Inwestycja mieszkaniowa Czysta 4 we Wrocławiu już w sprzedaży

Wystartowała sprzedaż mieszkań i lokali usługowych w inwestycji Czysta 4 we Wrocławiu. Deweloperem jest BPI Real Estate Poland i to jego drugi po Bulwarach Książęcych projekt w tym mieście.

Czysta 4 powstaje we Wrocławiu w pobliżu Starego Miasta, na terenie dawnej galerii handlowej. W ofercie dewelopera znajdą się 183 mieszkania o różnej strukturze (od 1 do 4 pokojowych) z przynależnymi ogródkami, balkonami lub tarasami. Każde z mieszkań wyposażone będzie w system typu smart home. Na kondygnacji podziemnej oprócz hali garażowej z 93 miejscami postojowymi znajdą się również komórki lokatorskie.Inwestycja Czysta 4 została zaprojektowana w duchu koncepcji 15-minutowego miasta i zrównoważonego rozwoju. W projekcie przewidziano liczne udogodnienia dla mieszkańców jak schowek na rowery, zielony dach ze strefą do odpoczynku, recepcję i przestrzeń coworkingową dla osób pracujących zdalnie.W projekcie nie zapomniano o rozwiązaniach ekologicznych jak m.in. panele fotowoltaiczne, duża ilości miejsc dla rowerów, system nawadniania opartego o wodę deszczową, budki lęgowe dla ptaków, czy zachowanie większości rosnących na terenie inwestycji drzew. Projekt przewiduje także recykling materiałów, dzięki ponownemu wykorzystaniu odzyskanych z poprzedniego budynku elementów kamiennej elewacji, która zostanie wykorzystana we wnętrzach nowego budynku.Aktualnie budowa obejmuje prace ziemne, a zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na II kwartał 2024 roku. Generalnym wykonawcą jest firma CFE Polska, która należy do tej samej belgijskiej grupy kapitałowej co BPI Real Estate Poland. Inwestycja jest w całości finansowana ze środków własnych dewelopera.Ceny mieszkań w inwestycji CZYSTA 4 w ofercie BPI Real Estate Poland wynoszą średnio 17 500 PLN/ mkw.