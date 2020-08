Ceny mieszkań w Warszawie coraz wyższe. Gdzie najtaniej?

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano w naszym kraju na początku marca br. Kolejne miesiące przyniosły rozwój pandemii, która nie wywarła przemożny wpływ na niemal wszystkie dziedzin życia i gospodarki, nie omijając przy tym rynku nieruchomości i decyzji zakupowych osób poszukujących mieszkania. Kupującym we znaki znały się zwłaszcza wyśrubowane wymagania kredytowe banków. Taka sytuacja panowała w całym kraju, nie wyłączając Warszawy. To może przyczynić się do zwiększenia popytu na tańsze dzielnice stolicy - pisze RynekPierwotny.pl.

W II kwartale br. w Warszawie realizowanych było 329 inwestycji deweloperskich, co jest wynikiem zbliżonym do uzyskanego kwartał wcześniej - wynika z opracowanego przez RynekPierwotny.pl raportu „Rynek mieszkaniowy w Warszawie – II kw. 2020”. Jak jednak podkreślają jego autorzy, nie oznacza to jednocześnie, że na mapie Warszawy obyło się bez zmian.Obeccie najwięcej projektów powstaje na terenie Białołęki oraz Mokotowa. Najmniejszą ofertę nowych inwestycji znaleźć można z kolei w Wesołej, na Rembertowie, Żoliborzu oraz Ochocie. Jeśli zaś chodzi o ogólną liczbę dostępnych mieszkań na terenie całej Warszawy, to odnotowano kwartalny wzrost podaży z 12 010 lokali (na koniec I kw. 2020 roku) do 12 711 lokali (na koniec II kw. 2020 roku).Oferta warszawskich deweloperów jest bardzo zróżnicowana. Świadczyć o tym mogą m.in. średnie ceny mieszkań . W II kwartale 2020 roku najtańsze lokum można było kupić na Rembertowie za średnio ponad 350 000 zł, a najdroższe w dzielnicy Śródmieście, w której średnie ceny mieszkań oscylowały wokół 1 330 500 zł. Dysproporcje dotyczyły również przeciętnej powierzchni nowych lokali. Pod koniec czerwca najmniejszy średni metraż odnotowano na terenie Rembertowa oraz Pragi-Północ - 47 mkw., a największy na Wilanowie - 99 mkw.Wiele osób planujących zakup mieszkania liczyło, że lockdown wpłynie na obniżenie cen metrażu. Niestety w omawianym kwartale nie były widoczne znaczące spadki. Dzielnicami, w których najbardziej spadła średnia cena 1 mkw. były Włochy (-2,5 proc.) oraz Praga-Południe (-1,7%).Największe kwartalne podwyżki cen metrażu, odnotowano z kolei na Wawrze, gdzie średnia cena mkw. wzrosła aż o 11,2 proc. Lokale podrożały również m.in. na Pradze-Północ (o 10,8 proc.) oraz na Woli (4,3 proc.). Pod koniec II kwartału br. średnia cena 1 mkw. w stolicy wyniosła 10 343 zł. Co ciekawe w tym samym czasie w 2019 roku wynosiła ona 9 558 zł/mkw.Zdominowany przez zabudowę jednorodzinną Wawer staje się ciekawą alternatywą dla Białołęki. To między innymi w tej peryferyjnej dzielnicy swoje przyszłe lokum mogą znaleźć mniej zamożni nabywcy. Obecnie zakup nowego mieszkania za mniej niż 7500 zł/mkw. jest osiągalny tylko w Wesołej (7174 zł/mkw.). Do innych “tańszych” dzielnic należą: Białołęka (7610 zł/mkw.), Rembertów (7681 zł/mkw.) oraz wspomniany wcześniej Wawer (7840 zł/mkw.).Zaskoczenia nie wzbudzają „najdroższe” warszawskie dzielnice jak Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów, Praga-Północ i Żoliborz. W tych częściach Warszawy, średnia cena za 1 mkw. nowego lokalu wynosi ponad 12 000 zł, co wiąże się m.in. z bardzo dobrym skomunikowaniem nowo powstających inwestycji z centrum, bogatym zapleczem handlowo-usługowym, edukacyjnym oraz obszarami biurowo-biznesowymi Niezmiennie w większości dzielnic największą popularnością kupujących cieszą się mieszkania dwu- i trzypokojowe o metrażu od 40 do 60 mkw. Osoby zainteresowane kawalerkami, nie będą miały jednak powodów do narzekania, ponieważ największa oferta mieszkań jednopokojowych znajduje się obecnie na Woli, Pradze-Południe oraz Mokotowie. Warto odnotować, że małe lokale nie cieszą się zbyt dużą popularnością na obrzeżach Warszawy, co spowodowane jest niższymi cenami 1 mkw., które zachęcają nabywców do inwestycji w mieszkania o większej powierzchni.