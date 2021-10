Luksusowe apartamenty: popyt rośnie, podaż nie nadąża

Wprawdzie luksusowe apartamenty posiadają zaledwie 1-procentowy udział w rynku pierwotnym i raczej nie rozchodzą się jak ciepłe bułki, to jednak ich popularność zdecydowanie i zauważalnie wzrasta. Z najnowszych doniesień JLL wynika, że średnia kwartalna sprzedaż nieruchomości z górnej półki od początku 2020 roku zdołała dwukrotnie przewyższyć wynik z lat 2017-2019.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Rośnie popyt na luksusowe apartamenty Apartamenty luksusowe to wciąż mniej niż 1% rynku pierwotnego w Polsce, ale ich popularność wśród nabywców rośnie.

Luksus odporny i ponadczasowy

Wzrost cen mieszkań obserwowaliśmy we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego – Warszawie wyniósł on około 10% w skali roku. Jednak to właśnie w segmencie high-end warszawskiego rynku mieszkaniowego, w okresie ostatnich kilku lat ceny rosły najszybciej. Analiza cen ofertowych lokali w segmencie luksusowych apartamentów w latach 2014-2021 wskazuje na aż 68% wzrost średniej ceny tego typu nieruchomości. Dla całej oferty na rynku pierwotnym wzrost średniej ceny wyniósł w tym samym czasie 52%, a dla segmentu mieszkań popularnych zaledwie 40% - komentuje Urszula Kowalska, Starszy Konsultant w Dziale Mieszkaniowym JLL.

Premium, a wciąż tanio na tle Europy

Nabywców na luksusowe apartamenty nie brakuje

Biorąc pod uwagę cechy segmentu luksusowego, nie dziwi, że w obecnej sytuacji rośnie zainteresowanie zakupem tego typu nieruchomości, które zapewniają nie tylko utrzymanie realnej wartości kapitału, ale przy dobrym wyborze inwestycji, dają także jedne z najwyższych na rynku nieruchomości stóp zwrotu. Średnia kwartalna sprzedaż od początku 2020 roku wzrosła dwukrotnie w porównaniu do wyników kwartalnych w poprzednich 3 latach - wskazuje Urszula Kowalska, Starszy Konsultant w Dziale Mieszkaniowym JLL.

Stać nas na więcej, więc rynek rośnie

Zmianę tę widzimy nie tylko w zwiększonym zainteresowaniu apartamentami premium. Odbicie znajduje to również w coraz większym różnicowaniu się grup popytowych na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Rośnie liczba nabywców poprawiających swój standard zamieszkania, sięgających po nieruchomości większe, lepiej zlokalizowane, o lepszych parametrach jakości wykończenia. Rośnie grupa nabywców, którzy na rynku mieszkaniowym lokują nadwyżki finansowe stawiając na zakup inwestycyjny. Coraz większa liczba osób zamożnych wpływa także na zwiększanie się potencjalnej grupy nabywców mieszkań z najwyższego segmentu jakościowego. Kolejne lata dla rynku nieruchomości luksusowych przyniosą z pewnością dalszy jego rozwój, który odbywać się będzie przy rosnących cenach apartamentów,

podsumowuje Urszula Kowalska, ekspertka JLL.

Wprawdzie struktura oferty na polskim rynku mieszkaniowym od kilku lat wyraźnie się zmienia i rośnie podaż lokali o podwyższonym standardzie, to nieruchomości, które faktycznie można zaliczyć do segmentu apartamentów utrzymują swój niewielki, bo 4% udział w ofercie deweloperskiej. Prawdziwie luksusowe apartamenty to wciąż unikat. W skali całego rynku stanowią zaledwie 1%, co w praktyce oznacza, że nabywcy, którzy na rynku pierwotnym chcieliby nabyć nieruchomość klasy premium, mieli na koniec czerwca 2021 roku do wyboru niewiele ponad 300 tego typu mieszkań. Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wciąż stanowi znikomy udział, który wynosi zaledwie 1% całej podaży na rynku pierwotnym. Niska oferta wynika przede wszystkim z bardzo ograniczonej dostępności terenów inwestycyjnych, które można przeznaczyć na tego typu projekty. Nieruchomości luksusowe z definicji stanowią unikatową ofertę, która musi charakteryzować się prestiżową lokalizacją, wyjątkową architekturą oraz najwyższym standardem wykończenia, spełniającym oczekiwania szczególnie wymagających nabywców.Kluczowym elementem jest również zapewnienie nabywcom dodatkowych udogodnień, które kojarzą się raczej z najwyższej klasy obiektami hotelowymi niż standardowymi projektami mieszkaniowymi. Wśród tego typu „dodatków” znajdują się m.in. usługi concierge, strefa SPA lub basen, przestrzenie do pracy czy spotkań biznesowych. Zarówno zakres jak i jakość tego typu udogodnień niespotykana jest w innych segmentach rynku mieszkaniowego.Jeszcze do niedawna luksusowe nieruchomości kojarzono jedynie z rynkiem warszawskim. To się jednak zmienia. W ofercie pojawiają się nowe projekty w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Poznań.Ostatnie miesiące pokazały, że rynek nieruchomości luksusowych jest wyjątkowo odporny na zmieniające się warunki otoczenia. Pandemia, która odcisnęła piętno na niemal wszystkich gałęziach rynku nieruchomości, nie miała negatywnego wpływu na ten segment. Wręcz przeciwnie, można było zaobserwować wzmożone zainteresowanie ze strony osób poszukujących wyjątkowych aktywów, co świadczy o większej odporności tego segmentu rynku na kryzysy, ale też zdolności do przechowywania, czy wręcz budowania wartości w czasie.Pomimo rosnących cen nieruchomości luksusowych, nadal ceny za metr kwadratowy takich lokali są dalekie od europejskich czy światowych rekordów. Za luksusowe apartamenty oferowane w Paryżu czy Berlinie zapłacić trzeba średnio ok. 15 000 EUR/m2, podczas gdy najdroższe obecnie jednostki luksusowe dostępne w Polsce znaleźć można w Warszawie w cenach od 8700 do 11 700 EUR/m2. Zbliżony poziom średnich cen lokali w tym segmencie: w granicach od 7000 do 9000 EUR/m2, odnotowywany jest na rynku nieruchomości w Pradze. Najdroższe oferty na rynkach regionalnych w Polsce nie przekroczyły pułapu 8000 EUR/m2.Z danych JLL wynika, że rekordową sprzedaż od 2016 roku, na poziomie ok. 90 mieszkań, odnotowano w III kwartale 2020 roku oraz w II kwartale 2021 roku. Wzrosty sprzedaży apartamentów z najwyższej półki są istotne, ale nadal nie są to duże liczby, co wynika również z relatywnie niewielkiej oferty w tym segmencie.Z uwagi na ograniczoną podaż znalezienie wymarzonego apartamentu nie jest proste. Z drugiej strony to też niejako uzasadnia wciąż niewielką ofertę nieruchomości tego typu na rynku. Potrzeba sporo czasu na przygotowanie projektu o niebanalnym charakterze i wyjątkowym standardzie. Kiedy taki pojawia się na rynku, budzi spore zainteresowanie kupujących.Dobra sprzedaż luksusowych apartamentów jest potwierdzeniem rosnącego potencjału tego rynku nie tylko w Warszawie, ale także w innych dużych miastach w Polsce. Zapotrzebowanie na dobra luksusowe rośnie wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa.