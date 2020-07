Kupno mieszkania od dewelopera: gdzie szukać promocji?

W których inwestycjach możemy liczyć na kupno mieszkania od dewelopera w letniej promocji? Na jakie lokale dostaniemy rabat? Jak duży? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Edyta Kołodziej, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Nickel Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Słoneczne Miasteczko Develia Wielu deweloperów przygotowało dla swoich klientów wakacyjne promocje

Jarosław Kozak, wiceprezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Na stronach internetowych poszczególnych inwestycji regularnie publikujemy listę mieszkań w promocji, w cenie obniżonej nawet o 500 zł/mkw., co daje oszczędność w cenie za mieszkanie do 50 tys. zł. Ponadto, w lipcu dla wybranych inwestycji kontynuujemy promocję 3x0, którą wprowadziliśmy w drugim kwartale br. W ramach oferty 3x0 klienci mają możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej na 2 tygodnie bez konieczności dokonywania wpłaty oraz bezkosztowego rozwiązania umowy deweloperskiej. Dodatkowo w części naszych projektów oferujemy harmonogram wpłat 20/80. To oznacza, że tylko 20 proc. ceny mieszkania należy wpłacić przy podpisaniu umowy, a 80 proc. dopiero przed odbiorem lokalu.Wakacyjne promocje ma kupno mieszkania wprowadzamy co roku. Tego lata klienci, którzy kupią mieszkanie o powierzchni powyżej 60 mkw. w warszawskiej, prestiżowej inwestycji Bliska Wola Tower za garaż zapłacą 1 zł. Oferta dotyczy ograniczonej liczby mieszkań. Na podobną promocję mogą liczyć nabywcy, którzy zdecydują się zamieszkać na Osiedlu Tysiąclecie w Katowicach w jednym z trzech budynków, które oddamy do użytku za kilka miesięcy.Mamy także w ofercie gotowe do zamieszkania lokale w prestiżowym apartamentowcu Jerozolimskie Invest, położonym zaledwie 9 minut jazdy od warszawskiego lotniska Okęcie. Klimatyzowane apartamenty o metrażu od 23 mkw. do 61 mkw. składające się z salonu z aneksem kuchennym i łazienki, a większe z dodatkową sypialnią są wykończone pod klucz i nowocześnie oraz funkcjonalnie wyposażone. Wybrane lokale w tym obiekcie można kupić z rabatem w wysokości 1 tys. zł za mkw.W odpowiedzi na potrzeby klientów regularnie wprowadzamy różnego rodzaju promocje na kupno mieszkania. Aktualnie są nimi objęte wybrane lokale we wszystkich naszych przedsięwzięciach wrocławskich i krakowskich. Na atrakcyjne rabaty mogą na przykład liczyć klienci kupujący mieszkania w kameralnym osiedlu Lokum Villa Nova, którego budowa dobiega końca. W tym projekcie będzie można wprowadzić się do wybranego apartamentu jeszcze w tym roku.Osoby decydujące się na zakup mieszkania w inwestycji Lokum Monte w Sobótce pod Wrocławiem otrzymają upust, który pomoże sfinansować wykończenie lokalu w ramach programu Lokum pod klucz. Nabywcy lokali w Lokum Porto mogą natomiast skorzystać z bonifikaty na miejsca postojowe w garażu podziemnym, których cena została obniżona z 39 tys. zł do 10 tys. zł.Wyjątkowe propozycje przygotowaliśmy także dla klientów w Krakowie. Są to nie tylko obniżki cen lokali, ale także komfortowy system płatności 10/90. Ponadto, nabywcy wybierający mieszkania trzy i czteropokojowe w inwestycji Lokum Siesta otrzymają w cenie miejsce w garażu podziemnym.W tym roku postanowiliśmy promocjami zachęcić naszych klientów do zakupu mieszkań w okresie letnim. W celu wybraliśmy po kilka mieszkań w każdym z naszych projektów i oferujemy je w specjalnych, wakacyjnych cenach.Nie planujemy szczególnych promocji na okres wakacji. W tej chwili mamy promocję na wybrane mieszkania trzypokojowe w inwestycji na warszawskim Tarchominie – miejsce postojowe gratis. Jest to związane z wymogiem wybudowania miejsc postojowych w ilości większej niż ilość mieszkań.Wprowadziliśmy wakacyjne promocje w naszych inwestycjach, m.in. w dwóch projektach na warszawskich Bielanach – Metro Park i Apartamenty Przy Agorze 6. Podobnie na Targówku, gdzie zlokalizowane są inwestycje Warszawski Świt i Apartamenty Oszmiańska 20. Jeszcze w te wakacje zakończymy budowę inwestycji Apartamenty Okopowa 59A, gdzie dostępne są ostatnie mieszkania i lokale usługowe. Promocje dotyczą obniżek cen na wybrane mieszkania, a także harmonogramów płatności. Mamy również rabaty na miejsca postojowe.Wakacyjną ofertę specjalną wprowadziliśmy w inwestycji ST_ART Piątkowo. Promocją objętych zostało 5 mieszkań o różnej powierzchni, z których większość jest położona na wyższych piętrach wieżowca. Usytuowanie lokali pozwala cieszyć się widokiem panoramy miasta niezależnie od kierunku, w którym wychodzą okna. W ramach oferty można uzyskać łącznie nawet do 26 tys. zł rabatu na mieszkanie oraz miejsce postojowe w hali garażowej. Ceny nominalne mieszkań, o których mowa mieszczą się w przedziale od 371,4 tys. zł do 692,8 tys. zł, natomiast w całej inwestycji ceny zaczynają się od 290 tys. zł.Oferujemy klientom specjalne promocje wakacyjne, które obejmują mikroapartamenty w inwestycji Modern Space w kwocie od 214 tys. zł, gotowe do zamieszkania lokale w City Sfera w cenie od 8,8 tys. zł/mkw. i mieszkania w projekcie Praga Arte w promocji od 8,7 zł/mkw. Ponadto, wprowadziliśmy promocję mieszkań na 1 piętrze „Wszystkie mieszkania w jednej cenie!” w inwestycji Mój Ursus, które są do nabycia za 7999 zł/mkw. Dodatkowo, w pierwszym etapie projektu Mój Ursus wszystkie mieszkania objęte są wakacyjną promocją, zarówno cenową, jak i związaną z atrakcyjnym finansowaniem w systemie 20/80 proc. Klucze do gotowego własnego M będzie można odebrać w tu jeszcze w tym roku. W promocji są też niemal gotowe mieszkania do odbioru planowanego na ten rok w inwestycji Forum Wola w cenie 8899 zł/mkw.Jesteśmy otwarci na negocjacje i dbamy o to, aby ceny były atrakcyjne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestycyjnych. Osoby zainteresowane inwestycją Atol w Gdańsku mają szansę skorzystać z wakacyjnej promocji i rabatu nawet do 30 tys. zł na mieszkania powyżej 69 mkw., a na wybrane lokale o powierzchni 50 - 60 mkw. obowiązują rabaty do 15 tys. zł. Mieszkania o metrażu powyżej 69 mkw. oferujemy ze standardowym miejscem garażowym w cenie lokalu.W Letniej Promocji najtańsze mieszkanie można kupić w cenie 504 812 zł brutto (metraż 56,48 mkw.). Natomiast mieszkanie o pow. 69,42 mkw. wraz z loggią (8,5 mkw.) oraz miejscem parkingowym w garażu gratis (o wartości 29 900 zł brutto) jest do nabycia w cenie 640 tys. zł brutto.