7 najdroższych hoteli na sprzedaż

Nie nasyciłeś się wakacyjnymi wyjazdami? Może chciałbyś zająć się tym biznesem na poważnie i zostać hotelarzem? Niektóre hotele potrafią kosztować bajońskie sumy idące w setki milionów, a nawet miliardy złotych – szczególnie te w najlepszych lokalizacjach. Prezentujemy listę obiektów z górnej półki cenowej, które dziś czekają na nowego właściciela.

Hotel z widokiem na Central Park

Hotel w Wiecznym Mieście

Fontanna di Trevi (Rzym) Drugim najdroższym hotelem dostępnym w sprzedaży jest obiekt zlokalizowany w Rzymie. Cena wywoławcza tej włoskiej nieruchomości wynosi 400 mln euro, czyli prawie 2 mld złotych.

Włochy w Dubaju

Nabrzeże Jaddaf (Dubaj) Hotel położony jest przy Jaddaf, czyli nabrzeżu nad Zatoką Perską. Jest to miejsce oddalone o 8 minut drogi od najwyższego budynku na świecie – Burj Khalifa.

Pakiet hoteli na Ibizie

Ibiza W ofertach sprzedaży znajdziemy nie tylko pojedyncze obiekty hotelowe, ale i nawet całe kompleksy. Taką okazję znaleźć można na hiszpańskiej Ibizie.

Hotel w Alpach

Kataloński hotel

Sagrada Familia (Barcelona) Kolejnym ciekawym hotelem jest obiekt w stolicy Katalonii. Nieruchomość nabędziemy za 60 mln euro, czyli równowartość ponad 282 mln złotych.

Hotel na polskim wybrzeżu

Setki apartamentów, niesamowite widoki, prywatne spa czy lokalizacja w centrach znanych miast turystycznych – to tylko kilka zalet najdroższych hoteli, które są dziś dostępne na sprzedaż. Listę takich właśnie obiektów przygotował HRE Investments z okazji zakończenia wakacji.Najdroższym hotelem wystawionym obecnie na sprzedaż jest obiekt w Nowym Jorku. Nieruchomość można nabyć za 534 mln dolarów. W przeliczeniu na złotówki jest to kwota aż 2,5 mld złotych.Zlokalizowany w samym sercu Nowego Jorku hotel składa się z 230 apartamentów gościnnych, z czego 40 z nich stanowią apartamenty luksusowe. Dodatkowo w obiekcie znajdziemy niemal 200 metrów kwadratowych zagospodarowanych jako sale konferencyjne oraz imprezowe. Poza tym goście tego obiektu hotelowego mogą skorzystać z centrum fitness ze strefą spa, restauracji oraz baru.Drugim najdroższym hotelem dostępnym w sprzedaży jest obiekt zlokalizowany w centrum Wiecznego Miasta, czyli w Rzymie. Cena wywoławcza tej włoskiej nieruchomości wynosi 400 mln euro, czyli prawie 2 mld złotych.Ekskluzywny obiekt turystyczny położony jest nieopodal słynnej i tłumnie odwiedzanej przez turystów fontanny di Trevi. Z okien apartamentów podziwiać można natomiast Villę Borghese, która stanowi zespół pałacowo-parkowy położony na jednym z siedmiu rzymskich wzgórz.Cały hotel składa się z ponad 170 apartamentów o różnej wielkości – począwszy od mniejszych pokoi, poprzez apartamenty deluxe, prezydenckie, a kończąc na królewskich. Na gości czeka również elegancki bar i restauracja w stylu amerykańskim oraz centrum kongresowe z 20 salami, które mogą pomieścić do 800 osób.Pozostając we włoskim stylu, ale przenosząc się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich znaleźć możemy ciekawy hotel na sprzedaż. Przypomina on swoim stylem architektonicznym XVI-wieczny włoski pałac. Budynek jest dosyć unikatowy. Można bowiem odnieść wrażenie, że jest ukryty wśród dubajskich drapaczy chmur.Lokalizacja hotelu może być bardzo kusząca zarówno dla inwestorów jak i turystów. Położony jest on bowiem przy Jaddaf, czyli nabrzeżu nad Zatoką Perską. Jest to miejsce oddalone o 8 minut drogi od najwyższego budynku na świecie – Burj Khalifa. Hotel składa się z 22 pokoi oraz tylu samo łazienek.Metr kwadratowy tej nieruchomości kosztuje ponad 98 tys. złotych. Tak więc cały obiekt, którego powierzchnia wynosi 12 tys. metrów kw. to wydatek niemal 1,2 mld złotych.Jak się okazuje w ofertach sprzedaży znajdziemy nie tylko pojedyncze obiekty hotelowe, ale i nawet całe kompleksy. Taką okazję znaleźć można na hiszpańskiej Ibizie leżącej w archipelagu Balearów. Łącznie we wszystkich czterech obiektach znajduje się aż 800 pokoi dla gości, a cena tego hotelowego pakietu wynosi w przeliczeniu na naszą walutę ponad 965 mln złotych.Wśród hoteli znajdziemy jeden 4-gwiazdkowy obiekt. Reszta natomiast to miejsca 3-gwiazdkowe. Budynki posiadają różną liczbę apartamentów. Najwięcej – 350 pokoi znajdziemy w hotelu, który znajduje się nieopodal plaży. Goście hotelowi z pewnością nie będą się tu nudzić. Na terenie innego obiektu znajdziemy dwie restauracje, dwa bary, klub nocny, basen, trzy korty tenisowe, boisko oraz siłownię. W pozostałych budynkach oprócz pokoi hotelowych mamy też jacuzzi, sauny, pole golfowe oraz plac zabaw dla dzieci.Na przyszłych hotelarzy z grubymi portfelami czekają też oferty w górach. Jedną z takich właśnie propozycji znajdziemy w otoczeniu szwajcarskich Alp, a dokładnie w Zurychu. Na sprzedaż jest tu 4-gwiazdkowy hotel, który składa się z 345 pomieszczeń gościnnych. Obiekt ten jest hotelem biznesowym, dlatego też w środku znajdziemy kilka sal konferencyjnych oraz centrum biznesowe.Dodatkowo do hotelu przynależą też: restauracja, bar, sala imprezowa, centrum spa i fitness. Tak więc na gości zarówno biznesowych jak i indywidualnych czeka wiele atrakcji. Ponadto obiekt znajduje się niecałe 5 km od centrum miasta, a z okien apartamentów można podziwiać rozległe, alpejskie pasma górskie.Cena ofertowa hotelu wynosi 120 mln franków szwajcarskich. Przeliczając tę kwotę na polską walutę otrzymamy niemal 580 mln złotych.Kolejnym ciekawym hotelem w naszym zestawieniu jest obiekt w stolicy Katalonii. Cena ofertowa tego obiektu jest wyraźnie niższa niż poprzednich, choć wciąż powalająca. Nieruchomość nabędziemy bowiem za 60 mln euro, czyli równowartość ponad 282 mln złotych.Zlokalizowany przy jednym z głównych placów Barcelony, u podnóża wzniesienia Montjuïc hotel posiada 180 sypialni. Ten 4-gwiazdkowy obiekt składa się z aż dziewięciu kondygnacji, na które dostać się można windami. Dodatkowo w obiekcie znajdują się restauracja i sale konferencyjne.A co miałby do zaoferowania nasz kraj? Na przyszłego hotelarza czeka ciekawa oferta w doskonałej lokalizacji w Sopocie. Niewątpliwą zaletą położenia hotelu czy raczej pensjonatu jest bliskość plaży, a tym samym możliwość podziwiania fal Zatoki Gdańskiej. Niedaleko znajduje się także słynna, sopocka promenada Monte Cassino.Cały obiekt ma powierzchnię niemal 1,1 tys. metrów kw., na którą składają się trzy kondygnacje oraz piwnica. Na tej powierzchni znajdziemy 27 pokoi gościnnych, restaurację i bar, a także strefę spa. Do obiektu przynależy również grunt o powierzchni prawie 1,2 tys. metrów kw. Właścicielem tego sopockiego hotelu można się stać za niecałe 30 mln złotych – taką cenę za całość proponuje dotychczasowy właściciel.