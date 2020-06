Kredyty hipoteczne najtańsze w historii, a ceny mieszkań nadal wysokie

O tym, że ceny mieszkań pną się w górę, mówi się nie od dziś. Z najnowszych doniesień Expandera i Rentier.io wynika, że w ujęciu rocznym podwyżki są kontynuowane. Wyjątkiem pośród 16 analizowanych miast jest Gdynia (-1%). Względem kwietnia 2020 ceny spadły w 7 lokalizacjach, a w kolejnych 7 wzrosły. Dobrą wiadomością dla planujących sfinansowanie zakupu mieszkania pożyczonymi pieniędzmi jest to, że mamy obecnie najtańsze kredyty hipoteczne w historii.

Czy ceny mieszkań spadną

Najtańsze kredyty hipoteczne w historii - dobry moment na zakup mieszkania

Zaskoczeniem najnowszego raportu Expandera i Rentier.io są znaczne wzrosty liczby mieszkań wystawionych na sprzedaż. W maju, w 16 badanych miastach, odnotowano aż 48 540 internetowych ofert sprzedaży. Dla porównania, jeszcze w lutym, a więc w przeddzień pandemii, było ich 42 265, a rok wcześniej - 40 303.Jak podkreślają autorzy raportu, są to wartości po usunięciu duplikatów, a więc wielu ogłoszeń dotyczących tego samego mieszkania. Wyjaśnienia tych nagłych wzrostów nie znajdziemy w danych, ale prawdopodobne są 2 przyczyny tego zjawiska.O tym, która z powyższych hipotez jest prawdziwa, dowiemy się za kilka miesięcy.Jak czytamy w raporcie, kluczowe dla poziomu cen mieszkań będą również dwa elementy – bezrobocie i to czy pojawi się druga fala epidemii. Im wyższe bezrobocie tym mniej osób stać na kredyt. Istotne spadki cen są więc prawdopodobne, ale pod warunkiem, że przez dłuższy czas utrzyma się wysokie bezrobocie. Obecnie wydaje się, że jest to mało prawdopodobne. Prognozy zaprezentowane na niedawnym Europejskim Kongresie Finansowym mówią o bezrobociu na poziomie 6,7% w tym roku i 5,6% w 2021 r.Bardzo duże znaczenie dla gospodarki i rynku nieruchomości będzie miało również to, czy wystąpi druga fala epidemii . Ona mogłaby zmusić władze do ponownego zamknięcia część branż. To mogłoby znacząco podwyższyć bezrobocie. Rynek zostałby też dotknięty bezpośrednim uderzeniem poprzez ponowny zakaz wynajmu krótkoterminowego. Lockdown jednocześnie zmniejszyłby popyt na najem długoterminowy. W rezultacie wielu inwestorów mogłoby zostać zmuszonych do sprzedaży mieszkania. Brak popytu doprowadziłby do istotnych spadków cen. Jesteśmy jednak optymistami i naszym zdaniem drugiego lockdownu nie będzie, a bezrobocie utrzyma się na jednocyfrowym poziomie.Jest oczywiste, że obecnie znacznie łatwiej jest negocjować ze sprzedającym niż to było jeszcze kilka miesięcy temu. W tym kontekście jest to więc dobry moment na zakup mieszkania na własne potrzeby. Dodatkowo dane na temat liczby ogłoszeń sprzedaży pokazują, że kupujący mają teraz bardzo duży wybór. Ponadto kredyty hipoteczne są najtańsze w historii. Średnie oprocentowanie dla tych z 25% wkładem własnym wynosi już tylko 2,63%. Jeszcze w lutym było to 3,82%.Raty kredytów hipotecznych spadły w ostatnich miesiącach tak bardzo, że można powiedzieć, że rocznie kredytobiorcy otrzymali dwie raty gratis. Co ciekawe stało się to pomimo tego, że banki w ostatnim czasie podnosiły marże kredytowe. Średnia marża dla kredytu w wkładem 25% wzrosła z 2,09% w lutym do 2,25%. Wzrost był jednak mniejszy niż spadek WIBORu. To dlatego oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło do najniższego poziomu w historii.Jest jednak i druga strona medalu. Dość trudno jest obecnie uzyskać kredyty hipoteczne. Wiele banków podwyższyło wymagany wkład własny z 10% do 20%, a nawet 30%. Poza tym banki bardzo uważnie przyglądają się źródłom dochodów wnioskodawców i zdecydowanie częściej niż kiedyś wydają decyzje odmowne. Sami potencjalni kupujący obawiają się też zadłużania się w obawie o utratę pracy.Podsumowując, można więc powiedzieć, że jest to dobry moment, o ile uda nam się wynegocjować dobrą cenę nieruchomości i jeśli nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Powinna być na tyle dobra, aby pozwoliła uzyskać kredyt, a później go terminowo spłacać.