez KNF w lutym tego roku oraz niemal równoległa z nią rządowa zapowiedź wprowadzenia systemu dopłat do kredytów sprawiły, że w pierwszej połowie roku, po kilku miesiącach wyraźnej stagnacji, Polacy wrócili aktywnie do poszukiwań wymarzonych mieszkań.Okazuje się, że zainteresowani zakupem własnego lokum dużo częściej niż przed rokiem brali pod uwagę także oferty w powiatach sąsiadujących z głównymi miastami wojewódzkimi.W porównaniu do ubiegłego roku najsilniejszy wzrost zainteresowania mieszkaniami poza głównymi miastami aglomeracji w pierwszym półroczu widoczny był w powiatach wokół Łodzi (+40%) oraz Krakowa (+30%). W województwie łódzkim potencjalni kupujący prawie o połowę częściej niż przed rokiem szukali lokali w powiecie pabianickim, a w okolicach Krakowa największym wzrostem popularności cieszyły się powiaty wielicki oraz przylegające do Krakowa miejscowości mieszczące się w obrębie powiatu krakowskiego.Również mieszkańcy konurbacji śląskiej dużo chętniej niż przed rokiem zwracali uwagę na mieszkania poza stolicą województwa. W pierwszej połowie roku o 20-30% częściej szukali własnego M w miastach takich jak Sosnowiec, Tychy, Chorzów czy Ruda Śląska. Nie we wszystkich regionach Polski jednak zainteresowanie lokalizacjami podmiejskimi tak silnie wzrosło. Widać to na przykładzie powiatu poznańskiego, gdzie liczba wyszukiwań r/r zwiększyła się tylko o 11%, oraz w aglomeracji szczecińskiej (+5% r/r).Co ciekawe, poszukujący domów na sprzedaż w pierwszym półroczu częściej niż rok temu zwracali się w kierunku dużych miast. W Warszawie czy w Katowicach odnotowano 15% wzrost wyszukiwań tego typu nieruchomości r/r, podczas gdy w ościennych powiatach aglomeracji warszawskiej i śląskiej wzrost wyniósł 6-7%. Mieszkańcy Mazowsza, którzy rozważali zakup na przedmieściach, najczęściej poszukiwali domów w powiatach piaseczyńskim, pruszkowskim i wołomińskim. Z kolei najatrakcyjniejsze dla Ślązaków okazały się powiaty będziński i mikołowski.Warto zauważyć, że w regionach nadmorskich trend poszukiwania domów w dużych miastach jest jeszcze wyraźniejszy. W pierwszej połowie roku w samym Szczecinie zainteresowanie nimi w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 10%, natomiast w okolicznych powiatach spadło o 11%. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w aglomeracji trójmiejskiej, gdzie domy na sprzedaż poza głównymi miastami takimi jak Gdańsk, Gdynia i Sopot wyszukiwano w tym czasie o 2% rzadziej niż rok temu.Ubiegłoroczny napływ uchodźców z Ukrainy sprawił, że mieszkania na wynajem w lokalizacjach podmiejskich zyskały na popularności. Obecnie jednak oferta na rynku najmu stopniowo się odbudowuje, a co za tym idzie zainteresowanie najmem poza głównymi ośrodkami spada.Względem ubiegłego roku najsilniejszy spadek w okolicach największych miast w pierwszym półroczu widoczny był w miejscowościach wokół Szczecina, Trójmiasta i Poznania (20-30%). W tym czasie na przedmieściach Wrocławia liczba wyszukiwań lokali na wynajem spadła o 16%, a powiatach województwa śląskiego aż - o 22%. Równocześnie w największych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Rzeszów, Kraków czy Poznań, popyt na mieszkania na wynajem wzrósł.