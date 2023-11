Archicom rozpoczyna sprzedaż inwestycji mieszkaniowej Południk 17 we Wrocławiu

Archicom uruchamia sprzedaż premierowego etapu inwestycji mieszkaniowej Południk 17 we Wrocławiu. Do oferty trafi na początek 187 mieszkań zlokalizowanych w ośmiopiętrowym budynku. Projekt powstaje przy alei Karkonoskiej, w pobliżu dwóch dużych parków miejskich - Klecińskiego i Południowego oraz w sąsiedztwie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

Nazwa inwestycji - Południk 17 - nawiązuje do jednej z linii łączącej bieguny kuli ziemskiej i przecinającej dolnośląską stolicę m.in. w miejscu zaplanowanej budowy nowego osiedla.W pierwszym budynku powstanie 187 mieszkań, posiadających od jednego do czterech pokoi i metraże 39-77 mkw. Na terenie budynku postawionego u zbiegu ulic Braterskiej, Przyjaźni i alei Karkonoskiej nie zabraknie samochodowego zaplecza parkingowego w postaci 166 stanowisk ulokowanych w garażu podziemnym, a także pomieszczeń zapewniających wygodne przechowywanie niewielkich pojazdów i przedmiotów: rowerowni wyposażonej w haki na jednoślady, wózkowni oraz komórek lokatorskich.W ramach pierwszego etapu wrocławskiego osiedla powstaną także: Klub Mieszkańca, plac zabaw dla dzieci i przestrzenie do wypoczynku z ławeczkami. Ogólnopolski deweloper zadba również o bujną osiedlową zieleń. Archicom ma w planie nasadzenia ponad 200 drzew i około 14 tys. krzewów.Osiedle przy alei Karkonoskiej zostanie wybudowane w dwóch etapach. Przyszli lokatorzy Południka 17 otrzymają do dyspozycji smart rozwiązania w postaci systemów Blue Bolt oraz Fibaro ułatwiających poprzez aplikacje m.in. poruszanie się po inwestycji, zarządzanie domowym oświetleniem i sterowanie urządzeniami. O bezpieczeństwo lokatorów zadba całodobowa ochrona korzystająca z monitoringu terenu zewnętrznego. W przestrzeni pomiędzy budynkami nie zabraknie zieleni z drzewami i krzewami oraz strefy z pergolą do sąsiedzkich spotkań. Ponadto wzdłuż dróg wewnętrznych oddzielających inwestycję od sąsiednich budynków przewidziano nasadzenia drzew wysokich, które w naturalny sposób domkną osiedle jako harmonijną całość i stworzą barierę akustyczną. Niewątpliwym atutem osiedla w południowej części Wrocławia jest jego położenie umożliwiające dojazd samochodem do wrocławskiego Rynku jednym, prostym odcinkiem trasy. Dzięki temu, że aleja Karkonoska przechodzi płynnie w Powstańców Śląskich nigdzie nie trzeba skręcać, by spod domu po niecałych 20 minutach dotrzeć do serca dolnośląskiej stolicy.