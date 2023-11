Ceny materiałów budowlanych o krok od kolejnych wzrostów

Średnia dynamika cen materiałów budowlanych po spadku we wrześniu w relacji rok do roku poniżej zera, w październiku utrzymała wartość ujemną na poziomie -0,3 proc. Z kolei w odniesieniu do poprzedzającego września spadek cen wyniósł symboliczne 0,1 proc. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl choć na krajowym rynku materiałów budowlanych korekta stała się faktem, to jednak jej intensywność wyraźnie maleje już na samym początku jej trwania. Jakie stąd wypływają wnioski?

Dynamika cen materiałów budowlanych W dalszym ciągu na szczycie tabeli samotnie przoduje cement-wapno jako pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku

Po wrześniowym spadku liczonej rdr dynamiki cen materiałów budowlanych do wartości ujemnej rzędu 0,6 proc., w minionym miesiącu korekta cen była kontynuowana, jednak w wymiarze już tylko 0,3 proc. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl analogicznie wyhamował średni spadek cen liczony miesiąc do miesiąca, z 0,9 proc. we wrześniu do 0,1 proc. w październiku. Już tylko te wartości nie najlepiej wróżą trwałości tendencji spadkowej cen na omawianym rynku.Odczyt październikowej dynamiki cen materiałów budowlanych autorstwa Grupy PSB Handel tym razem niczym nie zaskoczył, a obserwowany zaledwie miesiąc wcześniej wzrost tempa spadków wyraźnie stracił na aktualności. W dalszym ciągu na szczycie tabeli samotnie przoduje cement-wapno jako pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku o niespełna jedną piątą. Kolejne dodatnie wskaźniki mają już wartości jednocyfrowe, do tego z jednym wyjątkiem znacznie poniżej aktualnej wartości inflacji Co więcej, trend rosnącego wolumenu pozycji z ujemnym wskaźnikiem zmiany cen, czyli rok do roku taniejących, także wydaje się nieaktualny. We wrześniu grupa PSB doliczyła się tuzina takich przypadków, w październiku zaś liczba ta spadła do dziesięciu, czyli dokładnie połowy monitorowanych grup towarowych. Wśród nich, tak jak przed miesiącem, wyróżniają się płyty OSB z drewnem oraz izolacje termiczne, tym razem z cenowym regresem rzędu odpowiednio 26 proc. i niespełna 9 proc.Na podstawie najnowszych danych można przyjąć ostrożne założenie, że zasadnicza przyczyna sytuacji na krajowym rynku materiałów budowlanych, jakim do tej pory był postępujący spadek popytu w stosunku do lat ubiegłych, powoli ulega odwróceniu. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl dynamika sprzedaży w październiku br. wykazała relatywnie silny wzrost w wybranych kategoriach, takich jak: motoryzacja (+43%), cement, wapno (+29%), farby, lakiery (+28%), otoczenie domu (+27%) czy sucha zabudowa (+25%). Z kolei największy spadek popytu to 23% w przypadku pozycji ogród, hobby oraz 17% w przypadku płyt OSB i drewna.Czynnikami dość mocno ograniczającymi prawdopodobieństwo dalszych istotnych statystycznie spadków cen materiałów budowlanych, jest systematycznie rosnąca liczba budów nowych mieszkań oraz pozwoleń deweloperskich, zdecydowanie potwierdzona danymi GUS za wrzesień. W głównej mierze jest to efekt wciąż dość silnie stymulującego popyt na nowe mieszkania programu kredytów Bezpieczny Kredyt 2%. Poza tym w najbliższych miesiącach deweloperzy najprawdopodobniej będą uruchamiali nowe inwestycje w mniej lub bardziej przyśpieszonym tempie, tak by zdążyć przed wejściem w życie, z początkiem kwietnia przyszłego roku, nowych warunków technicznych.Do tego produkcja budowlano-montażowa we wrześniu choć nieoczekiwanie, to zdecydowanie mocno odbiła od dna, sygnalizując możliwość trwalszej poprawy koniunktury nie tylko w budownictwie mieszkaniowym. Pełna materializacja tego typu prognozy nastąpi zapewne w momencie napływu do kraju środków z KPO, co uruchomi na ogólnokrajową skalę inwestycje samorządowe, dziś zamrożone lub odłożone w czasie z racji braku funduszy, a będące wielkiej miary potencjalnym rezerwuarem popytu na materiały i usługi budowlane.