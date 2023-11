Planty Racławickie - 98 nowych mieszkań w ostatnim etapie

W ostatnim etapie inwestycji Planty Racławickie na wrocławskich Krzykach powstanie 98 mieszkań o metrażach od 38 do 81 mkw. Planty Racławickie zaprojektowano w duchu designu biofilicznego, z dużą ilością naturalnych materiałów oraz różnorodną, wielopiętrową roślinnością.

To kolejny przykład inwestycji wieloetapowej, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów Archicom, którzy docenili nasz pomysł na to miejsce. Planty Racławickie zaprojektowaliśmy w duchu designu biofilicznego, a więc z dużą ilością naturalnych materiałów oraz różnorodną, wielopiętrową roślinnością. Dbamy, aby na terenie inwestycji pojawiło się jak najwięcej zróżnicowanej zieleni, pnączy na budynkach, a także trejaży ogrodowych tworząc tym samym wyjątkowy klimat zachęcający do relaksu. Gdy dodamy do tego bliskość Parku Grabiszyńskiego, nowo powstającego Parku Krzyckiego oraz terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Ślęzy to okazuje się, że mieszkańcy osiedla mają wręcz nieograniczone możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia, rekreacji i aktywności fizycznej - Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom

Wrocławskie osiedle zapewnia rozbudowany zewnętrzny teren rekreacyjny z naturalnymi ścieżkami z drewnianych krążków, skałami na wzór głazów narzutowych oraz pniami drzew wykorzystywanych jako siedzisko i element dekoracyjny.

Planty Racławickie to osiedle realizowane w standardzie premium. W otoczeniu zieleni Parku Grabiszyńskiego powstaje wieloetapowy projekt charakteryzujący się zamkniętymi kwartałami oraz kameralnymi przestrzeniami. W ostatnim etapie Archicom zaplanował oddanie do użytku mieszkań o powierzchniach od 38 do 81 mkw. i w układach z 2,3,4 i 5 pokojami. Apartamenty na najwyższej kondygnacji będą miały wysokość ponad 2,9 metrów. W ramach zaplecza parkingowego w podziemiach przewidziano halę garażową natomiast przy wjeździe na osiedle powstaną ogólnodostępne, naziemne miejsca postojowe. Miłośnicy jednośladów skorzystają z rowerowni.Osiedle budowane w dzielnicy Krzyki zapewnia lokatorom szereg udogodnień. Na terenie przewidziano m.in.: stację naprawy rowerów, stanowisko do ładowania elektrycznych samochodów, punkt odbioru przesyłek kurierskich, a także udogodnienia smart np. kontrolę dostępu i wind z poziomu aplikacji. O ekologię i ekonomię użytkowania zadba system retencji wody deszczowej, wykorzystywanej następnie do podlewania licznych, osiedlowych terenów zielonych. Lokatorzy inwestycji od spółki Archicom skorzystają z Klubu Mieszkańca wyposażonego np. w stół bilardowy, stół do gry w ping-ponga i przestrzeń do pracy i relaksu. Planty Racławickie to również strefa handlowo-usługowa o powierzchni około 650 mkw.Wrocławskie osiedle zapewnia rozbudowany zewnętrzny teren rekreacyjny z naturalnymi ścieżkami z drewnianych krążków, skałami na wzór głazów narzutowych oraz pniami drzew wykorzystywanych jako siedzisko i element dekoracyjny. Duża łąka kwietna wspiera bioróżnorodność przyrodniczą, a pagórkowate ukształtowanie terenu latem sprawdzi się jako miejsce zabaw i spacerów, a zimą – jako małe górki saneczkowe. Najmłodsi skorzystają z akacjowego placu zabaw z elementami wspierającymi sensorykę i motorykę. O bezpieczeństwo mieszkańców dba 24-godzinna ochrona oraz monitoring.