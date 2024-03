Milanówek Zdrój od Trei Real Estate Poland - nowe mieszkania już w sprzedaży

Trei Real Estate Poland rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań, które powstaną w ramach inwestycji Milanówek Zdrój w podwarszawskim Milanówku. Do oferty trafia 410 mieszkań zlokalizowanych w trzynastu 3-kondygnacyjnych budynkach.

Zieleń, spokój i idąca za tym wyższa jakość życia – to jedne z głównych priorytetów dla tych z nas, którzy świadomie rezygnują z życia w aglomeracjach i szukają mieszkań w mniejszych miastach. Co więcej, te argumenty wydają się być szczególnie istotne dla osób, które chcąc uciec od stołecznego zgiełku i cieszyć się spokojem, wybierają inwestycje pod Warszawą. Dlatego też motywem przewodnim naszego najnowszego projektu, Milanówek Zdrój, jest przyroda, kameralność i relaks. W częściach wspólnych inwestycji zaplanowaliśmy posadzenie wielu gatunków roślin, w tym ozdobnych jabłoni i różnych gatunków ziół. Zielone będą nawet dachy budynków. Nowością w tego typu projekcie jest z pewnością oddanie do dyspozycji mieszkańców tężni, która nasycać będzie powietrze cennymi mikroelementami. Milanówek Zdrój będzie bez wątpienia jedną z najbardziej wyjątkowych inwestycji w portfelu Trei Real Estate Poland, komentuje Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Milanówek Zdrój będzie zlokalizowany przy ul. Królewskiej. Nowe osiedle Trei zostało zaprojektowane tak, aby współgrać z willowym, kameralnym charakterem okolicy. Wszystkie budynki będą usytuowane na podwyższeniach (mieszkania na parterze wyniesione o 1,5 m), tworząc tym samym ciekawy, zróżnicowany krajobraz.W ramach składającej się z trzynastu budynków inwestycji zaplanowano realizację 410 mieszkań o powierzchniach od 29 do 97 mkw. Każde z nich będzie wyposażone w balkon, taras lub ogródek. Ogródki natomiast, dzięki specjalnym zielonym ogrodzeniom, zapewnią mieszkańcom prywatność.Niewątpliwym atutem osiedla Milanówek Zdrój jest jego lokalizacja. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się Vendo Park, w którym mieszkańcy będą mogli zrobić wszystkie niezbędne zakupy – wśród najemców parku handlowego jest Apteka Cosmedica, Rossmann, Maxi Zoo, JYSK i Martes Sport. Ponadto, tuż obok Milanówka Zdrój znajdują się przystanki kilku linii autobusowych, a dojazd do kolejki WKD to dystans zaledwie 5 min samochodem.