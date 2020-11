Nowe mieszkania w Gdańsku: Allcon buduje osiedle LINEA

Gdańsk, okolice ulic Pawła Adamowicza i Kraśnięta, pogranicze Jasienia i Moreny. To właśnie ten adres wybrał na realizację swojej nowej inwestycji deweloper Allcon Osiedla. Prace budowlane przy osiedlu LINEA ruszą wiosną przyszłego roku. Przewidują one powstanie zarówno budynków wielorodzinnych, jak i domów w zabudowie szeregowej. W ofercie dostępne będą również lokale usługowe.

Na popularność Górnego Tarasu Gdańska duży wpływ ma jego korzystna reputacja. – mówi Piotr Tarkowski, członek zarządu Allcon Osiedla – Świadomość tutejszych mieszkańców daje o sobie znać na każdym kroku: dzielnicę zamieszkują ludzie zaangażowani, aktywnie uczestniczący w życiu miasta i lokalnej społeczności, żywo zainteresowani planami i realizacją nowych inwestycji. Osiedle jest zlokalizowane na urozmaiconym, zielonym terenie. Przyjazne otoczenie i walory krajobrazowe podnoszą komfort życia i dają możliwość nieograniczonego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Lumeny na balkonach gwarantują dobre warunki do korzystania z tej przestrzeni przez cały rok, np. na potrzeby pracy zdalnej. Ważnym atutem Linei jest też praktyczne strefowanie mieszkań, które pozwala wygodnie łączyć różne funkcje mieszkania – rodzinne, gościnne i coraz bardziej popularny w obecnych czasach home office.





- Motyw przewodni, czyli linia jest tu wszechobecna, pojawia się w postaci pasów, osi, smug, wstęg, często podkreślonych kolorem lub kontrastem, zarówno w bryłach budynków, jak i przestrzeniach urbanistycznych. - mówi arch. Karol Krzempek z biura projektowego B1.



Zaprojektowane na osiedlu miejsca dają pełen wachlarz możliwości integracji społecznych: od sąsiedzkich dyskusji na zielonych dziedzińcach przy wejściach do budynków, poprzez spotkania na placach przy lokalach usługowych, aż po wspólny aktywny wypoczynek na placu zabaw i terenach rekreacyjnych. Takie było nasze założenie – stworzyć różnorodną przestrzeń pozostającą w bliskości z naturą, a jednocześnie zachowującą namiastkę miejskości. - mówi arch. Karol Krzempek.



Inwestycja zostanie podzielona na cztery etapy, które docelowo zakończą się powstaniem sześciu 4- i 5-piętrowych budynków wielorodzinnych, 27 domów w zabudowie szeregowej, a także 14 lokali z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową. Już wkrótce do oferty dewelopera trafi 80 nowych mieszkań o powierzchniach od 40 do 108 m2 oraz 3 domy liczące sobie do 185 m2. Zaletą inwestycji są przydomowe ogrody, z których cieszyć się będą mogli zarówno mieszkańcy domów, jak i mieszkań usytuowanych na parterze.Nazwa LINEA nawiązuje do nowej linii komunikacyjnej Gdańska – alei Pawła Adamowicza, która sąsiaduje z inwestycją, jak i linearnego rozmieszczenia budynków i zieleni. I to właśnie lokalizacja ma być jednym z największych atutów nowych mieszkań. Gęsta sieć komunikacji w tej części Gdańska, łącząca się z całym miastem i aglomeracją, pozwala na oszczędność czasu i wygodne przemieszczanie się do pracy, szkoły, rodziny oraz znajomych. Aleja Pawła Adamowicza umożliwia sprawny dojazd do centrum Wrzeszcza, Gdańska Głównego oraz obwodnicy. Szybką komunikację zapewniać ma również bliskość przystanków tramwajowych (Stolema i Łabędzia) i autobusowych oraz dwóch stacji Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (Jasień i Brętowo). W sąsiedztwie osiedla znajduje się też pełna infrastruktura – od galerii handlowych po przychodnie, szkoły, restauracje i siłownie.Allcon postawił na projekt urozmaicony i multifunkcjonalny, zaproponowany przez architektów ze studia B1. Dominuje w nim klasyczna elegancja, prostota i ponadczasowość. Jasne bryły z roślinnością na dachach zostaną ozdobione przeszkleniami i ciemnymi liniami, które oplotą budynki niczym wstęgi, nawiązując do motywu przewodniego osiedla - linearności.Elewacja zlokalizowanych na parterze lokali usługowych będzie wyróżniać się odcieniami grafitu. Całość będzie otoczona starannie zaprojektowaną, wyjątkowo rozległą przestrzenią zieloną. Głównym założeniem architektów było przełamanie monochromatycznej kolorystyki budynków mocnym, czerwonym akcentem. Czerwień pojawi się zarówno na elementach małej architektury: ławach, donicach, kratach na drzewa, jak również w roślinności: w postaci czerwonej trawy Imperata Red baron, dereniu Buton rouge o intensywnie czerwonych pędach oraz sezonowo przebarwiających się drzewach oraz krzewach.Design oparty na linearności widoczny będzie także we wnętrzach inwestycji. Jasne klatki schodowe zostaną uzupełnione grafikami i czerwonymi akcentami. Nowoczesne i trwałe materiały, jak gres, beton, szkło oraz stal lakierowana zestawiono z ciepłem drewna dębowego. Wśród planowanych udogodnień można wymienić podziemne hale garażowe, komórki lokatorskie, pomieszczenia na rowery i wózki oraz nowoczesne wideofony.LINEA nie będzie grodzona. Zamiast tego, deweloper zlecił pracowni architektonicznej stworzenie projektu osiedla zrównoważonego, gdzie anonimowość i odgrodzenie będzie zastąpione atmosferą przyjaźni, otwartości i wspólnoty. Projektanci zadbali więc o szereg rozwiązań, które służą bezpieczeństwu, budowaniu sąsiedzkich relacji i dobrej atmosfery na osiedlu. Prawdziwym hitem jest położona w północnej części osiedla naturalna Dolina Potoku o powierzchni ponad 7 tysięcy m2. To atrakcyjna, zielona, urozmaicona przestrzeń, idealna do odpoczynku z rodziną i przyjaciółmi. Na jej terenie powstaną miejsca relaksu z małą architekturą, rozbudowany plac zabaw oraz instalacje do grilla. Kolejnym miejscem spotkań mogą być zlokalizowane w centralnej części osiedla lokale usługowe, czyli działające przy inwestycji kawiarnie i restauracje.