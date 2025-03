Najem mieszkań tanieje w II 2025

Najwyższe stawki najmu wciąż znajdziemy w Warszawie - w lutym 2025 było to 78 zł za m2. Najem jednak tanieje, ceny spadły w 10 z 17 badanych miast, a najbardziej w Sosnowcu (-5,2%) i Częstochowie (-5,4%) - wynika z najnowszego raportu Rankomat.pl i Rentier.io. Czego jeszcze dowiadujemy się z tego opracowania?

Porównanie miesięczne - w Łodzi pękła bariera najmu 50 zł za 1m2

Porównanie roczne – za najem w Toruniu więcej o ponad 11%

Skalę wzrostów cen najmu można różnie interpretować dla każdego z miast. Toruń i Bydgoszcz stają się coraz bardziej atrakcyjnymi miastami i nawet po sporych podwyżkach stawek za najem daleko im jeszcze do Warszawy. Sama stolica ze stawką 78 zł wydaje się osiągnąć w najbliższym czasie cenowy sufit, w przeciwieństwie do nieodległych komunikacyjnie Łodzi i Radomia, gdzie najem będzie nadal rosnąć. Prawie 10-procentowy wzrost najmu w Gdyni można tłumaczyć położeniem miasta, które ma ograniczony zasięg do rozrostu. Z kolei procentowy wzrost w Częstochowie może wynikać z niskiego stopnia zainteresowania najmem w tym mieście, podobnie jak w Białymstoku.

- wylicza Anton Bubiel, prezes Rentier.io.

W którym mieście najbardziej opłaca się najem?

W lutym w porównaniu do stycznia 2025 r. stawki najmu wzrosły tylko w 6 z 17 badanych miast, w 10 okazały się niższe, a w Warszawie pozostały bez zmian.Najmocniej podrożał najem w Łodzi (o 4,10%), Radomiu (+2,90%) i we Wrocławiu (+1,40%). Wśród spadków najbardziej były one odczuwalne w Częstochowie (-5,40%), Sosnowcu (-5,20%) oraz Białymstoku (-4,30%). Średnio we wszystkich 17 miastach stawki najmu między lutym a styczniem 2025 r. spadły o 0,5%. Kwotowo nadal Warszawa ma najdroższy najem na poziomie 78 zł za 1m2. Kolejne miejsca zajmują Kraków, Gdańsk i Wrocław, tyle że tam stawka jest już wyraźnie niższa, bo w przedziale 64-66 zł za metr. Gdynia to najwyższej sklasyfikowane miasto niewojewódzkie, ze stawką 58 zł za metr najmowanej nieruchomości. W Łodzi, przez rekordowe wzrosty miesięczne, ceny najmu osiągnęły już pułap 50 zł za metr. Poniżej tej granicy jest tylko 6 miast, z których najtańszym do wynajmowania jest Częstochowa (38 zł/m2).W ujęciu rocznym wyniki niektórych z 17 zestawionych miast mogą zaskakiwać, gdy porównamy dynamikę wzrostów cen. Mniej zaskakujące jest to, że między lutym 2024 a lutym 2025 r. stawki najmu wzrosły w każdym z miast. Średnio było to więcej o 6,06%.Bardziej zaskakujące są rezultaty dla poszczególnych miast. Z małymi wyjątkami można przyjąć, że przez ostatnie 12 miesięcy najbardziej drożał najem tam, gdzie stawki są jednymi z niższych. I odwrotnie. W efekcie najbardziej przez rok podrożał najem w Toruniu, bo aż o 11,34%. Sąsiednia dla Torunia Bydgoszcz zajęła pod tym względem czwarte miejsce z przyrostem na poziomie +9.37%. Gwałtowniej drożał najem w Łodzi (+9.38%) i Gdyni (9,70%). Gdynia jest właśnie tym wyjątkiem, bo stawkę najmu ma i tak z górnej półki.Na przeciwnym biegunie znalazł się Białystok - tam w rok najem zdrożał zaledwie o 0,18%. Niewiele także w Częstochowie (o 1,07%) i Warszawie (o 2,85%), a poniżej 5% jeszcze w Krakowie i Sosnowcu.Przy okazji stawek za najem w lutym 2025 r. w 17 miastach przyjrzeliśmy się średnim zarobkom w tych lokalizacjach. Przyjęte wartości są uproszczone i pokazują orientacyjną wartość najmu mieszkania 50 m2 oraz mediany zarobków netto. Wynagrodzenia zostały przeliczone na podstawie danych GUS brutto z września 2024 r.Gdy porównamy koszty najmu do zarobków, to okazuje się, że im droższe miasto, tym trudniej opłacić najem z lokalnej pensji. Najgorzej pod tym względem wypada Warszawa, gdzie najem pochłania aż 61% zarobków. Równie niekorzystny stosunek można zaobserwować w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie (57-58%). W Szczecinie koszty najmu pochłaniają 55% zarobków, podobnie jak w Gdyni i Poznaniu.W Rzeszowie i Łodzi na najem trzeba przeznaczyć równo połowę zarobków, a poniżej 50% jest tam, gdzie zarówno wynagrodzenia są niższe, ale także stawki za najem nieruchomości. Najlepszy stosunek cen najmu do zarobków mają Częstochowa i Sosnowiec (po 41%).O wiele mniejszą część wynagrodzenia stanowi ubezpieczenie mieszkanie na najem. W lutym 2025 r. mediana najtańszych ofert, z uwzględnieniem wynajmu, wyniosła 213 zł za roczną polisę – wynika z danych rankomat.pl.