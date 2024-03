ROBYG Jagodno - ruszyła budowa III etapu osiedla domów

Firma ROBYG rusza z kolejnym etapem osiedla ROBYG Jagodno we Wrocławiu. W tym etapie powstaną nowe domy w zabudowie atrialnej i szeregowej. W ramach tej inwestycji deweloper wybudował już prawie 100 domów i ponad 600 mieszkań w 13 budynkach wielorodzinnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ROBYG Jagodno - wizualizacja 1 W ramach III etapu powstanie 48 lokali mieszkaniowych w domach w zabudowie atrialnej oraz 6 w szeregowej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nowy etap osiedla na południu Wrocławia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ROBYG Jagodno - wizualizacja 2 Na terenie osiedla planowana jest także realizacja skweru z placem zabaw, zewnętrzną siłownią i miejscem do relaksu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

To zaawansowane rozwiązanie technologiczne umożliwia sterowanie oświetleniem, multimediami i ochroną za pomocą urządzeń mobilnych, dzięki czemu można np. wyłączyć w ciągu dnia ogrzewanie i uruchomić je dopiero na godzinę przed powrotem do mieszkania. Pozwala to wygenerować oszczędności sięgające nawet 30 proc. miesięcznych opłat – mówi Joanna Chojecka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ROBYG Jagodno - wizualizacja 3 Zabudowa atrialna to cztery lokale mieszkalne skupione wokół atrium, czyli wewnętrznego ogrodu, tworzącego kameralny zakątek dla mieszkańców. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wszędzie blisko – koncepcja multifunkcyjnego osiedla ROBYG

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ROBYG Jagodno - wizualizacja 4 W ramach tej inwestycji deweloper wybudował już prawie 100 domów i ponad 600 mieszkań w 13 budynkach wielorodzinnych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nowe inwestycje ROBYG we Wrocławiu

We Wrocławiu ROBYG zrealizował takie projekty jak Osiedle Uroczysko na Sołtysowicach, Wojszyckie Alejki na Wojszycach, Kameralna Olszówka na Krzykach czy osiedle domów szeregowych Dożynkowa 43 na Klecinie. Zakończył również realizację 13 budynków wielorodzinnych na osiedlu ROBYG Jagodno – łącznie to ponad 600 mieszkań. Teraz kontynuuje realizację części jednorodzinnej i wprowadza do sprzedaży trzeci etap projektu, w ramach którego powstanie 48 lokali mieszkaniowych w domach w zabudowie atrialnej oraz 6 w szeregowej.Budowa trzeciego etapu domów już się rozpoczęła, a zakończenie planowane jest na II kwartał przyszłego roku.Zabudowa atrialna to cztery lokale mieszkalne skupione wokół atrium, czyli wewnętrznego ogrodu, tworzącego kameralny zakątek dla mieszkańców. Każdy lokal będzie miał od 80,63 do 82,59 mkw., co w praktyce daje cztery pokoje zlokalizowane na dwóch poziomach. Dodatkowo do każdego mieszkania będzie przynależał przestronny taras, komórka lokatorska lub schowek na rowery i miejsce postojowe. Mieszkania w domach atrialnych będą również wyposażone w Smart House, system inteligentnego domu zapewniający komfort, bezpieczeństwo i oszczędności.W trzecim etapie osiedla ROBYG Jagodno powstaną także lokale mieszkalne w zabudowie szeregowej o powierzchni ok. 100 mkw. z ogrodami i miejscami parkingowymi. W standardzie zarówno lokali w domach w zabudowie atrialnej, jak i szeregowej są rolety zewnętrzne oraz klimatyzacja.Łącznie część jednorodzinna ROBYG Jagodno to 88 domów w zabudowie atrialnej, w których znajdą się 174 lokale mieszkalne i 11 domów szeregowych z 22 lokalami mieszkalnymi. Pierwsze dwa etapy, czyli 94 lokali w domach w zabudowie atrialnej i 16 w domach szeregowych, zostały już wybudowane i sprzedane.Założeniem osiedla ROBYG Jagodno jest przenikanie się funkcji mieszkaniowej z rekreacyjną i usługową dzięki przemyślanemu układowi budynków oraz zapewnieniu w obszarze osiedla podstawowych usług i sklepów. W części wielorodzinnej mieszkańcy całego osiedla mogą już korzystać m.in. z przedszkola, klubu malucha, klubu fitness czy sklepów i lokali usługowych. Na terenie osiedla planowana jest także realizacja skweru z placem zabaw, zewnętrzną siłownią i miejscem do relaksu.Niedaleko znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, a w 9 minut można dojechać do centrum handlowego Ferio Gaj. Przy ulicy Asfaltowej znajduje się nowo wybudowana szkoła i przedszkole, a mieszkańcy ROBYG Jagodno mają zagwarantowany wygodny dojazd do węzła komunikacyjnego Bielany i autostrady A4. To wszystko wpisuje się w promowaną i rozwijaną przez firmę koncepcję 15-minutowych miast. Polega ona na tym, by mieszkańcy takiego miasta lub dzielnicy mieli dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych miejsc i usług w obrębie 15 minut piechotą od miejsca zamieszkania.Domy atrialne i szeregowe to kolejna inwestycja, którą ROBYG ogłasza w tym roku we Wrocławiu. W styczniu deweloper wprowadził do sprzedaży Przystanek Tarnogaj – elegancki budynek z 126 mieszkaniami położony przy ul. Międzyleskiej, w pobliżu Parku Tarnogajskiego i niedaleko Parku Wschodniego. Deweloper zarządza również budową i sprzedażą Portu Popowice, którego nowy etap wszedł do sprzedaży jesienią 2023 roku. W swoim portfolio firma posiada również gotowe domy szeregowe na Klecinie – Dożynkowa 43. Dodatkowo w przygotowaniu są kolejne inwestycje, których premiera zaplanowana jest na drugą połowę roku.