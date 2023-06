Klimatyzacja w mieszkaniu to ten element wyposażenia, na którym polskim kupującym zależy w coraz większym stopniu. Najnowsze doniesienia Otodom wskazują, że już w maju wzrost zainteresowania lokalami z "klimą" sięgnął niemal 100%. Najczęściej pytają o nie najemcy. Osoby szykujące się na zakup mieszkania częściej pomijają oferty lokali wyposażonych w klimatyzację, a powodem tego jest przede wszystkim wyższa cena.

Przeczytaj także: Montaż klimatyzacji w mieszkaniu - pod jakimi warunkami?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie najłatwiej kupić mieszkania z klimatyzacją?

W którym z miast najemcy mieli największy wybór?

Ile dopłacimy za klimatyzację w mieszkaniu?

W kategorii lokali na sprzedaż także obserwujemy wzmożone zainteresowanie tym parametrem względem maja ubiegłego roku. To może sugerować, że w tegorocznym sezonie wakacyjnym, popularność mieszkań z klimatyzacją również wśród nabywców będzie większa niż przed rokiem – zaznacza Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Klimatyzacja w mieszkaniu coraz bardziej poszukiwana Największy wybór ofert sprzedaży mieszkań z klimatyzacją mieli do dyspozycji poszukujący w województwach mazowieckim i śląskim.

Gdzie najłatwiej kupić mieszkania z klimatyzacją?

Miejscowości nadmorskie, nawet te mniejsze, to typowe lokalizacje dla mieszkań wakacyjnych. Często kupowanych inwestycyjnie z myślą o późniejszym wynajmowaniu. Nierzadko nieruchomości te realizowane są w wyższym standardzie, z uwzględnieniem większego pakietu udogodnień w tym również klimatyzacji. W samym zresztą serwisie Otodom odsetek mieszkań z klimatyzacją w segmencie premium wynosi 14%, gdy w całej puli ofert sprzedaży nie przekracza 3% - komentuje Karolina Klimaszewska, ekspertka Otodom.

Mieszkań na wynajem dwukrotnie mniej niż tych na sprzedaż

Ciekawe jest to, że ogłoszeń dotyczących lokali z klimatyzacją na sprzedaż było w naszym serwisie na koniec maja ponad dwukrotnie więcej niż tych na wynajem. Może to wynikać z tego, że zwykle lokale tego typu znajdują się w inwestycjach z najwyższych segmentów jakościowych, czyli istotnie droższych. Wyższa cena i jednocześnie często większy metraż sprawiają, że lokale te dłużej czekają na nabywcę. Dla porównania mediana wieku ogłoszenia sprzedaży w II kwartale 2023 roku wynosiła 88 dni, a mieszkań z klimatyzacją aż 96 - komentuje Karolina Klimaszewska, ekspertka Otodom.

Ile dopłacimy za klimatyzację?

Przeczytaj także: Klimatyzacja coraz popularniejsza

Historyczne dane z serwisu Otodom pokazują, że mieszkania z klimatyzacją cieszą się największą popularnością w lipcu i w sierpniu. Wzrost zainteresowania lokalami na wynajem wyposażonymi w to udogodnienie w okresie wakacyjnym nie zaskakuje. Warto jednak zauważyć, że chociaż największy ruch w sektorze najmu dopiero przed nami, to już w maju br. w serwisie Otodom odnotowano 91% r/r wzrost zapytań z tym parametrem.Ale o klimatyzacji myślą nie tylko wynajmujący. Również kupujący zaczęli zwracać większą uwagę na dostępność tego udogodnienia. Wzrost wyszukiwań w tej kategorii wyniósł w maju 38% r/r.Nie wszędzie jednak poszukujący mieszkań z klimatyzacją mają do dyspozycji szeroką ofertę. Zarówno na rynku deweloperskim, jak i wynajmu znalezienie takiego lokalu łatwiejsze jest w dużych ośrodkach miejskich takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław albo w mniejszych miejscowościach nadmorskich.Największy wybór ofert sprzedaży mieszkań z klimatyzacją mieli do dyspozycji poszukujący w województwach mazowieckim i śląskim. W obu było to w maju ponad 1,6 tys mieszkań. Co ciekawe, jeśli spojrzymy osobno na rynek pierwotny i wtórny to liderem podaży nowych mieszkań z klimatyzacją jest województwo śląskie z ofertą niemal dwukrotnie większą niż w drugim pod tym względem województwie małopolskim. Na rynku wtórnym najwięcej ofert znajdowało się w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu pod tym względem z niemal taką samą ofertą były województwa małopolskie i dolnośląskie.Warto tu jednak zauważyć, że większość 70-80 % lokali z klimatyzacją na sprzedaż dostępnych było w największych miastach tych województw: w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.Co ciekawe, zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na rynku pierwotnym w województwach nadmorskich, w których mieszkania na sprzedaż z klimatyzacją można było znaleźć także poza dużymi miastami. Oprócz Gdańska i Gdyni, gdzie skoncentrowało się 66% oferty z województwa pomorskiego, łącznie ponad 25% takich lokali było dostępnych w przylegających powiatach nowodworskim i puckim. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości z klimatyzacją w Zachodniopomorskiem miały natomiast do dyspozycji stosunkowo dużą pulę ogłoszeń w okolicach Kołobrzegu (37%) i Gryfina (17% ).Klimatyzacją w mieszkaniu są zainteresowani przede wszystkim najemcy. Zakładać można oczywiście, że dla kupujących kwestia znalezienia mieszkania z takim udogodnieniem jest mniej istotna, gdyż mają możliwość wyposażyć lokal w taką instalację już po zakupie. Według danych serwisu Otodom w okresie od stycznia do maja 2023 roku lokale na wynajem z klimatyzacją były wyszukiwane aż o 40% częściej niż te na sprzedaż.Gdzie najemcy mieli największy wybór? Przede wszystkim w województwie mazowieckim, gdzie w maju br. znajdowało się blisko 38% wszystkich dostępnych w serwisie lokali na wynajem z klimatyzacją. Na kolejnych miejscach pod względem udziału ofert z klimatyzacją uplasowały się województwa dolnośląskie (18%) i małopolskie (14%). O tym jak mały jest to wciąż wybór świadczyć może fakt, że w 6 województwach liczba takich mieszkań na wynajem nie przekracza 50.Dane Otodom wskazują, że osoby zainteresowane zakupem mieszkania z klimatyzacją najczęściej poszukiwały ofert na rynku wtórnym. W minionym miesiącu blisko 22% wyszukiwań lokali na sprzedaż wyposażonych w urządzenia chłodzące dotyczyło nieruchomości z drugiej ręki, a niespełna 5% odnosiło się do rynku deweloperskiego (przy 74% zapytań bez wskazanych preferencji).W Krakowie i w Warszawie to właśnie sprzedający na rynku wtórnym mogli zyskać najwięcej na klimatyzacji. Według analizy w modelu Cenoskop[1] w Krakowie wyposażony w nią lokal mógł osiągnąć przeciętnie o 330 zł wyższą wycenę za mkw., co w przypadku 50-metrowego mieszkania przekła się na kwotę wyższą o 16,5 tys. Tymczasem mieszkania z klimatyzacją od deweloperów wyceniono tylko o 72 zł za mkw. wyższej niż te bez niej. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w Warszawie – tam za mieszkanie z klimatyzacją z drugiej ręki można było uzyskać średnio 297 zł za mkw. więcej, a za nowy lokal z takim wyposażeniem - 182 zł za mkw. więcej.Odwrotną tendencję mogliśmy jednak zaobserwować na wrocławskim rynku mieszkaniowym. W stolicy Dolnego Śląska nowe mieszkania z klimatyzacją mogły osiągnąć o średnio 102 zł za mkw. wyższą wycenę niż tak wyposażone lokale z rynku wtórnego.