Single nadal nie mają na własne mieszkanie. Bezpieczny Kredyt 2% zawodzi?

Głównym celem Bezpiecznego Kredytu 2% było poprawienie sytuacji mieszkaniowej Polaków poprzez zaoferowanie im atrakcyjnych dopłat do kredytów mieszkaniowych. Wraz ze startem programu rynek mieszkaniowy rozgrzał się wręcz do czerwoności, a po preferencyjne kredyty ustawiły się kolejki. Niestety nie wszyscy mają możliwość skorzystania z korzyści. Do tej grupy należą m.in. single.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są główne wyzwania, z którymi mierzą się single marzący o własnym mieszkaniu?

Jak duży odsetek osób w wieku 25-34 lata ciągle mieszka z rodzicami?

Czy sytuacja singli na rynku mieszkaniowym może ulec poprawie?

Ten program jest adresowany do młodych ludzi, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie. Wielu jest na początku drogi zawodowej. Ponadto przyjezdni, którzy najmują mieszkanie, najczęściej nie mają szans na odłożenie pieniędzy na wkład własny, a nie jest on konieczny w przypadku „Bezpiecznego Kredytu 2% - przypomina ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania i domy w ofercie firm deweloperskich do 700 tys. zł W Warszawie można przebierać w ofercie niemal 2,7 tys. mieszkań Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania i domy w ofercie firm deweloperskich do 400 tys. zł Pod koniec września w warszawskiej ofercie deweloperów było zaledwie 130 mieszkań z ujawnioną ceną poniżej 400 tys. zł. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Jednak nawet jeśli własne mieszkanie jest tam na wyciągnięcie ręki, to cześć młodych świadomie wybierze najem w lokalizacji, w której zakup własnego lokum jest poza ich zasięgiem finansowym – mówi Marek Wielgo.

O ile np. we Włoszech wysoki poziom „gniazdownictwa” jest determinowany przez uwarunkowania kulturowe. To u nas problemem jest niepewna sytuacja młodych na rynku pracy oraz wysokie w porównaniu do zarobków ceny zakupu i najmu mieszkań – komentuje Marek Wielgo.

