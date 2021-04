Osiedle Szumilas w Kowalach od ROBYG

ROBYG wybuduje w Trójmieście osiedle domów wielorodzinnych Szumilas. Nowa inwestycja powstanie w Kowalach. W pierwszym etapie znajdzie się 141 mieszkań, 57 z nich jest już dostępnych w sprzedaży.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania w Gdańsku. Robyg buduje Nowe Stogi

Dzisiaj dla kupujących ważniejsze są aspekty związane z możliwościami wypoczynku – jakie daje własne mieszkanie. Dlatego ROBYG zdecydował się postawić na przedmieścia, gdzie łatwiej o duże przestrzenie, ciszę oraz bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych. Nowa inwestycja – położona w Kowalach, tuż przy lesie, a jednocześnie niemal w samym Gdańsku – jest odpowiedzią na potrzeby klientów. Nowa inwestycja ROBYG przypadnie do gustu wszystkim osobom, które chcą mieszkać w otoczeniu zieleni i unikają osiedli o intensywnej zabudowie – w jednym budynku będzie od 19 do 57 mieszkań. Ostatni rok wiele zmienił w naszych przyzwyczajeniach i wyborach. W związku z dużą ilością czasu spędzanego w czterech ścianach, nauką i pracą zdalną wzrosło zainteresowanie lokalami z dużymi balkonami, tarasami czy ogrodami. Nasza oferta skierowana jest do rodzin dlatego zaprojektowaliśmy funkcjonalne mieszkania z oddzielą strefą do pracy i wypoczynku. Osiedle Szumilas to doskonała propozycja dla wszystkich, którym zależy na zamieszkaniu w centrum natury, tuż przy urokliwym lesie i licznych szlakach turystycznych – ale także na lokalizacji, która zagwarantuje dobrą komunikację z Trójmiastem i zapewni wygodny dojazd do centrum, trójmiejskiej obwodnicy oraz do autostrady” – mówi Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG w Gdańsku i Poznaniu.

Osiedle Szumilas będzie się składało z 3-piętrowych domów wielorodzinnych. W budynkach powstanie 141 lokali 1-,2-,3- i 4-pokojowych z widokiem na otaczającą zieleń lub pobliski las, o powierzchni od 33 m2 do 69,5 m2. Budynki są niskie, z windami i elewacją w stonowanych, jasnych barwach oraz elementami o strukturze naturalnego drewna dębowego.W ramach osiedla powstaną place zabaw, przestrzenie do rekreacji, zewnętrzna siłownia oraz dwa oczka wodne. W ramach kolejnych etapów inwestycji ROBYG zbuduje boisko sportowe oraz lokale handlowo-usługowe.Osiedle Szumilas bedzie położone przy ul. Magazynowej w Kowalach. Z jednej strony będzie otoczone lasem. Jest położone 20 minut jazdy od centrum Gdańska. Komunikację w przyszłości usprawnią dodatkowo połączenia kolejowe. W planach jest budowa nowej nitki II etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która ma połączyć południowe dzielnice Gdańska z sąsiednimi miejscowościami oraz rozbudowa trasy S7, w ramach której powstanie dodatkowy wyjazd na obwodnicę w kierunku Łodzi.Oddalone o 5 minut jazdy samochodem centrum Kowal to tętniąca życiem przestrzeń zapewniająca mieszkańcom liczne miejskie udogodnienia. Znajdują się tu placówki handlowo-usługowe, przedszkola, przychodnie i szkoły – w tym nowoczesna Szkoła Metropolitalna, otwarta w 2018 r. Większe zakupy mieszkańcy osiedla będą mogli zrobić m.in. w odległym o niecałe 10 minut jazdy samochodem Designer Outlet Gdańsk.Umiejscowione z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu lasów, stawów, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Bursztynowa Góra” oraz licznych ścieżek rekreacyjnych w Jarze Reknicy, w tym wokół jeziora Otomin – osiedle Szumilas przyciągnie amatorów bliskiego kontaktu z naturą, którzy szukają kameralnej, rodzinnej enklawy.Bezpośrednie sąsiedztwo rozległych terenów leśnych zapewnia idealne warunki do relaksu i gwarantuje atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu. W okolicy nie brakuje ścieżek, po których można jeździć na rowerze lub spacerować. Na terenie inwestycji znajdują się 2 naturalne zbiorniki wodne. W kolejnych etapach osiedla powstanie wokół nich przyjazna przestrzeń do rodzinnej rekreacji. Weekendy umilą z kolei spacery szlakiem turystycznym w pobliskim rezerwacie „Bursztynowa Góra” oraz wędrówki urokliwymi ścieżkami nieznacznie oddalonego Jaru Reknicy. W niedalekiej odległości znajduje się też Jezioro Otomińskie – będące jednym z ulubionych punktów spacerowych mieszkańców Gdańska.