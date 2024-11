Apartamenty Esencja II w Poznaniu trafiły do przedsprzedaży

Archicom wprowadził do przedsprzedaży nową inwestycję na poznańskim Starym Mieście. Apartamenty Esencja II położone przy ul. Szyperskiej, zaoferują ponad 100 mieszkań w standardzie premium i lokale handlowo-usługowe.

Udogodnienia w standardzie premium

Apartamenty Esencja II - wizualizacja 2 Budynek charakteryzuje unikatowa bryła, przykuwająca wzrok, beżowa elewacja i duże okna typu porte-fenêtre na pełną wysokość mieszkań.

Inwestycja Apartamenty Esencja II zostanie zrealizowana przez Archicom przy nowym biegu ul. Szyperskiej, nieopodal Parku Cytadela i w pobliżu rzeki Warty. Aktualnie do przedsprzedaży trafiło 118 lokali, dostępnych w apartamentowcu w kaskadowej zabudowie. W ofercie znajdują się apartamenty – od tych najmniejszych, kameralnych przestrzeni typu studio, aż do przestronnych apartamentów o powierzchni blisko 120 mkw. z dużymi tarasami na ostatnim piętrze. Na parterze budynku dostępnych będzie 9 lokali usługowych, a także mieszkanie zaprojektowane specjalnie w odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową.Za projekt inwestycji Apartamenty Esencja II odpowiada renomowane biuro architektoniczne Maarte. Budynek charakteryzuje unikatowa bryła, przykuwająca wzrok, beżowa elewacja i duże okna typu porte-fenêtre na pełną wysokość mieszkań. Zaplanowano w nim garaż podziemny, wzbogacony o stację ładowania pojazdów elektrycznych. Przemyślana koncepcja sprawia, że apartamentowiec harmonijnie wpisze się w krajobraz ul. Szyperskiej i Garbary, kaskadowo schodząc ku prywatnemu skwerowi dla mieszkańców. Zielony plac ze starannie zaprojektowaną małą architekturą i nasadzeniami stworzy punktu spotkań i odpoczynku wszystkich mieszkańców.Każdy apartament zapewnia dostęp do pakietu Archicom Smart w standardzie, który można dostosować do własnych potrzeb lub rozbudować. Nowoczesny system zarządzania domem umożliwi swobodne sterowanie parametrami apartamentu takimi jak oświetlenie, ogrzewanie czy zużycie energii, oraz zarządzanie sprzętami RTV i AGD. Przyszli mieszkańcy mogą liczyć również na wsparcie Archicom w wykończeniu lokalu pod klucz.