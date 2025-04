Nowy etap osiedla Slow City w sprzedaży

EKOPARK wprowadził do sprzedaży kolejny etap osiedla Slow City, którego centralnym punktem jest park o powierzchni 10 000 m². Do oferty trafiło 116 mieszkań o metrażach od 31 do 126 m².

Slow City - wizualizacja 1 W nowym etapie powstanie 116 mieszkań o metrażach od 31 do 126 m² oraz 8 lokali usługowych w parterach.

EKOPARK rozpoczął sprzedaż kolejnej puli mieszkań w inwestycji Slow City, zlokalizowanej w dzielnicy Prądnik Biały w Krakowie. W tym etapie zaplanowano 116 mieszkań o metrażach od 31 do 126 m² oraz 8 lokali usługowych w parterach.Slow City to osiedle, które łączy nowoczesną architekturę z zielenią, dbając o komfort i dobrostan swoich mieszkańców. Centralnym punktem inwestycji jest park o powierzchni 10 000 m2, który stanowi przestrzeń do odpoczynku, rekreacji oraz aktywności fizycznej. Park z licznymi ścieżkami spacerowymi, strefami wypoczynkowymi, siłownią na świeżym powietrzu, strefami zabaw dla dzieci oraz tężnią solankową, tworzy idealne warunki do integracji społecznej i codziennego relaksu.Osiedle Slow City znajduje się w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Krakowa – Prądniku Białym. To miejsce, które łączy spokój i zieleń z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej oraz rozwijającej się infrastruktury usługowej. Bliskość Trasy Wolbromskiej, szybkiego tramwaju oraz pętli autobusowej 2 min od osiedla gwarantują wygodny dojazd do centrum miasta oraz innych części Krakowa. Dodatkowo, w najbliższej okolicy znajdują się sklepy, restauracje, placówki edukacyjne oraz obiekty rekreacyjne.Na terenie osiedla zastosowano innowacyjne technologie, takie jak antysmogowe chodniki oczyszczające powietrze, panele fotowoltaiczne, samowystarczalny system nawadniania przestrzeni parkowej oraz ścieżki z betonu jamistego, który przepuszcza wodę. Zastosowanie serpentynitu, zielonego kamienia o właściwościach oczyszczających powietrze, dodatkowo poprawia jakość i komfort życia.Slow City to również inwestycja, która stawia na trwałość i funkcjonalność. Na elewacjach budynków zastosowano tynk silikonowy z włóknem zbrojącym, odporny na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia mikrobiologiczne.Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji energooszczędne okna aluminiowe, nowoczesne nawiewniki, oświetlenie LED oraz windy z odzyskiem energii.