Rusza budowa osiedla Nova Wola Park

CK Development rozpoczyna budowę inwestycji Nova Wola Park. To osiedle segmentów oraz mieszkań w zabudowie szeregowej z prywatnym parkiem, zlokalizowane na terenie wsi Nowa Wola, przy ul. Przepiórki, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Lesznowola. Na rynek trafią 94 lokale o metrażach od 86 do 112 mkw. I etap inwestycji ma się zakończyć w I kw. 2026 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nova Wola Park - wizualizacja 1 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Nowa Wola przy ul. Przepiórki w powiecie piaseczyńskim w gminie Lesznowola. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nova Wola Park - wizualizacja 2 Wszystkie mieszkania mają prywatne tarasy, które mieszkańcy mogą dowolnie zaaranżować, natomiast segmenty posiadają ogródki o powierzchni nawet do 159 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Nova Wola Park powstaje na działce o powierzchni 2,7 ha. Dostarczy łącznie 94 lokale w metrażach od 86 do 112 mkw.Każdy z lokali ma przypisane po dwa miejsca postojowe, z czego część znajduje na parkingu naziemnym, a część w garażu. W efekcie wewnętrzny teren osiedla został uwolniony od ruchu samochodowego, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo oraz czyste powietrze. Dodatkowo wszystkie mieszkania mają prywatne tarasy, które mieszkańcy mogą dowolnie zaaranżować, natomiast segmenty posiadają ogródki o powierzchni nawet do 159 mkw.Ceny oferowanych nieruchomości zaczynają się od 7 999 zł za mkw. W cenie lokalu uwzględnione zostały już przysługujące naziemne miejsca postojowe lub garażowe. Dodatkowo segmenty posiadają poddasza użytkowe lub nieużytkowe do samodzielnego wykończenia przez właściciela. Powierzchnię w ramach poddasza nieużytkowego klienci otrzymają w gratisie. Przy zakupie lokalu w segmencie D uruchomiony został system płatności 30/70, co oznacza możliwość zapłacenia większej raty dopiero po ukończeniu budowy.Budynki posiadają nowoczesną elewację, a projekt uwzględnia zastosowanie ekologicznych rozwiązań. Lokale wyposażone zostały w ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła a dachy przystosowano pod montaż paneli fotowoltaicznych. Dużym atutem inwestycji są również atrakcyjne tereny wspólne, przeznaczone w dużej części pod zieloną przestrzeń parkową. Powierzchnia biologicznie czynna zajmuje około połowy terenu inwestycjiNova Wola Park to inwestycja powstająca na terenie przedmieść Warszawy i dobrze z nią skomunikowana. Lokalizacja gwarantuje ciszę i spokój. W pobliżu znajduje się jednocześnie m.in. sklep spożywczy, przedszkole, przystanek autobusowy, paczkomat, czyli wszystko co jest potrzebne w codziennym życiu. Doskonałe połączenia komunikacyjne z głównymi arteriami prowadzącymi do Warszawy zapewnia znajdujący się w pobliżu wjazd na drogę ekspresową S7. Osiedle położone jest pomiędzy dwoma stacjami Warszawa Jeziorki i Nowa Iwiczna. Stacje kolejowe oddalone są od osiedla zaledwie 7 minut jazdy rowerem lub 6 minut autem. Przy stacji PKP znajdują się parkingi P+R, które umożliwiają sprawną przesiadkę do pociągu. Dojazd do stacji Warszawa Służewiec zajmuje zaledwie 8 minut, a do centrum Warszawy do 30 minut.W pobliżu inwestycji znajdują się atrakcyjne miejsca do aktywnego wypoczynku, takie jak Las Kabacki czy kompleks Lasów Chojnowskich. Nowa Wola oferuje także przestrzeń na rekreację dzięki ścieżkom rowerowym i spacerowym.