Na ogrzewanie mieszkania nie stać co dziesiątego mieszkańca UE

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że co dziesiątego mieszkańca UE nie stać na odpowiednie ogrzanie swojego lokum. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili sytuację z poszczególnych krajów.

Austria - 1,5%

Belgia - 4,1%

Bułgaria - 27,5%

Chorwacja - 5,7%

Czechy - 2,2%

Dania - 3,0%

Estonia - 2,7%

Finlandia - 1,8%

Francja - 6,5%

Grecja - 17,1%

Hiszpania - 10,9%

Holandia - 2,4%

Irlandia - 3,3%

Litwa - 23,1%

Łotwa - 6,0%

Niemcy - 7,0%

Norwegia - 0,8%

Polska - 3,2%

Portugalia - 17,5%

Rumunia - 10,0%

Słowacja - 5,7%

Słowenia - 2,8%

Szwajcaria - 0,2%

Szwecja - 2,7%

Węgry - 4,2%

Włochy - 8,3%

Temperatury za oknem są nadal wysokie, ale mimo tego nieubłaganie zbliżający się początek sezonu grzewczego spędza sen z powiek wielu Polakom. Chodzi o ceny ciepła sieciowego i opału. Obawy wzbudza też dostępność niektórych rodzajów opału (przede wszystkim węgla). Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl warto mieć świadomość, że nie tylko nasi rodacy obawiają się nadchodzącej zimy. Ubóstwo energetyczne w UE niestety nie jest nowym zjawiskiem, o czym świadczą dane Eurostatu.Europejski Urząd Statystyczny w ramach oceny warunków mieszkaniowych na terenie UE, regularnie sprawdza między innymi odsetek osób z poszczególnych krajów, które są dotknięte ubóstwem energetycznym. Jednym z najbardziej dotkliwych objawów takiego ubóstwa jest brak możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury w domu lub mieszkaniu (ze względu na koszty).Wspomniany problem w 2020 r. dotykał następującej części populacji w różnych krajach UE:Jeżeli chodzi o Polskę, to Eurostat odnotował długookresowy spadek analizowanego wskaźnika z 13,2% w 2012 r. do 3,2% (2020 r.).W przypadku niektórych krajów Unii Europejskiej, dostępne są już nowsze dane z 2021 r. Nie zawsze wskazują one na poprawę sytuacji po trudnym i pandemicznym 2020 roku. Wzrost udziału osób, których nie było stać na ogrzewanie w 2021 r. odnotowano między innymi na terenie Hiszpanii (zmiana z 10,9% do 14,2%).