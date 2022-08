Ceny mieszkań hamują, ale szanse na spadki mało realne

Początek roku okazał się dla rynku mieszkaniowego co najmniej trudny. Po latach prosperity przyszło mu się mierzyć nie tylko z reperkusjami związanymi z wojną w Ukrainie, ale również z dynamicznie rosnącą inflacją i bardzo ograniczoną akcją kredytową. Podsumowanie II kwartału br. wyraźnie wskazuje jednak na stabilizację. Dynamika wzrostu cen wyhamowała, choć wiele zależy od lokalizacji i metrażu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką dynamiką charakteryzują się ceny mieszkań?

Czy rośnie liczba ofert mieszkań wystawianych na sprzedaż?

Gdzie ceny mieszkań rosną najszybciej?

Jakie są prognozy na najbliższe miesiące?

Tempo wzrostu cen mieszkań hamuje

Kliknij, aby powiekszyć fot. Style Media & Design - Fotolia.com Wzrosty cen zaczęły hamować W II kwartale średnie ceny ofertowe wzrosły o 3,5 proc. W I kwartale wzrosły one o 4,6 proc., a w IV kwartale 2021 r. o 5,2 proc.

Koniunktura na mały metraż

Ceny rosną najszybciej w małych miejscowościach

Jakie są prognozy na najbliższe miesiące?

Wprawdzie nie możemy liczyć na szybkie i znaczące spadki stóp procentowych, ale pozytywną wiadomością jest ustabilizowanie się stawek WIBOR, gdyż wróży to bliski koniec podwyżek kosztów zaciągania kredytów. Stabilizacja jest sprzymierzeńcem ożywienia na rynku, ale dopiero wycofanie rekomendacji KNF, nakazującej bankom dużo ostrożniejsze wyliczanie zdolności kredytowej, pomogłoby mu naprawdę – komentuje Marcin Krasoń, ekspert rynku nieruchomości obido i Otodom.

Analizy przedstawione w „Kwartalniku Mieszkaniowym” Otodom i Polityki Insight podsumowujące II kwartał br. na rynku nieruchomości pokazują, że po drastycznych zmianach w pierwszych miesiącach 2022 r. obserwujemy dziś pozytywne trendy związane z dochodzeniem rynku mieszkaniowego do równowagi.Mieszkania w II kwartale drożały, ale wolniej niż w poprzednich dwóch kwartałach, głównie dlatego, że Polacy wstrzymywali decyzję o kupnie własnego „M” i wzięciu na nie kredytu. Wzrost stóp procentowych uniemożliwił im zapożyczenie się na kwotę pozwalającą na zakup mieszkania, jakiego pragną. Według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) liczba zapytań w czerwcu br. była o 60 proc. niższa niż rok wcześniej (w maju br. spadek wyniósł 52 proc.).Jak czytamy w „Kwartalniku Mieszkaniowym” Otodom i Polityki Insight:Kolejny kwartał z rzędu liczba ofert mieszkań na sprzedaż wzrosła, a wszystko przez dużo niższy niż przed rokiem popyt. Pociągnął on za sobą zmniejszenie się liczby zamykanych ofert oraz wydłużył czas potrzebny na znalezienie nabywcy.Równocześnie systematycznie malała powierzchnia oferowanych mieszkań. Jak piszą eksperci w kwartalniku:W najszybszym tempie rosły ceny tych najmniejszych mieszkań, mimo że ich podaż się zwiększyła. Lokale do 40 mkw. były o 17,4 proc. droższe niż przed rokiem, a te powyżej 90 mkw. o 13,1 proc., przy średnim wzroście cen o ok. 3,5 proc. kwartał do kwartału. Zależność między wzrostem cen i powierzchnią lokalu była zapewne wynikiem spadającej zdolności kredytowej nabywców, którzy w pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej chcieli jak najszybciej kupić mieszkanie – a mogli sobie pozwolić tylko na mniejsze lokale. Tę sytuację wykorzystywali sprzedający i chętniej podnosili ceny w tym segmencie rynku.Jak odnotowali analitycy Otodom, im mniejsza miejscowość, tym szybciej w II kwartale wzrastała w nich cena mieszkań. Związane jest to m.in. z większym popytem na własne „M” poza dużymi ośrodkami miejskimi.– czytamy w „Kwartalniku Mieszkaniowym”.Rynek mieszkaniowy jest dziś w stanie zawieszenia. Zarówno sprzedający, jak i kupujący czekają na czas, kiedy będą mogli zaciągnąć kredyt hipoteczny na bardziej dogodnych warunkach albo – kiedy w ogóle będą mogli sobie na niego pozwolić.Kupujący czekają na obniżkę cen mieszkań. Jednak przy wysokiej inflacji oraz rosnących kosztach robocizny i materiałów budowlanych maleje prawdopodobieństwo, że ona nastąpi. Wyhamowanie wzrostów cen oraz kilkumiesięczna stabilizacja to jedyne, na co możemy dziś liczyć.