Cukrownia Apartamenty w Szczecinie z nowymi mieszkaniami

Firma Budnex wprowadziła do sprzedaży 124 nowe mieszkania w ramach osiedla Cukrownia Apartamenty w Szczecinie. Inwestycja powstaje przy ul. Południowej i Floriana Krygiera. Docelowo na przeszło 6 ha działce powstanie przeszło 700 mieszkań.

Nowy budynek będzie miał kształt litery U. Znajdą się w nim 124 mieszkania o powierzchni od 33 do 79 m kw.

Inwestycja Cukrownia Apartamenty powstaje w południowej części Szczecina na lewobrzeżu Odry. Nazwa pochodzi od nieistniejącej już szczecińskiej cukrowni, która działała w tej części miasta na przełomie XIX i XX wieku. Dziś tereny te poprzez rewitalizację zyskują drugie życie.Nowy budynek będzie miał kształt litery U. Znajdą się w nim 124 mieszkania o powierzchni od 33 do 79 m kw., z czego większość to lokale dwu i trzypokojowe. Do mieszkań na wyższych kondygnacjach przylegać będą balkony o powierzchni od 4 do 9 m. kw. W ofercie znalazły się również mieszkania parterowe z przynależnymi tarasami o powierzchni nawet 32 m. kw. Pod budynkiem zaprojektowano indywidualne garaże jedno i dwustanowiskowe o powierzchni od 16 do 59 m. kw. Ponadto w obiekcie zaplanowano także komórki lokatorskie, oraz rowerownie. Poza garażami na zewnątrz znajdą się ogólnodostępne miejsca postojowe przed budynkiem.Gumieńce w ostatnich latach przeżywają prawdziwy rozkwit. Wiodąca do niedawna w tej okolicy zabudowa jednorodzinna ustępuje nowoczesnym budynkom wielorodzinnym i powstającym na potrzeby mieszkańców osiedli obiektom handlowym. W bezpośrednim sąsiedztwie Cukrownia Apartamenty znajduje się pasaż Rondo Hakena Park. W pobliżu znajdziemy również centra handlowe, markety budowlane czy sklepy z artykułami do wyposażenia wnętrz. Warto też dodać, że z inwestycji Budnex niedaleko jest do dwóch wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego - Humanistycznego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.Cukrownia Apartamenty to dobrze przemyślaną koncepcja rewitalizacji, która zakłada, że w przeciągu niespełna dekady 6 ha terenu dawnej cukrowni zamieni się w tętniące życiem nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Choć dziś większość tego terenu to przyszły plac budowy, deweloper do realizacji projektów podchodzi w sposób kompleksowy. Widać to chociażby na przykładzie jego innej inwestycji - Osiedla Europejskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Docelowo Cukrownia Apartamenty ma się stać miejską enklawą z dala od zgiełku aglomeracji. Z myślą o mieszkańcach powstaną tu skwery z nasadzeniami, placami zabaw i miejscami do wspólnego wypoczynku. Nowe, zielone przestrzenie osiedla wzbogacone o małą architekturę będą powstawać wraz z kolejnymi etapami realizowanego projektu.