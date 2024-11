Apartamenty PianoForte w Warszawie od BPI Real Estate Poland

Przy ulicy Zajączkowskiej w Warszawie powstanie inwestycja z segmentu nieruchomości premium. PianoForte to 101 apartamentów o łącznej powierzchni ponad 7 200 m kw. Deweloperem jest BPI Real Estate Poland.

Przeczytaj także: Epika Jeżyce: ruszyła przedsprzedaż mieszkań

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe PianoForte - wizualizacja Inwestycja dostarczy 101 apartamentów o łącznej powierzchni ponad 7 200 m kw.

Od wielu lat Mokotów, w tym Dolny Mokotów, to jedna z najpopularniejszych dzielnic w Warszawie. Nikogo nie trzeba przekonywać do atutów życia w tym rejonie. Stąd decyzja o nabyciu gruntu przy ulicy Zajaczkowskiej, gdzie niedługo zrealizujemy PianoForte. Bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych oraz bliskość centrum sprawia, że PianoForte będzie mogło zaoferować wszystko co potrzebne jest do komfortowego życia w mieście. Ta absolutnie wyjątkowa miejska lokalizacja, która zapewnia łatwy dostęp zarówno do transportu miejskiego, jak i wszystkich udogodnień miasta, punktów usługowych, edukacyjnych i rekreacyjnych – powiedział Andrzej Świder, Dyrektor Projektu BPI Real Estate Poland.

Przeczytaj także: Apartamenty przy Parku Szczytnickim będą gotowe w tym roku

Najnowsza inwestycja belgijskiego dewelopera dostarczy na warszawski rynek mieszkaniowy 101 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni i strukturze, od jedno- po czteropokojowe. Projekt uwzględnia 7-kondygnacyjny budynek z 3 lokalami usługowymi. W nieruchomości zaplanowano dwupoziomowy garaż podziemny z miejscami postojowymi dla samochodów, motocykli i rowerów oraz specjalnymi miejscami parkingowymi ze stacjami ładującymi auta elektryczne. Projekt charakteryzować będzie elegancka bryła, nawiązująca do architektury modernizmu. Do realizacji inwestycji przewidziano najwyższej jakości materiały oraz przemyślane rozwiązania architektoniczne w celu zagwarantowania nie tylko estetyki, ale również funkcjonalności i komfortu codziennego życia. Projekt inwestycji wykonała renomowana pracownia KAPS Architekci.Zakupiony przez BPI Real Estate Poland grunt znajduje się w jednej z najbardziej pożądanych do życia dzielnic Warszawy – Dolnym Mokotowie. Dzielnica znana ze swojej zielonej okolicy i doskonałej komunikacji, oferuje idealne połączenie spokoju z dostępem do wszelkich udogodnień stolicy. Bliskość parków Morskie Oko i Łazienki Królewskie oraz Traktu Królewskiego stanowi unikalny walor, który w naturalny sposób definiuje charakter planowanej w tej wyjątkowej lokalizacji inwestycji. Zielona okolica wraz z projektowaną inwestycją stworzą kameralną atmosferę, zapewniając mieszkańcom spokój i prywatność w miejskiej lokalizacji.Zgodnie ze strategią biznesową BPI Real Estate Poland, PianoForte zostanie zrealizowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju uwzględniając liczne ekologiczne rozwiązania jak m.in. w system odzysku wody deszczowej, panele fotowoltaiczne oraz pompę ciepła w celu redukcji zużycia mediów i obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.BPI Real Estate Poland aktualnie intensywnie przygotowuje się do wprowadzenia projektu na rynek oraz rozpoczęcia budowy, które planowane są na przełomie roku.