Trimare Sztutowo - inwestycja mieszkaniowa premium

W nadmorskiej miejscowości Sztutowo, Dekpol Deweloper zrealizował inwestycję mieszkaniową premium - Trimare Sztutowo. Inwestycja składa się z dziewięciu budynków o maksymalnie trzech kondygnacjach, w których znajduje się 189 mieszkań. Ich ceny mieszczą się w zakresie od 309 000 zł do 615 000 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Trimare Sztutowo - wizualizacja 3 Kształt budynków oraz okładziny nawiązujące wyglądem do rybackiej sieci subtelnie rozpraszają światło, tworząc ciekawe efekty światłocienia. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Trimare Sztutowo to zabudowa wielorodzinna. Inwestycja składa się z dziewięciu budynków o maksymalnie trzech kondygnacjach. Znajduje się w niej 189 mieszkań.Trimare od morza dzieli malownicza leśna ścieżka o długości 2,5 km. Latem kursują na niej meleksy. Dzika przyroda jest tutaj pod ochroną. Lasy należą do Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, a część nadmorskiego obszaru stanowi rezerwat Kąty Rybackie, gdzie można spotkać kormorany czarne i czaple siwe.Rowerzyści mogą korzystać z licznych tras, takich jak 52-kilometrowa R10, biegnąca od Mikoszewa, przez Sztutowo, malowniczą trasą przez lasy Mierzei Wiślanej, aż do granicy. Wśród innych atrakcji warto wymienić: park linowy, ośrodki jazdy konnej oraz profesjonalny stadion do beach soccera, czyli plażowej piłki nożnej.Marina Baltica jest zlokalizowana w odległości 3-minutowej jazdy samochodem lub 15 minut spacerem od Trimare. W marinie znajdują się m.in. wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków, łodzi motorowych i kabinowych oraz restauracja.Projekt inwestycji opiera się na wysokiej jakości materiałach i ciekawym designie. Naturalna potrzeba człowieka do obcowania z przyrodą zainspirowała twórców do wyboru rzadko spotykanego materiału na elewację. Unikalny wzór 3D okładzin z granulatu Verolith, produkowanego z perlitu – naturalnej skały pochodzenia wulkanicznego – podkreśla ekologiczny charakter inwestycji. Kształt budynków oraz okładziny nawiązujące wyglądem do rybackiej sieci subtelnie rozpraszają światło, tworząc ciekawe efekty światłocienia. Projekt opracowała pracownia Ideograf z Sopotu.W niektórych lokalach na najwyższych kondygnacjach zamontowano okna dachowe, aby jeszcze bardziej poczuć bliskość natury.Eleganckie klatki schodowe zostały wykończone wysokiej jakości gresem, tapetami i lamelami. Przezierne balustrady z pochwytem drewnianym i stalową blendą oraz oświetlenie strefy wejścia drewnianymi lampami w stylu loftowym dopełniają aranżację części wspólnych i podnoszą komfort użytkowania.Przyroda otaczająca inwestycję sprzyja wykorzystaniu nowoczesnych technologii budowlanych i zeroemisyjnych, co pozwala minimalizować koszty eksploatacji i zmniejszać ślad węglowy. Jednym z takich rozwiązań jest czerpanie ciepła (zarówno do ogrzewania, jak i podgrzania ciepłej wody użytkowej) z głębi ziemi. Trimare jest wyposażone w wysokowydajne gruntowe pompy ciepła o współczynniku SCOP ponad 4 (sezonowy współczynnik efektywności pomp ciepła), utrzymującym się na tym samym poziomie przez cały rok.Oświetlenie zewnętrzne, sterowane zegarem astronomicznym, zamontowano na słupach o konstrukcji aluminiowej - odpornej na degradację środowiskową. Znajdują się tu rownież lampy LED z czujnikami ruchu, a przy portalach drzwiowych zastosowano oświetlenie aranżacyjne, które tworzy nastrojowy klimat i podkreśla charakter inwestycji. Na korytarzach zastosowano urządzenia antybakteryjne.Wśród dodatkowych udogodnień są zewnętrzne zawory do podlewania ogródków lokatorskich. Zawory te są mrozoodporne i samoodwadniające, co eliminuje konieczność odwadniania ich na zimę przy użyciu sprężarek.Przestrzeń między budynkami zaprojektowano z myślą o spacerach i widoku z okien mieszkań. Starannie dobrana roślinność oraz zielone strefy z kładkami nad trawnikiem tworzą harmonijną całość. Balustrady kładek wykonano ze specjalnie zaprojektowanych elementów stalowych, tworzących efekt 3D sieci rybackiej, co nawiązuje do motywu elewacji. Rosną tutaj ciekawe gatunki roślin antysmogowych, wielokrotnie kwitnące krzewy i drzewa iglaste oraz typowa roślinność nadmorska. Teren zabezpieczony jest rozbudowanym monitoringiem.W najbliższym sezonie letnim planowana jest realizacja strefy rekreacji wodnej.