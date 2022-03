Apartamenty Rytm na Kabatach. Wkrótce rusza budowa

Echo Investment niebawem rozpoczyna budowę Apartamentów Rytm na Kabatach. Inwestycja obejmuje 288 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, z tarasami lub balkonami. Apartamentowiec ma zostać ukończony pod koniec przyszłego roku.

Aby wydobyć pełen potencjał tej działki, postanowiliśmy przeprojektować jej funkcjonalności. Betonowy plac i obiekt handlowy zastąpi przyjazna i otwarta przestrzeń. Teren osiedla pozostanie ogólnodostępny - dzięki uniesieniu budynku na filarach, okoliczni mieszkańcy nadal będą mogli korzystać ze skrótu do metra, szkoły czy Lasu Kabackiego. Dodatkowo w przestrzeni wspólnej zadbamy o wiele udogodnień, takich jak np.: Paczkomat InPost czy komfortowe meble miejskie, które umilą spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Aby jak najszybciej zakończyć wszystkie najbardziej uciążliwe roboty, budowę całego apartamentowca będziemy realizować w jednym etapie. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2023 roku – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment

Rodzaj i liczba pozostałych urządzeń, wchodzących w skład pakietu Echo Smart, uzależnione są od wielkości mieszkania, które klient kupuje. Czyli im większy lokal, tym więcej bezpłatnych funkcjonalności, takich jak np.: regulacja temperatury i oświetlenia, czujniki dymu i zalania czy inteligentny zamek. W tak przystosowanym mieszkaniu, system można w dowolnej chwili rozszerzać i dopasowywać do swoich potrzeb, bez konieczności kucia ścian czy przeprowadzania generalnego remontu, a więc bez ponoszenia dodatkowych nakładów – dodaje Dawid Wrona.

Apartamenty Rytm powstaną tuż przy stacji metra Kabaty. Prace rozpoczną się od wyburzenia hali po Tesco. W apartamentowcu znajdzie się 288 lokali, ogród linearny, strefy sąsiedzkie w postaci m.in. wspólnego tarasu na dachu.W ramach pakietu udogodnień Echo Life Services w ogólnodostępnych częściach inwestycji zostaną również zamontowane podwieszane ławki, drabinki do ćwiczeń oraz miejsce do organizacji kina plenerowego. Deweloper zasadzi zieleń inspirowaną poszyciem Lasu Kabackiego, a wzrost roślin będzie regulowany lampami UV i nawadniany ekologicznym systemem z wykorzystaniem deszczówki. Na terenie Apartamentów Rytm na Kabatach znajdzie się także rowerownia, ładowarka do pojazdów elektrycznych czy wspólny taras na dachu. Miejsca, które do tej pory były otwierane domofonem (np. furtki, drzwi czy bramy), zostaną wyposażone w system automatycznego zwalniania zamków. Aby je odblokować lub przywołać windę, wystarczy podejść w pobliże czujnika ze smartfonem z wgraną aplikacją.Łącznie powstanie 288 apartamentów. Mieszkańcy każdego lokalu będą mieli do dyspozycji własny taras lub balkon. W części apartamentów przewidziano po dwa balkony lub tarasy, wychodzące na różne strony świata. Odpowiednie doświetlenie zapewniają panoramiczne okna, a o bezpieczeństwo, komfort i oszczędność energii zadba system inteligentnego mieszkania Echo Smart. Zawiera on m.in.: centralę, która bezprzewodowo łączy ze sobą wszystkie urządzenia w jeden system oraz inteligentny głośnik. Dzięki nim, lokalem można sterować głosowo lub z poziomu aplikacji w telefonie.