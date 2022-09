Wyższe koszty ogrzewania jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

Bezprecedensowy wzrost kosztów eksploatacji mieszkań to ostatnio bardzo głośny temat. Wyjaśniamy, dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne.

Niedawne rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska potwierdza, że koszty ogrzewania mieszkań powinny być dzielone na 12 miesięcy.

Podwyżka kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej również jest przesłanką do podniesienia opłat pobieranych od właścicieli lokali i posiadaczy spółdzielczych praw (własnościowego i lokatorskiego).

Wspólnota lub spółdzielnia zarządzająca budynkiem powinna dążyć do tego, aby po podsumowaniu sezonu grzewczego nie powstały duże nadpłaty albo niedopłaty.

Roczny cykl rozliczeń kosztów ogrzewania to norma

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Wspólnota już teraz musi podnieść koszty ogrzewania? Podwyżki przed rozpoczęciem sezony grzewczego pozwalają rozłożyć wyższe koszty ogrzewania na większą liczbę miesięcy.

Nie tylko koszty ogrzewania windują zaliczki i opłaty

Zarządca budynku musi dbać o stabilność finansową

Niespotykany wcześniej wzrost kosztów eksploatacyjnych dla właścicieli mieszkań to temat, który w ostatnim czasie bardzo często poruszają media. Trudno się temu dziwić, bo niektóre osoby będą musiały wnosić na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni opłaty np. dwa razy wyższe niż jeszcze niedawno. Taka sytuacja wzbudza kontrowersje i nierzadko jest powodem pretensji kierowanych do zarządcy budynku. Właściciele mieszkań i spółdzielcy dziwią się, że rosnące koszty ogrzewania już teraz tak bardzo podwyższyły comiesięczne opłaty. Warto zatem wyjaśnić, dlaczego konieczne jest uwzględnienie wyższych kosztów ogrzewania jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego . To ciekawy temat, ponieważ niedawno rząd wydał specjalne rozporządzenie ustalające, jak powinny być rozliczane koszty ogrzewania.W ramach odpowiedzi na podwyżki, niektóre osoby chciałyby wiedzieć, czy wyższe koszty ogrzewania już teraz muszą wpływać na koszty eksploatacyjne ich lokalu. Ma to związek z faktem, że zarządcy budynków wielorodzinnych w ramach odpowiedzi na nowe taryfy dotyczące ciepła sieciowego i cen gazu, szybko aktualizują wysokość miesięcznych zaliczek na ogrzewanie. Taka praktyka posiada uzasadnienie finansowe, ponieważ pozwala ona rozłożyć wyższe koszty ogrzewania na większą liczbę miesięcy.- komentuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.plCo więcej, przepisy potwierdzają, że koszty ogrzewania lokalu powinny być rozliczane w cyklu rocznym. Zaliczki na poczet wspomnianych kosztów właściciele i spółdzielcy muszą płacić nawet poza sezonem grzewczym. Potwierdzenie stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. 2021 poz. 2273).Warto pamiętać, że to rozporządzenie o rekordowo długiej nazwie jedynie potwierdziło praktyki wspólnot i spółdzielni, które już od bardzo długiego czasu rozliczają ogrzewanie w cyklu rocznym.- informuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.plOczywiście, nie tylko wyższe koszty ogrzewania poszczególnych lokali w ostatnim czasie są przyczyną aktualizacji zestawień z opłatami przesyłanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie. Rosną także koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.- wymienia Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.plWarto przypomnieć, że o zasadach rozliczania kosztów utrzymania części wspólnych budynku mówią odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388). Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną powinny być płatne co miesiąc, o czym informuje artykuł 15 wspomnianego aktu prawnego. Aktualizacja wysokości zaliczek wymaga odpowiedniej uchwały wspólnoty mieszkaniowej.- zaznacza Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.plInformacje o comiesięcznym wnoszeniu opłat na pokrycie kosztów eksploatacji budynku zawiera również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27).- mówi Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.plPrzepisy ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wspomnianego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. nie wskazują, że wyższe spodziewane koszty ogrzewania od razu powinny przekładać się na opłaty ponoszone przez właścicieli mieszkań, spółdzielców i pośrednio najemców.- wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.plZarządca budynku powinien dążyć do tego, aby ustalone miesięczne zaliczki zapewniały bezpieczeństwo finansowe i możliwość bieżącego regulowania opłat.- podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl