Salamanca jak Gorzów, czyli ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii?

Kupno mieszkania za granicą cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Ma to niewątpliwie związek z poszukiwaniem ciepła i słońca oraz możliwością pracy zdalnej. Nie bez znaczenia są oczywiście ceny nieruchomości. Analiza zrealizowana przez Rankomat.pl potwierdza, że w wielu przypadkach są one znacznie bardziej atrakcyjne niż na krajowym rynku. Ile kosztuje mieszkanea w Hiszpanii, a ile w Chorwacji i we Włoszech?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wynoszą średnie ceny nieruchomości w Europie?

Który z krajów cechują najwyższe stawki za 1m2?

Ile kosztuje mieszkanie w Barcelonie, a ile w Dubrowniku?

Ceny nieruchomości w Polsce

O tym, czy w danym kraju lub mieście nieruchomości są drogie, czy tanie, trzeba patrzeć przez pryzmat lokalnych zarobków. Według portalu euronews.com średnia w Unii Europejskiej to 120 768 zł netto rocznie. Z porównywanych krajów najbliżej tej wartości są Włochy z zarobkami na poziomie 103 606 zł, podobnie Hiszpania 100 871 zł. W Polsce zarabia się średnio przez 12 miesięcy 61 739 zł, a w Chorwacji jeszcze mniej, bo 52 772 zł – wylicza Konrad Pluciński, analityk rankomat.pl.

Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii?

Ile kosztuje mieszkanie we Włoszech

Ile kosztuje mieszkanie w Chorwacji

Ubezpieczenie mieszkania za granicą - drożej niż w Polsce?

Ubezpieczenie przyda się w wielu sytuacjach, od pożaru, przez włamanie, po przepięcie instalacji i konieczność wezwania fachowca do usterki. Tym bardziej, gdy pobyt w zagranicznej nieruchomości ma odbywać się sezonowo. Wtedy trzeba postarać się o zakup odpowiedniej polisy na miejscu, bo ubezpieczenie mienia jest ważne tylko u ubezpieczyciela z kraju, w którym znajduje się chroniona nieruchomość – wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń rankomat.pl.

Wizja życia w słonecznej części Europy przyciąga kupców mieszkań z krajów chłodniejszych. Ten trend widać w statystykach. Od kwietnia do czerwca 2024 r. Polacy kupili aż ponad 1 tys. nieruchomości w Hiszpanii, czyli dokładnie o 205 więcej niż w poprzednim kwartale tego roku oraz o 115 więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r.*Argumentem „za” są też coraz wyższe ceny za metr kwadratowy w Polsce. Przykładowo, 1m2 nad polskim morzem w Międzyzdrojach kosztuje już ponad 22 tys. zł, a w Hiszpanii, nad Oceanem Atlantyckim, to w przeliczeniu niecałe 8 tys. zł. Jeszcze taniej jest we Włoszech w wielu nadmorskich miejscowościach, więc zakup nieruchomości tam, w dobie tanich linii lotniczych, to ciekawa opcja dla tych, co nie lubią marznąć w Polsce.Eksperci multiporównywarki ubezpieczeniowej i finansowej rankomat.pl przyjrzeli się cenom nieruchomości w 3 krajach turystycznych**, do których Polacy chętnie wyjeżdżają na wakacje . W ubiegłym sezonie letnim 13% kupujących polisę turystyczną na rankomat.pl wybrało Chorwację , 12% Włochy, a 5% Hiszpanię. To daje prawie 1/3 wszystkich podróżujących.Ceny mieszkań w dużych miastach wybranych krajów Europy pokazują, że Polska należy do tańszych państw, ale nieruchomości w ciepłej Hiszpanii czy we Włoszech są tańsze niż nad Wisłą. Z trzech analizowanych przez rankomat.pl państw wyraźnie odstaje cenowo Chorwacja, która ze względu na turystyczny charakter wielu miejscowości, ma ceny zbliżone do niemieckich.Z polskich miast najdroższe są z kolei Warszawa (średnio 18 567 zł za 1m2), Kraków (17584 zł) i Gdańsk (15292 zł). Pierwszą dziesiątkę zamyka Olsztyn ze stawką 9629 zł za metr kwadratowy mieszkania.Największe zainteresowanie kupujących nieruchomość budzą Madryt i Barcelona. W obu tych miastach 1m2 kosztuje średnio 4 tys. euro, czyli nieco ponad 17 tys. zł. To tyle samo, ile za mieszkania zapłacimy w Warszawie lub w Krakowie. Zdecydowanie taniej jest w miejscowościach nadmorskich, których Hiszpania ma znacznie więcej niż Polska. Linia brzegowa Hiszpanii liczy aż 4000 km i jest kilkukrotnie dłuższa od polskiego odcinka Bałtyku (500 km).Jednym z tańszych miast do zakupu mieszkania w Hiszpanii jest Salamanca, położona w połowie drogi między Madrytem a Porto. 7276 zł za 1m2 to stawka niemal identyczna, co w Gorzowie Wlkp. Girona leżąca nad słynnym wybrzeżem Costa Brava, a także Tarragona, to cenowe alternatywy dla Barcelony. Metr kwadratowy w obu miastach może być nawet dwukrotnie tańszy niż w stolicy Katalonii – wynika z danych serwisu anyresidence.com.Salamanca i Sewilla są nieco dalej oddalone od brzegu. Reszta miast w zestawieniu znajduje się nad Atlantykiem lub Morzem Śródziemnym. W najdrożej z najtańszych A Coruni 1m2 wynosi 9844 zł – to mniej niż średnia stawka w Bydgoszczy.Włochy mają jeszcze więcej linii brzegowej niż Hiszpania, a przy tym są krajem nieco bliżej położonym względem Polski. W słonecznej Italii najtańszych mieszkań należy szukać w południowej części kraju. Najtańszymi regionami pod kątem cen nieruchomości są Kalabria, Sycylia czy Umbria.Jednym z najtańszych włoskich miast do zakupu nieruchomości jest Reggio Calabria – na podstawie portalu immobiliare.it. 1m2 mieszkania można mieć za równowartość 3560 zł. Tańszą alternatywą dla Neapolu (12 352 zł) są Benevento (3754 zł/m2), a dla Rzymu (14475 zł) miejscowość Rieti (5063 zł). Oba miasta znajdują się jednak w głębi lądu. Dla tych, którzy chcą mieć blisko do morza, zostają Agrigento na Sycylii, Catanzaro nad Morzem Jońskim czy Chieti nad Adriatykiem.Chorwacja nie jest dużym krajem i nawet mieszkając w Zagrzebiu, wystarczą 2 godziny samochodem, aby znaleźć się Rijece nad Morzem Adriatyckim. W stolicy mieszkania kosztują średnio 10 000 zł za metr kwadratowy i wcale nie jest to najdroższa lokalizacja.Rekordowe stawki za 1m2 ma Dubrownik (17766 zł), z racji ruchu turystycznego – wynika z danych portalu expatincroatia.com. Ponad 10 tys. zł kosztuje metr kwadratowy także w Opatiji, Splicie i Zadarze. Tańszych nieruchomości trzeba szukać w mniejszych miejscowościach, jak Szybenik (średnio 8855 zł za 1m2) czy Pula (7695 zł). Wyraźnie tańsze nieruchomości, choć nie z bezpośrednim dostępem do morza, są w Gospiciu (4109 zł).Zakup nieruchomości za granicą może wydawać się nieco bardziej skomplikowany, zwłaszcza że trzeba zderzyć się z barierą językową, a nawet obyczajową. Jednak pewne rzeczypozostają bez zmian, jak ubezpieczenie mieszkania czy domu. Taka polisa to obowiązek, jeśli chcesz uniknąć kłopotów finansowych.Koszt ubezpieczenia mieszkania w Polsce zaczyna się już od 100 zł za 12 miesięcy. Za granicą może to być stawka rzędu 100 euro. To zależy od wybranej oferty w porównywarce, bo zdarzają się oferty tańsze, jak i droższe. Przy wyborze konkretnej polisy należy kierować się nie tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ochrony i kwotami odszkodowania.