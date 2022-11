Towarowa Square - nowa inwestycja Asbud Group

W centrum Warszawy powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa - Towarowa Square. Deweloperem jest Asbud Group, który przy ul. Prostej wybuduje trzy apartamentowce, w których znajdzie się ponad 350 mieszkań.

Zrównoważone budownictwo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Towarowa Square Towarowa Square oferuje mieszkania o metrażach od 25 do 114 m2.

Udogodnienia dla mieszkańców

Towarowa Square powstanie przy ul. Prostej, nieopodal Ronda Daszyńskiego. Nowy projekt dewelopera będzie kontynuacją pierwszej części kompleksu – Towarowa Towers, ale w bardziej kameralnej formie. Inwestycję stworzą trzy apartamentowce, posiadające od 7 do 12 kondygnacji. W poszczególnych budynkach znajdzie się od 73 do 149 lokali. W sumie będzie ich ponad 350.Inwestycja Towarowa Square została starannie zaprojektowana w duchu zrównoważonego budownictwa, tak by wtopiła się w architekturę nowego centrum Warszawy. Budynki zostaną wykonane z wysokiej jakości materiałów – połączenia paneli włókno-cementowych, szkła oraz drewna, a ich fasady urozmaicone dekoracyjnymi elementami wokół okien, które nierównomiernie ułożone na elewacji, nadadzą jej wyjątkowego rytmu.Pomiędzy wieżami Towarowa Towers a budynkami Towarowa Square został zaprojektowany otwarty bulwar z elementami zieleni, ławkami i oczkiem wodnym – miejsce, które pozwoli na chwilę oddechu pośród miejskiego zgiełku.Towarowa Square oferuje mieszkania o metrażach od 25 do 114 m2. Większość lokali będzie miała balkony lub przestronne tarasy o powierzchni nawet do 100 mkw. Dużym atutem inwestycji jest bezpośrednie sąsiedztwo II linii metra i stacji Rondo Daszyńskiego, licznych przystanków linii autobusowych i tramwajowych oraz ścieżek rowerowych. Mieszkanie w centrum to również bliskość sklepów, restauracji, miejsc kultury i rozrywki.Cały kompleks będzie miał znaczący, miastotwórczy wkład dla rozwoju tej lokalizacji oraz uzupełni brakującą lukę na rynku nieruchomości w Polsce, łącząc w sobie unikalną architekturę, wysoką jakość i idee zrównoważonego rozwoju.Planowane zakończenie budowy Towarowa Square to IV kwartał 2024 r.