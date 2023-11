Budownictwo mieszkaniowe I-X 2023: o 23,1% mniej pozwoleń na budowę

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń - październik 2023 roku. Wynika z nich, że w badanym okresie oddano do użytkowania o nieco mniej nowych mieszkań niż w analogicznym okresie 2022 roku. Spadki objęły również liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia oraz liczbę rozpoczętych budów.

Przeczytaj także: Budownictwo mieszkaniowe I-IX 2023: o 26,6% mniej pozwoleń na budowę

Mieszkania oddane do użytkowania

Kliknij, aby powiekszyć fot. Stefan Merkle - Fotolia.com W okresie I-X 2023 o 23,1% mniej pozwoleń na budowę W okresie dziesięciu miesięcy 2023 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 198,4 tys. mieszkań, tj. o 23,1% mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - październik 2023 roku oddano do użytkowania 180,9 tys. mieszkań, tj. 4,3% mniej niż w analogicznym okresie roku 2022. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 110,4 tys. mieszkań – o 2,5% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 66,9 tys. mieszkań, tj. o 8,5% mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,1% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3,5 tys. mieszkań (wobec 2,7 tys. przed rokiem).Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 16,5 mln m2, czyli o 6,3% mniej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 91,0 m2.W okresie dziesięciu miesięcy 2023 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 198,4 tys. mieszkań, tj. o 23,1% mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (131,8 tys., spadek o 25,0% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (60,8 tys., spadek o 22,6%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 97,1% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 5,8 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (w roku ubiegłym 3,7 tys.).Od stycznia do października 2023 r. rozpoczęto budowę 158,6 tys. mieszkań, tj. o 11,1% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 92,5 tys. mieszkań (o 8,4% mniej), a inwestorzy indywidualni 62,3 tys. (o 16,8% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 97,6% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3,9 tys. mieszkań (2,6 tys. w roku poprzednim).Szacuje się, że na koniec października 2023 roku w budowie pozostawało 810,9 tys. mieszkań, tj. o 5,8% mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 r.W okresie styczeń - październik 2023 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 34,6 tys., 31,0 tys., 36,1 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (18,9 tys., 13,0 tys. i 18,2 tys.) oraz małopolskim (18,1 tys., 16,0 tys. i 19,7 tys.).