Ceny mieszkań rosną w tempie inflacji, ale chętnych nie brakuje

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował kolejną edycję kwartalnika „Analizy rynku mieszkaniowego”. Opracowanie przygląda się zarówno cenom mieszkań, jak i liczbie publikowanych ofert sprzedaży oraz popytowi na kredyty hipoteczne. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie poziomy osiągnęły transakcyjne ceny mieszkań na 17 największych rynkach naszego kraju?

Ile nowych ofert sprzedaży mieszkań przybywało każdego tygodnia?

Jakim udziałem rynku pierwotnego i wtórnego charakteryzowały się największe miasta Polski?

Co działo się na rynku wynajmu mieszkań?



ZNACZNY WZROST POPYTU NA KREDYTY MIESZKANIOWE W III KWARTALE 2023 R.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny ofertowe sprzedaży mieszkań w 17 największych miastach w III kw. 2023 r. Ceny najsilniej rosły w Krakowie i we Wrocławiu Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wraz ze znacznym ożywieniem rynku kredytowego spada podaż mieszkań w przedziale cenowym 400-600 tys. PLN, na które jest największe zapotrzebowanie w programie „Bezpieczny Kredyt 2%”. Po pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania programu liczba takich ofert w 16 miastach wojewódzkich i Gdyni spadła średnio o 11,5 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Największe spadki zaobserwowaliśmy w Krakowie i Warszawie – o ponad 30 proc. Spodziewamy się, że przeciętna wartość kredytu będzie rosła w kolejnym kwartale – zauważa Tomasz Mądry, starszy analityk zespołu strategii PIE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia tygodniowa liczba nowych ofert sprzedaży mieszkań w 17 największych miastach Warszawa nadal jest największym rynkiem sprzedaży mieszkań z przeciętną tygodniową liczbą ofert niemal dwa razy większą niż drugi w rankingu Wrocław Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Tempo wzrostu cen mieszkań w III kwartale było zbliżone do inflacji, która w tym okresie wyniosła 9,6 proc. Najdroższa pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena m2 wynosi blisko 15 tys. PLN na rynku pierwotnym i 16 tys. PLN na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym równie wysokie ceny mieszkań panują w Gdyni, na rynku wtórnym drugim po Warszawie najdroższym miastem jest Kraków, gdzie odnotowano największy wzrost cen mieszkań w tej kategorii mieszkań. Jednocześnie o 5 proc. r/r zmalała liczba nowych ofert sprzedaży, najbardziej w Warszawie i Krakowie – zauważa Jędrzej Lubasiński, starszy analityk zespołu strategii PIE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział rynku pierwotnego i wtórnego w największych miastach Polski Największy udział rynku pierwotnego jest w Gdańsku, gdzie udział ten wzrósł z 26 proc. w II kw. do 38 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

CORAZ MNIEJ NOWYCH OFERT SPRZEDAŻY MIESZKAŃ



Spodziewamy się, że w IV kwartale 2023 r. liczba nowych ofert sprzedaży mieszkań będzie maleć ze względu na niską aktywność deweloperów na rynku budowlanym oraz długi czas realizacji inwestycji. Od stycznia do września 2023 liczba rozpoczętych budów spadła o blisko 16 proc. r/r. Przy założeniu, że popyt utrzyma się na tym samym poziomie, będzie to oznaczać wzrost cen na poziomie kolejnych 9-10 proc. – przewiduje Paula Kukołowicz, kierowniczka zespołu strategii PIE.

STABILIZACJA NA RYNKU NAJMU

Głównym powodem ożywienia na rynku kredytów było uruchomienie w lipcu programu „Bezpieczny Kredyt 2 %” . W jego ramach w III kwartale złożono łącznie ponad 60 tys. wniosków oraz udzielono ponad 17 tys. kredytów. Średnia wartość kredytu udzielonego w III kwartale 2023 r. wyniosła 394 tys. PLN, o 21 proc. więcej niż w III kw. 2022 r.Wśród nowych ofert sprzedaży mieszkań średnia cena 1 m2 wzrosła o 10 proc. na rynku pierwotnym i 9 proc. na rynku wtórnym w ujęciu r/r.Ogółem liczba nowych ofert na rynku sprzedaży mieszkań zmalała o 3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału (5 proc. w ujęciu rocznym). Największy spadek (14 proc.) zanotowała Warszawa, która jest jednocześnie największym rynkiem sprzedaży mieszkań z liczbą ponad 1600 nowych ofert tygodniowo.W 17 największych miastach podaż mieszkań na wynajem wzrosła przeciętnie o 6,5 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu do II kwartału wzrost był jednak dużo wyższy i wyniósł 21 proc, wynika to jednak głównie z sezonowości i otwarcia rynku akademickiego. Największy wzrost nowych ofert najmu zanotowały Łodzi i Wrocławiu. Średnie ceny najmu rosły w wolniejszy tempie niż ceny sprzedaży – wzrost nie przekroczył 1 proc. w ujęciu kwartalnym. Najdroższym rynkiem najmu jest Warszawa (średnia cena mieszkania to ponad 4200 PLN, a także Gdańsk, Wrocław i Kraków (blisko 3000 PLN).