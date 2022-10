Kawalerki premium zyskują na znaczeniu. Ile kosztują?

Luksusowe nieruchomości mieszkaniowe to ciągle bardzo niewielka część rynku, ale bez wątpienia ciesząca się wśród kupujących coraz większą popularnością. Ich ceny potrafią przyprawiać o zawrót głowy. I tak np. za kawalerkę z widokiem na Motławę o powierzchni niespełna 40m2 trzeba zapłacić blisko 2 mln zł. To kwota, za którą można zakupić pokaźnych rozmiarów dom.

Przeczytaj także: Luksusowe apartamenty w Trójmieście: coraz częstszy widok

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym przyciągają kupujących kawalerki premium?

Co decyduje o tym, czy daną nieruchomości określimy mianem "premium"?

Ile kosztują luksusowe kawalerki?

Doskonały adres

O tym, czy daną nieruchomości określimy mianem „premium”, decyduje szereg czynników – nie tylko cena. Standard lokalu ma oczywiście duże znaczenie, ale sam w sobie, nie jest wystarczający. Decydująca często okazuje się lokalizacja, przy czym nie chodzi tutaj wyłącznie o adres, ale też charakter inwestycji. Najwyższa jakość wykończenia, ciekawe rozwiązania architektoniczne czy dostęp do dodatkowych usług, np. concierge, basenu czy siłowni – to tylko przykłady wyróżników tego typu nieruchomości – komentuje Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Kawalerka premium jako lokata kapitału

W obecnej sytuacji makroekonomicznej popyt na dobra z najwyższej półki szybko rośnie i dotyczy również mieszkań. W III kwartale 2022 r. prawie ⅓ wyszukiwań mieszkań na sprzedaż w Krakowie i Gdańsku dotyczyła kawalerek w cenie powyżej 500 tys. zł. Z kolei w Warszawie i Gdańsku było to co czwarte wyszukiwanie na portalu Otodom. Jedną z przyczyn dużego zainteresowania kawalerkami premium – obok chęci posiadania komfortowego apartamentu, który wyraża status społeczny – jest poszukiwanie intratnego sposobu lokowania funduszy – podsumowuje Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Kawalerki z segmentu premium są średnio dwa razy droższe niż standardowe mieszkania jednopokojowe. W ich przypadku musimy liczyć się z wydatkiem powyżej 500 tys. zł i ceną metra kwadratowego przekraczającą 20 tys. zł. W III kwartale 2022 r. oferta premium stanowiła zaledwie 3% ofert w tej kategorii (nieco ponad 1 tys. ogłoszeń). Warszawa jest największym rynkiem kawalerek premium z 722 ofertami, które stanowią 12,7% w tej kategorii. Na drugim miejscu znajduje się Gdańsk z 205 takimi nieruchomościami w aktualnej ofercie (13,3%), a podium zamyka Kraków – 122 lokale (3,6%) – mówi Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Biorąc pod lupę oferty kawalerek premium na pierwszy plan wysuwa się doskonała lokalizacja. Często znajdują się one w samym sercu miasta, w architektonicznych perełkach czy prestiżowych inwestycjach, które oferują nie tylko najwyższy standard, ale też piękny widok, bliskość centrum czy atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych.Powyższe parametry wyróżniają wspomnianą już kawalerkę z Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Za 38-metrowe mieszkanie trzeba w tym przypadku zapłacić 2 mln zł, ale w zamian otrzymujemy wyjątkowy widok na Motławę i lokalizację w samym sercu miasta, a także dostęp do strefy SPA z basenem i saunami. Kawalerki premium to jednak nie tylko nowe inwestycje – przykładem niech będzie 26-metrowe mieszkanie położone w zmodernizowanej zabytkowej kamienicy z XIV wieku przy Trakcie Królewskim w Krakowie, którego cena wynosi niebagatelne 1,8 mln zł. Lokalizacja jest również wyróżnikiem kawalerki w prestiżowym budynku Moderna, której metr kwadratowy kosztuje niemal 42 tys. zł. (36 mkw.). Kameralny budynek znajduje się na warszawskim Powiślu, vis-à-vis Elektrowni Powiśle, w sąsiedztwie terenów zielonych i odnowionych bulwarów przy prawym brzegu Wisły – gwarantuje klimat, zachęca do spędzania aktywnego czasu na świeżym powietrzu i gwarantuje bliskości miejsc rozrywki i kultury w samym centrum miasta.Dla kogo powstają kawalerki premium? Niepewna sytuacja gospodarcza, w tym wysoka inflacja, wpływa także na to, że osoby dysponujące dużymi oszczędnościami inwestują w nieruchomości z segmentu premium. Są one jedną ze stabilniejszych form lokowania środków – utrzymują swoją wartość nawet w obliczu zawirowań gospodarczych czy kryzysów.Na mapie Polski znajdziemy inwestycje skrojone na miarę inwestorów zainteresowanych nieruchomościami o najwyższym standardzie, które oferują także rozwiązania wspierające najem. Za kawalerkę o powierzchni 30 mkw. w nowo oddanym wieżowcu na warszawskim Mirowie zapłacimy 26 tys. zł/mkw., przy czym budynek oferuje strefę fitness, recepcję z obsługą concierge czy restaurację. Ta lokalizacja proponuje nabywcom umowę w systemie aparthotel , z atrakcyjną stopą zwrotu z najmu, co jasno wskazuje, że został stworzony z myślą o inwestycji.Tę opcję proponuje też osiedle „Sol Marina” nieopodal Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku. Budynki składają się z apartamentów w formie pokoi hotelowych o powierzchni 22-32 mkw., gdzie „premium” oznacza nie tylko nowoczesną architekturę i aranżację wnętrz, lecz także dostęp do restauracji, basenu, SPA, sali fitness, bankietowej i konferencyjnej, a nawet klubu jachtowego. To wszystko za 22 tys. zł za mkw.Większość, bo aż 60% kawalerek określanych jako premium znajdziemy na rynku pierwotnym. W Gdańsku stanowią one 70% oferty (144 lokale), a w Warszawie 65% (468 lokali) – w przypadku stolicy zdecydowaną większością są inwestycje, które dopiero zostaną oddane do użytku w najbliższych latach (2023 i 2024 r.). Odwrotna sytuacja jest w Krakowie – tutaj przoduje rynek wtórny z 76 lokalami, co stanowi 62% ofert premium. Średni metraż kawalerek premium dostępnych w serwisie Otodom to 30 mkw., choć zdarzają się także bardzo małe lokale o powierzchni nawet 15 mkw. oraz znacznie większe – 62 mkw.Myśląc o zakupie kawalerki premium powinniśmy liczyć się z wydatkiem średnio do 800 tys. zł przy cenie do 25 tys. zł/mkw. – aż 75% oferty takich nieruchomości mieści się w tym budżecie. W małych miastach raczej próżno szukać apartamentów premium – są domeną największych aglomeracji Polski oraz centralnych lokalizacji w mieście. Najwięcej ogłoszeń tego typu w Warszawie znajdziemy na Mokotowie, Woli i Śródmieściu. W Krakowie dominuje Śródmieście oraz Stare Miasto, a w Gdańsku Śródmieście, Wrzeszcz i Sobieszewo.