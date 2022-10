Oszczędzanie przez docieplanie i nowoczesne ogrzewanie mieszkań

Czynnikiem, który w bardzo dużej mierze oddziałuje na koszt utrzymania nieruchomości, jest ogrzewanie. Sposobem na oszczędności może być więc zarówno docieplenie domów i mieszkań, jak i nowoczesne systemy ogrzewania. Właśnie na te rozwiązania stawia Gdańsk. Dzięki ministerialnym dofinansowaniom oraz środkom z budżetu miasta, w Gdańsku przeprowadzona zostanie termomodernizacja wielu budynków mieszkalnych oraz zmiana sposobu ich ogrzewania.

Gdańsk inwestuje w termomodernizację budynków i nowoczesne ogrzewanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Termomodernizacja budynków - na czym polega? Celem termomodernizacji jest likwidacja najbardziej szkodliwych dla środowiska i mało wydajnych źródeł ciepła a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W efekcie zmiany ograniczą koszty związane z ogrzewaniem oraz zredukują smog. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Koszty utrzymania nieruchomości mają znaczenie dla inwestorów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ogrzewanie mieszkań i domów pompą ciepła Nowe inwestycje deweloperskie są w pełni przystosowane do bieżących realiów - budynki są świetnie ocieplone, a systemy grzewcze w nowych blokach pozwalają na utrzymywanie komfortu termicznego w mieszkaniu w przystępnej cenie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Celem termomodernizacji jest likwidacja najbardziej szkodliwych dla środowiska i mało wydajnych źródeł ciepła a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Z drugiej strony zmiany te przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom – ograniczą koszty związane z ogrzewaniem oraz zredukują smog.Termomodernizacje i zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości to szeroko zakrojone inwestycje, które będą realizowane w ramach kilku programów (między innymi Stop Smog, projekt Gdańsk EKO Synergy i innych). Tylko w pierwszej fazie obejmą dziesiątki budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zlikwidowane zostanie ogrzewanie oparte na piecach, kominkach i piecykach na paliwa stałe. Zamiast nich instalowane będą, między innymi, pompy ciepła. Do końca 2024 roku zaplanowano wykonanie termomodernizacji i zmiany sposobu ogrzewania dla 45 budynków.Coraz więcej osób, które planują zakup nieruchomości zwraca uwagę na jej późniejsze koszty utrzymania i to nawet wówczas, gdy zakup jest wyłącznie inwestycją dla kapitału. Rosnące ceny energii powodują, że utrzymanie nieruchomości z nieefektywnym systemem grzewczym i słabą izolacją termiczną jest zbyt kosztowne, przez co takie mieszkania i domy cieszą się dużo niższym zainteresowaniem na rynku sprzedaży i wynajmu.Nowe inwestycje deweloperskie są w pełni przystosowane do bieżących realiów – budynki są świetnie ocieplone, a systemy grzewcze w nowych blokach pozwalają na utrzymywanie komfortu termicznego w mieszkaniu w przystępnej cenie. Jeśli chodzi o tak nowoczesne mieszkania na sprzedaż Gdańsk ma ich wiele do zaoferowania. Dużo gorzej jest, pod tym względem, na rynku wtórnym, ale to może się zmienić za sprawą zaplanowanych przez miasto inwestycji.Docieplenie budynku oraz zmiana sposobu ogrzewania na niskoemisyjny i wydajny to dwa najskuteczniejsze rozwiązania, by radykalnie ograniczyć koszty utrzymania nieruchomości. Niestety wiele osób nie może pozwolić sobie na to, by wykonać tak duże inwestycje we własnym zakresie. W ostatnich latach wzrosły bowiem nie tylko koszty energii i surowców, ale też koszty materiałów budowlanych i izolacyjnych. Właśnie dlatego mniej zamożni mieszkańcy Gdańska, którzy nie mogą pozwolić sobie na przeprowadzenie termomodernizacji oraz na wymianę systemu grzewczego, będą mogli liczyć na pomoc miasta. Efektem będzie nie tylko ich wyższy komfort życia przy niskich kosztach ogrzewania, ale też mniejszy smog w mieście, a to ogromny plus dla wszystkich mieszkańców.