III etap Via Flora w Gdańsku w sprzedaży

Develia wprowadza do sprzedaży III etap inwestycji Via Flora w Gdańsku. W ramach tego etapu powstaną dwa kameralne budynki z 85 mieszkaniami. Ceny zaczynają się od 11 099 zł za metr kwadratowy.

Via Flora III etap W ramach III etapu powstaną dwa kameralne budynki z 85 mieszkaniami.

Via Flora powstaje w zielonej dzielnicy Gdańska – Chełmie. W ramach III etapu osiedla zaplanowane zostały dwa 4-piętrowe budynki o eleganckiej, stonowanej architekturze, w których znajdzie się w sumie 85 mieszkań. W zależności od kondygnacji do każdego mieszkania będą przylegały przeszklone balkony lub tarasy z zielonymi ogródkami.Przy budowie zastosowano wysokiej klasy energooszczędne materiały budowlane. Na potrzeby zmotoryzowanych przygotowana zostanie podziemna hala garażowa i naziemne miejsca postojowe. Dla najmłodszych zaplanowano plac zabaw, a miłośnicy dwóch kółek będą mieli do dyspozycji pomieszczenia na jednoślady, wiaty postojowe i parkingi dla rowerów. Przygotowane zostanie również miejsce do ładowania pojazdów elektrycznych. Przestrzenie wspólne pomiędzy budynkami urozmaicą alejki spacerowe, atrakcyjne place zabaw, plenerowa siłownia i zróżnicowane elementy małej architektury. Na terenie osiedla powstaną ogrody deszczowe - specjalne tereny obsadzone ozdobną roślinnością. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli cieszyć się atrakcyjnym, bioróżnorodnym otoczeniem.Via Flora zlokalizowana jest blisko terenów zielonych i rekreacyjnych, a także jest dobrze skomunikowana z innymi rejonami Trójmiasta. W zasięgu kilkunastominutowego spaceru znajduje się malowniczo położony nad kanałem Raduni Park Oruński, trzeci co do wielkości park w Gdańsku. Miłośnicy aktywnego trybu życia docenią również bliskość Kozaczej Góry, Gaju Ojców nad zbiornikiem „Augustowska” czy zielonych łąk pobliskiego Jaru Wilanowska. W najbliższym sąsiedztwie nie brakuje również sklepów (m.in. Lidl, Biedronka, Kaufland), punktów usługowych, placówek ochrony zdrowia, szkół oraz przedszkoli. Osiedle od gdańskiej starówki dzieli mniej niż 5 km.