Towarowa Towers: Asbud buduje dwie wieże przy Rondzie Daszyńskiego

Warszawska Wola, ulica Prosta, bezpośrednie sąsiedztwo Ronda Daszyńskiego. To właśnie ten adres wybrała na realizację swojej nowej inwestycji mieszkaniowej firma Asbud. Towarowa Towers to dwie, liczące sobie po 30 kondygnacji wieże, które pomieszczą blisko 900 apartamentów. Deweloper już otrzymał pozwolenie na budowę.

Towarowa Towers jest kolejnym kompleksem, który realizujemy na warszawskiej Woli w pobliżu Ronda Daszyńskiego. Jesteśmy pewni, że w znacznym stopniu przyczyni się do dalszego rozwoju tej lokalizacji, podobnie jak wielofunkcyjny kompleks o powierzchni ok. 80 tys. mkw., który zrealizowaliśmy przecięciu ulic Grzybowskiej i Karolkowej – mówi Raied Tanous, CEO Asbud Group.

Nowa inwestycja Asbud to dwie wieże o wysokości 95 metrów każda oraz trzy niższe budynki apartamentowe, których realizację zaplanowano na późniejsze etapy. Łącznie blisko 900 nowych mieszkań, a także przestrzeń stworzona z myślą o działalności handlowo-usługowej.W obu 30-kondygnacyjnych bliźniaczych wieżach zaplanowano blisko 600 apartamentów o powierzchniach od około 25 do 140 mkw. Lokale będą realizowane w opcji pod klucz , a klienci mogą wybierać spośród 3 pakietów wykończeniowych. Wszystkie mieszkania dwóch wież posiadać będą uchylne panele okienne, a większość z nich również balkon lub loggie.Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji eleganckie lobby z całodobową recepcją oraz część wspólną z zewnętrznym tarasem, strefą lounge, salą spotkań i klubem fitness. Na parterze zlokalizowane zostaną lokale usługowe, w tym m.in. restauracja. W niższych budynkach apartamentowych, które powstaną w kolejnym etapie, znajdzie się ponad 350 mieszkań.Towarową Towers cechuje nowoczesna bryła wykonana z wysokiej jakości elementów aluminium i szkła. W chwili obecnej około 30 proc. mieszkań z pierwszej wieży, które były dostępne w przedsprzedaży, jest już zarezerwowanych. Asbud planuje rozpoczęcie budowy w 1. kwartale 2021 r.