Montaż klimatyzacji w mieszkaniu - pod jakimi warunkami?

Afrykańskie upały powoli stają się normą. Mieszkania nagrzewają się od promieni słonecznych a otwieranie okien na nic się zdaje. Rozwiązaniem, które może pomóc w pokonaniu upałów jest montaż klimatyzacji. Mieszkańcy bloków mogą skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że spełnią kilka warunków formalnych i dojdą do porozumienia z sąsiadami.

Pod jakimi warunkami zamontujemy klimatyzator w mieszkaniu? Montaż klimatyzacji na elewacji budynku wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia od wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni.

Montaż klimatyzacji w mieszkaniach staje się coraz popularniejszy. Biorąc pod uwagę jakie temperatury w ostatnim czasie gościły w naszym kraju, decyzja o montażu takich urządzeń jest jak najbardziej uzasadniona. Mieszkania w blokach bardzo często budowane są w taki sposób, że wszystkie okna skierowane są w jedną stronę, jeżeli jest to ściana południowa, czyli ta najbardziej nasłoneczniona, mieszkanie zamienia się w nagrzaną puszkę. W takiej sytuacji zamykanie i zasłanianie okien czy uruchomienie wiatraków nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Właśnie wtedy najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zamontowanie klimatyzacji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie i montażu tego rodzaju urządzenia warto zapoznać się z opinią wspólnoty lub spółdzielni i sąsiadów.Montaż klimatyzacji na elewacji budynku wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia od wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni, itp. Elewacja to część wspólna nieruchomości. Poza tym, często wiążą się z nią prawa autorskie, niezbywalne, należące do architektów lub deweloperów. To dotyczy zwłaszcza nowych budynków. Aby zarządca lub administrator mógł wydać zgodę, najpierw wspólnota podejmuje ogólną uchwałę dopuszczającą zmianę części nieruchomości wspólnej, czyli w tym przypadku instalację urządzeń. Uchwała określa, w jakich miejscach, jest dozwolony montaż tego typu urządzeń – np. na poziomie balkonów pod barierkami lub na dachu. Wszelkie te kwestie są konsultowane z architektem budynku.Nie wszystkie wspólnoty lub spółdzielnie chętnie wyrażają zgodę na umieszczenie na elewacji jednostek zewnętrznych klimatyzatora. Wiele nieruchomości jest odnowionych, została w nich wyremontowane elewacja – montaż tego rodzaju urządzeń może ją uszkodzić czy zniszczyć. Jeżeli szkody nie spowoduje samo zamontowanie, działanie urządzenia może niszczyć budynek. Skraplająca się woda spływając po ścianie niszczy elewacje i sprawia, że staje się ona nieestetyczna. Pewnym rozwiązaniem, które wydaje się być racjonalne i jest stosowane przez niektóre wspólnoty jest pobieranie opłat za dzierżawę fragmentu elewacji pod montaż zewnętrznej części klimatyzacji. Dokonuje się to na takich samych warunkach jak w przypadku wynajmu elewacji pod banery reklamowe.Czas oczekiwania na decyzje administracji jest zróżnicowany. Jeżeli osoba, która występuje o pozwolenie na instalację klimatyzacji, jest pierwszym właścicielem mieszkania w budynku starającym się o taką zgodę, czy już kolejnym. W tym pierwszym przypadku samo podjęcie uchwały może zająć nawet kilka miesięcy, w tym drugim przypadku, gdy wspólnota zna procedury, zarządca lub administrator jest w stanie wydać zgodę nawet w ciągu kilku godzin. Są jednak przypadki, w których musimy liczyć się z negatywną decyzją. Dotyczy to gównie starych, zabytkowych kamienic. W takim przypadku klimatyzatory trzeba „ukryć” na dachu lub za specjalnymi murkami, co generuje dodatkowe koszty. Bywają również sytuacje w których sami architekci nie zgadzają się na zaburzenie estetyki budynku klimatyzatorami. Są to jednak wyjątkowe sytuacje.Ogólnie koszt montażu zależy od liczby pomieszczeń, w których mają się pojawić klimatyzatory. Można również do jednego urządzenia zewnętrznego, podpiąć można kilka jednostek umieszczonych w kilku pokojach, kuchni itd, co w pewnym stopniu obniża wydatki. Najkorzystniej jest poruszyć kwestie klimatyzacji już na etapie projektu budowlanego. Jest to coraz popularniejsza praktyka. Deweloperzy, zwłaszcza na rynku premium, sprzedają mieszkania już od razu wyposażone m.in. w klimatyzację. To rozwiązuje również problem z sąsiadami, którzy nie zawsze zgadzają się sąsiedzi. Najczęstszym argumentem jest obawa przed hałasem jaki może powodować urządzenie. Przed zakupem warto sprawdzić, ile decybeli generuje urządzenie. Zwykle nie jest to hałas większy niż 40 decybeli dla jednostek wewnętrznych, co jest wartością większą niż codzienne hałasy docierające z centrum miasta z czego warto zdawać sobie sprawę. Większość jednostek zewnętrznych mieści się w przedziale do 62dB i może powodować dyskomfort sąsiadów. Dlatego wybierając jednostkę należy zainteresować się tym parametrem oraz zlecić montaż w sposób eliminujący przenoszenie drgań.