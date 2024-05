Inwestowanie w nieruchomości. Pod palmami można zarobić więcej

Na nieruchomościach zagranicznych w miejscach takich jak Tajlandia, Balii, czy Dominikana można zarobić więcej niż wtedy, gdy inwestujemy w dom bądź mieszkanie w Polsce. Zysk z wynajmu mieszkań w egzotycznych lokalizacjach jest o wiele wyższy w porównaniu do Krakowa i Warszawy - różnice sięgają nawet ponad 10 proc. Maria Kobryń prawnik i ekspert od zagranicznych nieruchomości, przybliża temat inwestowania naszych pieniędzy poza granicami kraju.

Za granicą można zarabiać na nieruchomościach dokładnie tak samo, jak w Polsce. Możemy zdecydować się na zakup domu za 50 000 dolarów, a po kilku latach odsprzedać za wyższą cenę, gdy jego wartość wzrośnie na przykład za 100 000 dolarów. Inną propozycją może być także wynajem nieruchomości – długo lub krótko terminowy. Taka opcja również gwarantuje nam comiesięczny dochód. Warto pamiętać, że obie z wymienionych wcześniej opcji się nie wykluczają. W praktyce możemy zarabiać zarówno na wynajmie nieruchomości, jak i jej wzroście wartości – mówi Maria Kobryń, prawnik i ekspert od zagranicznych nieruchomości. – Jeżeli naszym celem jest jak największy zysk z inwestycji powinniśmy przede wszystkim przemyśleć miejsce, gdzie chcemy zakupić nieruchomość. Warto zastanowić się także, czy w przyszłości będzie ona łatwa do sprzedania oraz czy okolica jest przyjazna turystom, jeśli chcemy ją wynajmować. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w danym kraju przez zakupem domu lub mieszkania to nasz obowiązek. W ten sposób nie tylko unikniemy niespodziewanych sytuacji, ale także nieprzyjemnych niespodzianek – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Michelle Raponi z Pixabay Pod palmami można zarobić więcej Według portalu IQI Global najbezpieczniejsze kraje do inwestowania w nieruchomości to między innymi Portugalia, Hiszpania, Meksyk, Panama, Kostaryka, Włochy czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Bezpieczne kraje

Bazując na moim doświadczeniu do tego zestawienia dodałabym jeszcze Dominikanę i indonezyjskie wyspy takie jak Bali czy Lombok oraz Tajlandię. To właśnie tam moi klienci osiągają wysokie zyski z inwestycji. Na tajlandzkiej wyspie Phuket to 18,5 proc., na Bali 15,2 proc. a w Dominikanie 12 proc zysku rocznie. Warto także wspomnieć o możliwości inwestowania na amerykańskim wybrzeżu – we Florydzie przepisy podatkowe sprzyjają inwestorom, a na nieruchomości w Miami można zarobić nawet 12,7 proc. rocznie. Europejskiej kraje oferują dużo niższe zyski – w Portugali (Madera) jest to 9,6 proc., a we włoskiej Toskanii 7,2 proc. – podkreśla Maria Kobryń.

Próg wejścia

Każda lokalizacja posiada swoje specyficzne cechy, a kraj krajowi jest nierówny. To trochę jak z kupnem samochodu – możemy kupić samochód w cenie 1 000 złotych i 1 000 0000 złotych. Możemy też kupić taki, który jest piękny i ma atrakcyjną cenę, jednak po kilku dniach wyjdą problemy techniczne. Podobnie jest z nieruchomością – mówi Maria Kobryń. – W Dominikanie można kupić działkę 1 000 m2 z widokiem na morze za 50 000 dolarów. Możemy też kupić apartament w nowym kompleksie, który będzie zarządzany przez profesjonalną firmę, z widokiem na morze za 150 000 dolarów. Z kolei za 250 000 dolarów możemy kupić wille z basenem na Bali lub za 120 000 dolarów apartament w condohotelu w Tajlandii. Są też apartamenty w Bułgarii czy Albanii po 75 000 dolarów – dodaje.

