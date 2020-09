Modern Space: 402 nowe mikroapartamenty od ROBYG

Na warszawskich Włochach powstaną mikroapartamenty Modern Space. Grupa ROBYG otrzymała już pozwolenie na budowę tej inwestycji. Prace budowlane ruszyły, a ich zakończenie zaplanowano na drugi kwartał 2022 roku. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej oferty lokali.

Plany ROBYG zakładają powstanie dwóch budynków mieszkalnych, które pomieszczą 402 mikroapartamenty o powierzchniach od 17,21 m2 do 39,94 m2, które wyposażone zostaną w rozwiązania SMART – elektroniczne zamki, przyłącza do klimatyzacji.Inwestycja będzie chroniona i monitorowana, a jej mieszkańcy zyskają dostęp do ogólnodostępnych usług, jak pralnia, suszarnia, fitness oraz strefa biurowa.Partery zostały zarezerwowane dla lokali usługowych i sklepów, a na pierwszym piętrze powstanie przestrzeń przeznaczona m.in. na Centrum Medyczne.Modern Space R powstaje w sąsiedztwie projektu City Sfera oraz w pobliżu ośrodków biznesowych, co powinno gwarantować inwestorom zadowalającą stopę zwrotu.Zaletami inwestycji są również możliwość wykończenia mikroapartamentów pod klucz , odrębna księga wieczysta dla każdego lokalu i możliwość zwrotu VAT – także dla osób fizycznych.Jak podkreśla Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w ROBYG SA, mikroapartamenty można kupić i wynająć w opcji krótko i długoterminowej – a zarządzanie wynajmem prowadzić samodzielnie lub powierzyć profesjonalnemu operatorowi.