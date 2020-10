Nowe mieszkania we Wrocławiu. Rusza II etap Osiedla Bacciarellego 54

Szykują się nowe mieszkania we Wrocławiu. Na terenie dzielnicy Biskupin-Bartoszowice Trei Residential kontynuuje prace związane z budową osiedla Bacciarellego 54. Budowa drugiego etapu tej inwestycji właśnie ruszyła. Tym razem przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 27 lokali usytuowanych w trzech willach o podwyższonym standardzie. Docelowo zaplanowane jest powstanie około 280 mieszkań w 14 budynkach.

Osiedle Bacciarellego 54 we Wrocławiu - wizualizacja 1 Osiedle powstające we Wrocławiu przy Bacciarellego 54 otoczone jest przez liczne tereny sprzyjające spacerom i rekreacji.

Zależy nam na konstruowaniu powierzchni przestronnych, naturalnie doświetlonych, z drewnianymi elementami wykończenia oraz dużą ilością zieleni wokół budynków mieszkalnych. Aż 70% tej nieruchomości to tereny zielone z własnym parkiem oraz małą architekturą. Zadbaliśmy o łąki kwietne oraz nasadzenia o najwyższym współczynniku pochłaniania CO2. Osiedle zlokalizowane jest na Wielkiej Wyspie, nazywanej zielonymi płucami Wrocławia, wzdłuż brzegu kanału żeglugowego Odry, co nadaje mu unikatowy charakter - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Osiedle Bacciarellego powstaje w dzielnicy Biskupin-Bartoszewice. W drugim etapie inwestycji zaplanowano 27 nowych mieszkań - od kompaktowych lokali dwupokojowych o powierzchni 41 mkw. po przestronniejsze, ponad 80-metrowe cztery pokoje. Wszystkie będą mieć duże okna oraz ponadstandardową wysokość od 3,05 m do nawet do 3,75 m.Osiedle powstające we Wrocławiu przy Bacciarellego 54 otoczone jest przez liczne tereny sprzyjające spacerom i rekreacji. Są to między innymi Park Szczytnicki, Park Biskupiński czy Wyspa Opatowicka. Niedaleko znajduje się także Hala Stulecia, ZOO, Afrykarium i Pawilon Czterech Kopuł. Atutem Bacciarellego 54 jest też dobra komunikacja z pozostałymi częściami miasta, na przykład z przystanku Bartoszewice odjeżdżają autobusy linii 145, 253 i 255.Co ciekawe, deweloper ma zamiar zaangażować mieszkańców osiedla w proces projektowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni wokół budynków, aby jak najlepiej odpowiadała ona ich oczekiwaniom pod kątem estetycznym i funkcjonalnym.Budowa willi ma się zakończyć w IV kwartale 2021 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma AWM Budownictwo.Właśnie rozpoczęła się sprzedaż nowych mieszkań w pierwszym budynku w ramach kolejnej, trzeciej już fazy osiedla Bacciarellego 54. W ramach tego etapu powstaną trzy budynki z łączną ofertą 91 lokali mieszkalnych oraz jednym usługowym. Start budowy planowany jest na I kwartał 2021 roku.