Ruszyła budowa Malta Point w Poznaniu

W Poznaniu ruszyła budowa osiedla mieszkaniowego Malta Point, W pierwszym etapie inwestycji powstanie budynek wielorodzinny z 98 mieszkaniami. Ten etap ma zostać oddany w III kwartale 2022 roku.

W dzielnicy Rataje w Poznaniu powstaje właśnie nowa inwestycja mieszkaniowa - Malta Point. Została podzielona na trzy etapy, a pierwszy z nich to 5-piętrowy budynek, w którym znajdzie się 98 lokali. Będą to mieszkania o powierzchni od 31 do 104 m kw. - kawalerki, a także mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Mieszkania mają mieć przestronne balkony i duże okna. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji to III kwartał 2022 roku.Deweloper, spółka Nexity zaplanowała także w ramach osiedla place zabaw oraz stojaki rowerowe.Osiedle Malta Point powstanie na Łacinie, czyli części Poznania, która od kilku lat jest postrzegana jako bardzo prestiżowa. Ta lokalizacja gwarantuje dostęp do komunikacji miejskiej, która obejmuje zarówno tramwaje, jak i autobusy, w tym linie dzienne i nocne. W niedalekim sąsiedztwie funkcjonują także galerie handlowe – Posnania i Galeria Malta oraz dodatkowe punkty handlowo – usługowe. Rodziców zadowoli dobre zaplecze szkolno - oświatowe.Malta Point to pierwsza, ale nie jedyna inwestycja Nexity Polska na terenie Poznania. Niebawem ruszy budowa kolejnego projektu, czyli Bliski Marcelin, w ramach którego przy ul. Jeleniogórskiej powstanie budynek wielorodzinny ze 139 mieszkaniami.