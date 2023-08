Rusza budowa Ursynów #22

Rusza budowa projektu Ursynów #22. Nowa inwestycja mieszkaniowa od Develia oraz Grupo Lar Polska powstanie przy ulicy Ciszewskiego w Warszawie w ramach współpracy joint venture. Pierwsze mieszkania mają trafić do nabywców w 2024 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ursynów #22 - wizualizacja Pierwsze mieszkania mają trafić do nabywców jeszcze w 2024 roku.

Generalnym wykonawcą projektu Ursynów #22 jest firma ERBUD. Projekt architektoniczny został opracowany przez renomowaną pracownię JEMS Architekci.W ramach inwestycji powstaną 174 funkcjonalne mieszkania z loggiami o zróżnicowanych rozkładach i metrażach – od kawalerek po przestronne lokale 5-pokojowe. W 12- i 6-piętrowych budynkach znajdzie się podziemna hala garażowa z komórkami lokatorskimi, rowerownia i wózkownia. Zaplanowano także powierzchnie komercyjne pod sklepy, gastronomię i punkty usługowe.Ceny zaczynają się od 14 000 zł za metr kwadratowy.Osiedle powstaje przy skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego i Rosoła na północnym Ursynowie, zaledwie 1,3 km od granicy z Mokotowem, tuż przy kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Do Śródmieścia i innych dzielnic Warszawy szybko i sprawnie można dojechać zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Tylko dwa przystanki dzielą inwestycję od najbliżej stacji Metra (przystanek Stokłosy). Zwolennicy własnego transportu docenią bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych – m.in. ulicy Nowoursynowskiej, Doliny Służewieckiej oraz Południowej Obwodnicy Warszawy.Ursynów wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą lokalną – znajdują się tutaj liczne sklepy (np. do galerii handlowej KEN Center jest tylko 470 metrów), restauracje i kawiarnie, szkoły, przedszkola oraz placówki ochrony zdrowia. W pobliskim kampusie SGGW działa również ogólnodostępna pływalnia. Sąsiedztwo uczelni wyższej czyni również z Ursynowa #22 atrakcyjną opcję inwestycyjną dla osób planujących kupno mieszkania na wynajem.Okolica inwestycji oferuje również wiele możliwości miłośnikom przyrody i aktywnego trybu życia, jak np. sąsiedztwo rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska oraz Parku Odkrywców Polskich z licznymi ścieżkami spacerowymi i trasami rowerowymi. Do Lasu Kabackiego, parku leśnego i rezerwatu przyrody, który pozwala wypoczywać na łonie natury bez wyjeżdżania z miasta, jest 4,5 km.