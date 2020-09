Jesienne promocje na mieszkania. Są obniżki cen i gratisy

Mamy już jesień, dlatego portal RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli firm deweloperskich, o to jakie atrakcje i upusty dla kupujących mieszkania przygotowują na tę porę roku. Jak się okazuje, promocje cenowe, bonusy oraz dodatkowe atrakcje wprowadziły tej jesieni niemal wszystkie zapytane przez portal firmy deweloperskie.

W czasach tzw. nowej rzeczywistości, cennym z punktu widzenia klientów udogodnieniem jest wsparcie ze strony dewelopera w procesie uzyskiwania kredytu hipotecznego . Odpowiadając na te potrzeby kilka miesięcy temu uruchomiliśmy projekt współpracy partnerskiej z bankami pod nazwą BankPartnerMurapol.W ramach przedsięwzięcia nasi klienci mogą liczyć m.in. na priorytetowe rozpatrzenie złożonych wniosków kredytowych, uproszczoną dokumentację towarzyszącą procedurze kredytowej czy wsparcie dedykowanego zespołu doradców finansowych. Klienci chętnie korzystają z udogodnień oferowanych w ramach projektu, a my dokładamy starań aby poszerzać grono współpracujących instytucji finansowych.Stałą naszą akcją jest cieszący się dużym zainteresowaniem Program 5 000, w którym od kilku lat premiujemy osoby polecające lokale z naszej oferty. Program referencyjny daje możliwość otrzymania nawet 5 000 zł za rekomendację.Tej jesieni, wzorem poprzednich miesięcy, zaoferujemy klientom promocyjne warunki zakupu mieszkań . Już niebawem zakomunikujemy bonusy jakie będą mogli zyskać wybierając naszą ofertę.Jesień to dla nas wyjątkowo aktywny czas. Premiery nowych inwestycji i bogate w warte uwagi klientów oferty i promocje. To również okres intensywnej pracy na budowach. Inwestycje pną się w górę, co chwilę do sprzedaży wprowadzamy nowe etapy lubianych przez klientów osiedli.Jedną z takich inwestycji jest na przykład Nowa Letnica położona w samym sercu północnej części Gdańska i budynek H2 tego osiedla, gdzie oferujemy klientom 160 nowych mieszkań. Spośród atrakcyjnych nowych etapów, oddanych właśnie do sprzedaży, warto wspomnieć również o industrialnej w swojej architekturze Zajezdni Wrzeszcz. Inwestycja powstaje na granicy dwóch dzielnic - Wrzeszcza i Zaspy, a kupujących zainteresował już kolejny budek - I - tego osiedla i 118 mieszkań dostępnych w tym etapie.Jesień to również czas targów mieszkaniowych, na których będziemy obecni w Gdańsku. Pamiętajmy również o trwającej wielkiej wyprzedaży 100 mieszkań z rabatami aż do 60 tysięcy zł!ATAL koncentruje działania marketingowe głównie wokół konkretnych inwestycji, prowadzimy specjalne akcje promocyjne oferując upusty cenowe na wszystkich osiedlach. Terminy poszczególnych akcji promocyjnych powiązane są z cyklem sprzedaży poszczególnych projektów.Zbliżający się okres jesienny to czynnik mniej istotny w kontekście prowadzonych działań marketingowych. ATAL proponuje klientom atrakcyjne programy i promocje przez cały rok. Są to między innymi bony na zakup materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych czy korzystna oferta programów wykończeniowych.Tej jesieni będzie wiele możliwości do zapoznania się z ofertą ATAL na targach mieszkaniowych oraz podczas dni otwartych. Będziemy obecni podczas Targów Mieszkań i Domów w Poznaniu oraz w Gdańsku, które w obu miastach odbędą się 26-27 września. Również w ostatni weekend września organizujemy dni otwarte dla klientów zainteresowanych zakupem mieszkania w Warszawie, Krakowie i Łodzi. W stolicy zapraszamy do Biura Sprzedaży Mieszkań przy ul. Płosa 3.Klienci zainteresowani zakupem mieszkania w Łodzi odwiedzić mogą Biuro Sprzedaży Mieszkań przy ul. Drewnowskiej 43a oraz skorzystać z okazji do zobaczenia inwestycji Apartamenty Drewnowska 43.W Krakowie w ramach dni otwartych udostępniamy możliwość wejścia na osiedle ATAL Kliny Zacisze (etap I i II), gdzie do dyspozycji odwiedzających są przykładowe mieszkania pokazowe wykończone w programie ATAL Design. Natomiast nabywcy zainteresowani lokalami inwestycyjnymi zostaną oprowadzeni po inwestycji Bagry Park Apartamenty Inwestycyjne i zobaczą w pełni zaaranżowane przykładowe lokale. Budowa wspomnianych inwestycji jest już zakończona, co oznacza, że klienci podczas dni otwartych mogą obejrzeć i od razu kupić wybrany przez siebie lokal, do którego klucze odbiorą w krótkim czasie. Zainteresowanych zakupem mieszkania we Wrocławiu zapraszamy na dni otwarte 3-4 października do Biura Sprzedaży Mieszkań przy ul. Na Polance 22F.Na jesień dla naszych klientów przygotowaliśmy możliwość zakupu mieszkań w atrakcyjnych cenach z opcją wykończenia pod klucz. W ramach promocji, współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami, którzy gwarantują wysoki standard i wykonanie aranżacji w skandynawskim stylu. Dzięki temu zapewniamy kupującym oszczędność czasu, gwarancję jakości Skanska oraz wykończenie mieszkania spójne z charakterystycznym stylem naszych osiedli. Oferta promocji dostępna będzie wyłącznie w mieszkaniach o metrażu do 58 mkw.Pakiet promocji jesiennej jest ograniczony ilościowo i obejmuje lokale znajdujące się na osiedlach: Mickiewicza 4, Holm House 3 i Park Skandynawia 2. Z szczegółami promocji i aktualną ofertą cenową mieszkań Skanska można się zapoznać na stronie mieszkaj.skanska.pl.Na przełomie sierpnia i września ruszyliśmy ze specjalną kampanią, której celem jest poinformowanie osób poszukujących mieszkania o tym, że już teraz mamy rewelacyjne ceny mieszkań w Warszawie. Wybór jest naprawdę duży. Promocjami i ofertami specjalnymi objęliśmy wybrane osiedla na różnych etapach realizacji. Ceny za mieszkań 2-pokojowych z balkonem zaczynają się od 289 000 zł. Tak atrakcyjna oferta to w stolicy rzadkość.Tej jesieni szykujemy dla naszych klientów różne promocje, inne w Łodzi i Poznaniu oraz jego okolicach. W Łodzi przygotowaliśmy specjalną ofertę, ale szczegóły zdradzimy dopiero w okresie targowym – wtedy zapraszamy do naszego biura sprzedaży po więcej informacji. Warto zaznaczyć, że wówczas biuro będzie czynne także w soboty i jedną z niedziel: 19, 26 i 27 września oraz 3 października, w godzinach 9.00-13.00.W Poznaniu na naszych klientów również czekają specjalne oferty. Dodatkowo tutaj przygotowaliśmy promocję we współpracy z firmą RedNet Dom, która zajmuje się wykańczaniem mieszkań pod klucz : każdy, kto do końca października podpisze umowę na wykończenie mieszkania w jednej z naszych poznańskich i podpoznańskich inwestycji, otrzyma system klimatyzacji wraz z montażem gratis.Jesień, to zawsze doskonała pora na premierę sprzedaży nowej inwestycji. Ale z uwagi na wyjątkowy rok w towarzystwie COVID-19, postanowiliśmy uruchomić sprzedaż inwestycji dużo wcześniej, w trakcie lockdownu. Manu Park przy Ogrodowej 4 w łódzkim Śródmieściu, to inwestycja przyjęta z ogromnym entuzjazmem. W chwili obecnej pozostało nam około 20 mieszkań z planowanych 150. To pokazuje, że z dobrymi produktami nie warto czekać na cokolwiek, trzeba uruchamiać sprzedaż niezależnie od warunków otoczenia. Lokowanie środków w nieruchomości, świadome inwestowanie sprawia, że nie mamy potrzeby by motywować Klientów dodatkowymi rabatami, promocjami.Obecnie prowadzimy przedsprzedaż etapu C inwestycji Park Leśny Bronowice, w którym proponujemy pulę mieszkań w promocyjnych cenach już od 6900 zł/m2. Dodatkowo na najbliższe tygodnie spółka Quelle Locum planuje uruchomienie przedsprzedaży nowego projektu na krakowskim Zabłociu. Ta modna lokalizacja w połączeniu z przemyślanym projektem budynku autorstwa pracowni 3d Architekci, ma szansę stać się jednym z najciekawszych miejsc na mapie inwestycyjnej Krakowa.Mamy ofertę promocyjną na wybrane mieszkania z miejscem parkingowym w cenie lokalu oraz specjalnie obniżoną cenę miejsc w podziemnej hali garażowej o 5.000 zł brutto.Główną atrakcją jest start nowego etapu inwestycji, w którym zaprojektowano 36 lokali mieszkalnych. Inwestycja Nowa Murowana 2 jest kontynuacją projektu deweloperskiego o nazwie „Nowa Murowana”. Jesienią również pojawią się dni otwarte na naszych obu inwestycjach.Ponadto proponujemy do każdego mieszkania komórkę lokatorską gratis, a do lokali parterowych rolety zewnętrzne. Ponadto do dyspozycji przyszłych mieszkańców są ogólnodostępne miejsca parkingowe przy sąsiedniej inwestycji i stojaki rowerowe. Warto podkreślić, że w wielu inwestycjach są to rzeczy dodatkowo płatne, u nas natomiast „w cenie” lokalu mieszkalnego.Dla przyszłych klientów mamy tej jesieni specjalną promocję: 5000 zł rabatu na zakup miejsca postojowego we wszystkich naszych inwestycjach: Bosa7, Piątkowska103 i Rezydencja Winiary. W dzisiejszych czasach ta promocja jest o tyle atrakcyjna, że poszukiwanie miejsca postojowego spędza sen z powiek wielu osobom – a dzięki wykupieniu miejsca zapewnić mogą sobie komfort.Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, a także atrakcyjną ofertę w II etapie Osiedla Przy Jeziorach, nie przewidujemy promocji. Nasza propozycja domów w zabudowie bliźniaczej wyróżnia się tym, że nabywcy mają do dyspozycji bardzo przestronne działki, nawet powyżej 500 m kw.Przygotowujemy kilka nowości głównie w zakresie uzupełnienia oferty. Nasi Klienci będą mieli możliwość współpracy z naszymi nowymi partnerami biznesowymi, którzy oferują usługi z zakresu wykończenia wnętrz. Niemniej jednak, aby móc dokładnie zapoznać się z naszą ofertą, przede wszystkim zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów w dniach 26-27 września. Mamy nadzieję zaskoczyć nowościami!Jesień to ożywiony czas na rynku pierwotnym, dlatego dla osób zainteresowanych ofertą inwestycji realizowanych przez Grupę Partner – Śródkę OdNowa 2 i Nadolnik Compact Apartments – przygotowaliśmy specjalną promocję. Kupujący będą mogli nabyć mieszkanie, z miejscem postojowym, na które udzielamy rabatu w wysokości 5000 zł. Ponadto, Śródka OdNowa 2 objęta jest również dodatkowym bonusem – do każdego lokalu 2-, 3- i 4-pokojowego proponujemy komórkę lokatorską gratis.Jesień rozpoczniemy Targami Mieszkań i Domów, a więc specjalną ofertą dla zainteresowanych. W portfolio Proxin Investment znajdują m.in. ukończone już etapy, II i III, w inwestycji Nowe Ogrody przy ulicy Meissnera w Poznaniu. W sprzedaży pozostały ostatnie wolne powierzchnie i to właśnie wybierając jedno w gotowych lokali, klient otrzyma miejsce postojowe 50% taniej, co oznacza, że zapłaci za nie 12,5 tys. zł brutto. Jesień to u nas również czas nowości. Premierowo wprowadzamy Nowe Ogrody 6.0, z przestronnymi tarasami do 40 i ogródkami do 50. Projekt będzie wyróżniał się podwyższonym standardem oraz widokiem na tereny zielone. Dodatkową atrakcją na mieszkaniowym wydarzeniu będzie interaktywna makieta Nautic Park, która później będzie dostępna w biurze sprzedaży Nowych Ogrodów.Jesień upłynie nam pod znakiem sprzedaży najnowszego, dziewiątego budynku na osiedlu Reduta Nowe Podolany. Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę mieszkań, która już trafiła do sprzedaży i cieszy się sporym zainteresowaniem. Klienci mogą wybierać spośród 142 mieszkań. Powierzchnia wolnych lokali waha się od 44 do 78 mkw. Są to dwu-, trzy- i czteropokojowe przestrzenie z aneksem kuchennym. Do wszystkich z nich przynależy balkon.W najbliższym czasie nie planujemy dodatkowych rabatów, natomiast warto wspomnieć o tym, że kupując dom w naszej inwestycji, nabywca może liczyć na wartość dodaną, jakiej nie ma w innych inwestycjach, np. ogrzewanie podłogowe na parterze oraz rolety zewnętrzne na parterze. Te elementy są „w cenie” domu. Ponadto jesteśmy otwarci i podczas spotkań w naszym biurze, bądź na inwestycji warto dopytać o opcje dodatkowe. Dążymy do tego, aby nasza oferta była jak najbardziej atrakcyjna dla zainteresowanych kupnem lokalu w naszej inwestycji.Decydując się na zakup mieszkania w naszej inwestycji Leonarda8 klienci zyskują rabat: 5000 zł na zakup miejsca postojowego. To z pewnością duże ułatwienie dla zmotoryzowanych mieszkańców. Jesteśmy również obecni na wrześniowych Targach Mieszkań i Domów w Poznaniu, zatem będzie okazja spotkać się z nami i poznać zarówno nas, jak i naszą inwestycję.