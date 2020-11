Najbardziej luksusowe dzielnice polskich miast wg Private House Brokers

Czy zastanawiałeś się kiedyś, która dzielnica Twojego miasta uchodzi za najbardziej prestiżową? Agencja luksusowych nieruchomości Private House Brokers przygotowała ranking najdroższych rejonów Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia. Dowiedz się, gdzie znajdziesz najwięcej ekskluzywnych apartamentów i ile wynoszą średnie ceny w tych dzielnicach!

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Wrocław

Luksusowe apartamenty nie tylko w centrach

To w stolicy średnie ceny mieszkań są najwyższe w całej Polsce. Luksusowe apartamenty znajdziemy głównie na lewym brzegu Wisły. Bezkonkurencyjne pod tym kątem okaże się, gdzie metr kwadratowy kosztuje prawie. To tutaj stoi inwestycja Złota 44, oferująca najdroższe lokale w kraju. Innym charakterem odznacza się spokojny– najmniejsza dzielnica Warszawy, kusząca atrakcyjną lokalizacją i dobrze zachowanymi budynkami z okresu przedwojennego. Średnia cena metra kwadratowego wynosi tu. Stołeczne podium luksusowych dzielnic zamyka zielony– za metr trzeba tu zapłacić ok.Ceny mieszkań w Krakowie nieco ustępują tym warszawskim, lecz znajdziemy tu kilka dzielnic, które słyną wręcz z luksusowych rezydencji. Najdroższą z nich (ok.za metr) jest, w którym ekskluzywne mieszkania urządza się we wnętrzach zabytkowych kamienic. Popularnością wśród zamożnych inwestorów cieszą się także, pełniące funkcję biznesowego centrum miasta. Metr kwadratowy kosztuje tu ok.. W ścisłej czołówce znajduje się także, gdzie dostępne są liczne wille i apartamentowce z dostępem do ogrodów czy basenów. Pomimo odległości od centrum, trzeba się tu liczyć z cenami przekraczającymiza metr kwadratowy.Gdańsk to bardzo atrakcyjna lokalizacja, zwłaszcza dla inwestorów wynajmujących luksusowe apartamenty turystom. Nie brakuje tu jednak ruchu biznesowego, który dodatkowo winduje ceny nieruchomości. Najdroższe rezydencje zlokalizowane są na niepozornej. To dzielnica cechująca się ciszą, spokojem i nieruchomościami położonymi nad samym morzem. Cena metra kwadratowego oscyluje tu wokół. Co ciekawe, nawet w Śródmieściu jest taniej – inwestorzy zainteresowani ruchem turystycznym i biznesowym zapłacą tu ok.za metr. Na ostatnim stopniu podium znalazło się, które łączy walory obu powyższych dzielnic i oferuje mieszkania w cenach sięgającychza metr kwadratowy.Wciąż rozwijający się Wrocław ściąga coraz więcej studentów, pracowników międzynarodowych korporacji oraz biznesmenów, toteż jest bardzo atrakcyjnym celem dla inwestorów działających na rynku nieruchomości premium. Najdrożej jest na, gdzie – podobnie jak w Krakowie – płaci się głównie za sprzyjającą luksusowi atmosferę. Ceny wynoszą tu ok.za metr kwadratowy. Mniej więcejza metr trzeba zapłacić za lokale w, które kusi atrakcyjnymi terenami nadrzecznymi i ekskluzywnymi inwestycjami z widokiem na panoramę miasta. Warto wspomnieć także o rosnącym znaczeniu, gdzie średnią cenę winduje m.in. sławny apartamentowiec Sky Tower. W tej dzielnicy metr kwadratowy kosztuje ok.Łatwo zauważyć, że choć zazwyczaj najbardziej prestiżowymi dzielnicami polskich miast są same ścisłe centra, luksusowe apartamenty znajdziemy także na zielonych obrzeżach. W efekcie atrakcyjne propozycje znajdą dla siebie zarówno inwestorzy zainteresowani turystyką, jak i zamożni klienci poszukujący wygodnego mieszkania na własne potrzeby.