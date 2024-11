Ruszyła budowa inwestycji Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze

Spółka 4ESTATES rozpoczęła budowę Apartamentów Sudetia w Jeleniej Górze. W ramach tej inwestycji powstanie 131 mieszkań klasy premium zlokalizowanych w dwóch budynkach. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 9 500 zł/m2. Pierwszy etap inwestycji ma zostać ukończony w kwietniu 2026 roku.

W ramach pierwszego etapu inwestycji Apartamenty Sudetia, przy ul. Poznańskiej 4 w Jeleniej Górze, powstanie kameralny budynek, a w nim 61 wygodnych apartamentów.

Przed wejściem do budynku będzie piękne patio z urokliwą roślinnością, z ławkami i zamykaną wiatą rowerową.

W centrum Jeleniej Góry, niecałe 20 kilometrów od Karpacza i Szklarskiej Poręby

Tynki dekoracyjne i cegła klinkierowa będą utrzymane w barwach beży, brązów i bieli. Kolor okien i drzwi wejściowych nada charakteru, a piaskowe balustrady – lekkości.

W ramach pierwszego etapu inwestycji Apartamenty Sudetia, przy ul. Poznańskiej 4 w Jeleniej Górze, powstanie kameralny budynek, a w nim 61 apartamentów. W ofercie dostępne są lokale od 1- do 5-pokojowych o powierzchniach od 32 do 126 m2., wszystkie z balkonami lub loggiami. Deweloper wybuduje także halę garażową z 58 miejscami postojowymi oraz naziemne miejsca postojowe. Zaplanowano także komórki lokatorskie i zamykaną rowerownię. Cztery kondygnacje mieszkalne oraz poziom garażu będą miały bezpośredni dostęp do windy. Rampa zjazdowa do hali podziemnej będzie podgrzewana, by zimą korzystanie z niej było bezpieczne i łatwe.Wysoki standard inwestycji to nie tylko jakość premium mieszkań, ale także eleganckie wykończenie korytarzy i klatek schodowych oraz szczegółowo zaprojektowane części wspólne. Przed wejściem do budynku będzie patio z urokliwą roślinnością, z ławkami i zamykaną wiatą rowerową. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców oddany zostanie bezpieczny, nowoczesny plac zabaw. Wygląd elewacji budynków został opracowany tak, by pasował do otoczenia Starego Miasta, ale też wyróżniał się wysoką estetyką. Tynki dekoracyjne i cegła klinkierowa będą utrzymane w barwach beży, brązów i bieli. Kolor okien i drzwi wejściowych nada charakteru, a piaskowe balustrady – lekkości. To standard na miarę Wrocławia, Poznania czy Zielonej Góry.Realizacja Apartamentów Sudetia to także rewitalizacja zaniedbanych dotychczas terenów w historycznym centrum urokliwej Jeleniej Góry. Nieco zapomniany kwartał miasta odzyska blask, zostanie odkryty na nowo i przywrócony mieszkańcom.Osiedle położone jest w odległości 5 minut pieszo od Rynku Jeleniogórskiego, kilku minut od restauracji, sklepów i licznych punktów usługowych. Mieszkańcy docenią bliskość placówek edukacyjnych i medycznych oraz przystanki komunikacji miejskiej, stację kolejową i autobusową na wyciągnięcie ręki. W okolicy znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne takie jak park trampolin, Stadion Miejski czy Park Wzgórze Kościuszki. Niedaleko stąd do popularnych turystycznych obiektów: Wieży Widokowej Grzybek na Wzgórzu Krzywoustego, Cudownego Źródełka, malowniczej alei Bolesława Krzywoustego prowadzącej do gościńca Perła Zachodu, czy średniowiecznej Baszty Zamkowej. Nieco dalej jest Zapora Pilchowice.Wyjątkowe jest także usytuowanie Jeleniej Góry na mapie Dolnego Śląska, zaledwie 20 minut jazdy samochodem od karkonoskich szlaków i stoków narciarskich w pobliżu Karpacza czy Szklarskiej Poręby, w kotlinie otoczonej malowniczymi Górami Izerskimi, Górami Kaczawskimi i Rudawami Janowickimi. Do Wrocławia jest stąd 110 km, do Zielonej Góry 150 km, a do Poznania 230 km.