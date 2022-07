Panorama Reden i Niebieski Bursztyn od ATAL

ATAL uruchomił dwie nowe inwestycje: Panorama Reden w Chorzowie oraz Niebieski Bursztyn w Redzie. W ramach pierwszej powstanie budynek wielorodzinny z 88 mieszkaniami. Druga inwestycja będzie się docelowo składała z trzech budynków, a w każdym powstanie 185 mieszkań i 3 lokale usługowe.

PANORAMA REDEN

NIEBIESKI BURSZTYN

W ramach inwestycji Panorama Reden wybudowany zostanie jeden kameralny budynek wielorodzinny o pięciu kondygnacjach, podzielony na dwie klatki. Znajdzie się w nich odpowiednio 40 oraz 48 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Architekci zaprojektowali kompaktowe lokale typu studio, a także dwu- oraz trzypokojowe. Każda klatka zostanie wyposażona w oddzielną windę cichobieżną. W części podziemnej powstanie garaż, w którym łącznie będzie 80 miejsc postojowych. Dodatkowo przewidziano możliwość parkowania na zewnątrz.Budynek został zaprojektowany w stylu modernistycznym. Jego minimalistyczna bryła opierać się będzie na planie litery U, tworząc wewnątrz półotwarte patio - przestrzeń wspólną dla mieszkańców, która służyć będzie do wypoczynku i rekreacji. Charakterystyczną cechą projektu jest zróżnicowanie balkonów. Część z nich pozostanie całkowicie otwartych, część zaś będzie osłonięta formami harmonijnie korespondującymi z kształtem budynku. Zgodnie z najnowszymi trendami, całość zostanie utrzymana w lekkiej i szlachetnie stonowanej tonacji – dominującym kolorem będzie biel, przełamana ciemnoszarymi akcentami. Dodatkowymi elementami kontrastowymi będą antracytowe obramowania okien.Inwestycja powstanie przy ul. Piotra Skargi w centrum Chorzowa, w odległości zaledwie kilkuset metrów od Rynku i spokojnego Parku Redena, do którego nawiązuje nazwa inwestycji. Fryderyk Wilhelm Reden był XVIII-wiecznym dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, a za sprawą swoich działań został zapamiętany jako „ojciec górnośląskiego przemysłu”.Kilkanaście minut spacerem dzieli inwestycję od Parku Śląskiego i jego licznych atrakcji (np. Śląski Ogród Zoologiczny, Stadion Śląski, Planetarium Śląskie, Legendia). W bezpośrednim sąsiedztwie Panoramy Reden położony jest Szyb Prezydent, który aktualnie pełni funkcję zabytkowej wieży wyciągowej, na szczycie której uruchomiony został taras widokowy z panoramą na okolicę.Panorama Reden będzie doskonale skomunikowana. Ze względu na centralne położenie, dotarcie samochodem do większości ważnych punktów w Chorzowie oraz Katowicach zajmie przyszłym mieszkańcom zaledwie kilka-kilkanaście minut.Na nową inwestycję ATAL w Redzie, zlokalizowaną wzdłuż ulicy Bosmańskiej, składają się trzy wieże 18-kondygnacyjne. W każdej powstanie 185 idealnie zaprojektowanych mieszkań. Inwestor zadbał również o miejsca dla właścicieli aut i odda do użytku dwupoziomowe hale garażowe w każdym z budynków.Inspiracją architektoniczną dla projektu jest niezwykle rzadki minerał – niebieski bursztyn. Kompozycję wież zdeterminowały cechy tego szlachetnego kamienia – przejrzystość, wyjątkowość i niezwykła, opalizująca niebieska barwa. Budynki wyróżnia otwarta przestrzeń, lekkość formy, swobodny dostęp do światła słonecznego w przeszklonych kondygnacjach oraz przestronny taras widokowy, umiejscowiony na dachach każdej z wież.Tarasy, które będą dostępne wyłącznie do użytku mieszkańców, pozwolą cieszyć się nie tylko panoramą miasta, ale przede wszystkim naturalnym pięknem Zatoki Gdańskiej i Półwyspu Helskiego.Spektakularna architektura Niebieskiego Bursztynu stworzy niepowtarzalny klimat, współgrający z wnętrzami apartamentowców, charakteryzującymi się jasnością i przestrzenią.Osiedle zlokalizowane jest w urokliwej, zielonej części Redy w pobliżu Aquaparku. Pełna infrastruktura miejska, obejmująca punkty usługowo-handlowe – w tym restauracje, szkoły, przedszkola, centra medyczne i handlowe – znajduje się na wyciągnięcie ręki.Reda, wchodząca w skład tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, jest korzystnie położona. Podróż samochodem do Trójmiasta zajmuje niespełna 20 minut. W pobliżu inwestycji znajduje się stacja SKM oraz przystanki komunikacji miejskiej. Na północ od Redy, po półgodzinnej podróży samochodowej docieramy do Półwyspu Helskiego z jego licznymi atrakcjami turystycznymi. Bliskość lokalizacyjna stanowi połączenie miejskiego stylu życia z możliwością zachowania dystansu od tłocznego centrum.Niebieski Bursztyn sąsiaduje z terenami zielonymi, licznymi ścieżkami rowerowymi i pieszymi, w tym trasami prowadzącymi na Półwysep Helski czy do urokliwych Rewy i Mechelinek.Panorama Reden ma zostać ukończona w III kw. 2024 r., a Niebieski Bursztyn w II kw. 2025 r.