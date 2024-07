No To Naramowice - kameralne osiedle w Poznaniu

Ruszyła budowa osiedla No To Naramowice w Poznaniu. W ramach tej inwestycji powstanie 6 czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, a w nich 93 mieszkania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe No To Naramowice - wizualizacja 2 Projekt wyróżnia stonowana kolorystyka i nowoczesne bryły budynków mieszkalnych. Przestrzenie wspólne na świeżym powietrzu mają zachęcić do sąsiedzkich spotkań i wypoczynku. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

No To Naramowice to inwestycja, która ponownie połączyła inwestorów Duda Development i Grupa Verbicom z pracownią CDF Architekci. Generalnym wykonawcą została firma W.P.I.P. – Mardom.Budowa osiedla ruszyła z początkiem kwietnia br. Projekt wyróżnia stonowana kolorystyka i nowoczesne bryły budynków mieszkalnych. Przestrzenie wspólne na świeżym powietrzu mają zachęcić do sąsiedzkich spotkań i wypoczynku.W osiedlu powstaną 93 mieszkania o metrażu od 30 do 99 mkw. Do lokali na parterze będą przylegać ogródki, a mieszkania na wyższych kondygnacjach będą mieć balkony. Poza parkingiem podziemnym, w osiedlu zaplanowano naziemne miejsca postojowe dla samochodów i rowerów.Inwestorzy zadbali o komfort przyszłych mieszkańców, stawiając na duże odległości między budynkami i zazielenienie terenu wokół nich. Zapewnią również wygodny wjazd na teren osiedla. W 2025 roku w ramach prac przy inwestycji wyremontują prowadzącą do niej ulicę Maków Polnych.Inwestycja powstaje w północnej części Poznania, otoczona przez dzielnice Naramowice i Umultowo. Okolica wyróżnia się bliskością terenów rekreacyjnych, jak rezerwat przyrody na Żurawińcu czy malownicze lasy nad Wartą. Nieopodal znajduje się też uniwersytecki Kampus Morasko.