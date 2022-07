Panoramiqa - nowe mieszkania na Starołęce w Poznaniu od BPI Real Estate Poland

W Poznaniu, przy ul. Wagrowskiej w dzielnicy Starołęka, powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa - Panoramiqa. Deweloperem jest BPI Real Estate Poland. W ramach inwestycji powstaną 272 mieszkania, ich ceny zaczynają się od od 9 400 PLN/mkw. Inwestycja ma zostać ukończona w IV kwartale 2024 roku.

Panoramiqa to dwa budynki - pierwszy z nich ma kształt litery L i liczy 8-10 kondygnacji, drugi budynek o wysokości 17 pięter ma kształt prostokąta.

Panoramiqa to dwa budynki - pierwszy z nich ma kształt litery L i liczy 8-10 kondygnacji, drugi budynek o wysokości 17 pięter ma kształt prostokąta. Powstaną w nich 272 mieszkania o powierzchni od 26 do 82 mkw. i strukturze od 1 do 4 pokoi. Najwięcej jest mieszkań 2 i 3-pokojowych, które stanowią ponad 80 procent oferty. Ceny mieszkań w Panoramice zaczynają się od 9 400 PLN/mkw. Inwestycję wyróżnia nowoczesna, kaskadowa architektura i taras widokowy na najwyższej kondygnacji jednego z budynków.W ramach inwestycji powstanie także dziedziniec z małą architekturą, zielenią i placem zabaw dla dzieci. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana podziemna hala garażowa oraz lokal usługowy na parterze budynku. Wśród udogodnień nie zabraknie również naziemnych miejsc postojowych dla samochodów i licznych miejsc do przechowywania rowerów.Najnowszy projekt w ofercie BPI Real Estate Poland zlokalizowany jest w północnej części poznańskiej dzielnicy Starołęka, która wyrasta na nowe, modne miejsce do życia na mapie Stolicy Wielkopolski. Usytuowanie Panoramiqi w pobliżu skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Unii Lubelskiej zapewnia doskonałą komunikację z centrum miasta i dostęp do pełnej infrastruktury handlowo-usługowej. W pobliżu nie brakuje również szkół i przedszkoli, stąd będzie to idealne miejsce do życia dla rodzin z dziećmi.Inwestycja BPI Real Estate Poland finansowana jest ze środków własnych dewelopera. Jest to drugi projekt belgijskiej firmy w Poznaniu. W 2020 roku BPI Real Estate Poland terminowo zakończyło realizację ekologicznego osiedla Vilda Park przy ul. Droga Dębińska nad Wartą. Wszystkie mieszkania w inwestycji zostały sprzedane.Generalnym wykonawcą Panoramiqi, podobnie jak w przypadku Vilda Park, jest firma CFE Polska, która wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej co BPI Real Estate Poland.Zakończenie budowy inwestycji planowane jest na IV kwartał 2024.