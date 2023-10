Yareal rozpoczyna budowę ENSO Wilanów. W ramach tej inwestycji powstanie 89 apartamentów, zlokalizowanych przy jednym z głównych skrzyżowań ulic Sarmackiej i Branickiego. Generalnym wykonawcą pierwszego etapu ENSO Wilanów będzie firma budowlana FineTech Construction. Pierwszy etap inwestycji ma zostać ukończony w połowie 2025 roku.

Przeczytaj także: Dwie inwestycje mieszkaniowe w Zielonej Górze od EBF Development na finiszu

Zrównoważone rozwiązania i zielone tereny wspólne to znak rozpoznawczy naszych projektów mieszkaniowych. W przypadku ENSO Wilanów zielone otoczenie będzie niemal wchodziło do apartamentów, ponieważ zadbaliśmy o duże, drewniane okna oraz przeszklenia balkonów i loggii na długości całego apartamentu, które niejako przedłużają, czy raczej powiększają mieszkanie. Z kolei wszyscy mieszkańcy parteru będą mieli do dyspozycji ogródki lokatorskie, w części apartamentów również dwustronne – wyjaśnia prezes Yareal, Jacek Zengteler.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rusza budowa apartamentów ENSO Wilanów ENSO Wilanów powstaje przy jednym z głównych skrzyżowań ulic Sarmackiej i Branickiego.

W pierwszym etapie ENSO Wilanów, od strony ul. Branickiego powstaje budynek w kształcie litery L wraz z ogrodowym dziedzińcem, przy którym zamieszka blisko 89 rodzin. Większość mieszkań będą stanowiły średnie i duże apartamenty, szczególnie poszukiwane przez rodziny mieszkające w Miasteczku Wilanów, których potrzeby mieszkaniowe zwiększyły się w ostatnich latach. Docelowo inwestycję będzie tworzył kompleks trzech połączonych apartamentowców, z oddzielnymi ogrodami wewnętrznymi oraz ogólnodostępnym skwerem. Dzięki połączeniu skweru z parkiem linearnym wzdłuż nowej ulicy, powstanie ogólnodostępna, zielona przestrzeń z terenami rekreacyjnymi urozmaicona między innymi przez ogród deszczowy, gromadzący wodę opadową.Właściciele apartamentów budowanych przez Yareal w Miasteczku Wilanów będą mogli korzystać z własnej, funkcjonalnej i w pełni wyposażonej sali ćwiczeń. Obok niej, na parterze od strony ulicy Branickiego, powstanie kilka lokali usługowych, z których jeden zostanie przystosowany do potrzeb restauracji, z wydzielonym ogródkiem dla gości. Projekt ENSO Wilanów, podobnie jaki kilka wcześniejszych inwestycji Yareal, zostanie wyposażony we własną elektrownię słoneczną, zapewniającą darmową energię elektryczną do oświetlenia m.in. ogrodów oraz garażu podziemnego.Wszystkie miejsca parkingowe znajdą się pod ziemią, na jednej kondygnacji i będą dostępne bez użycia platform. Do części miejsc możliwe będzie podłączenie indywidualnej ładowarki dla samochodów elektrycznych. Wjazd do garażu będzie prowadził przez trzy bramy dostępne z osiedlowej uliczki. Inwestycja została zaprojektowana również z myślą o użytkownikach jednośladów – w dzielnicy istnieje świetnie zorganizowana i rozbudowane sieć ścieżek rowerowych, dlatego w ENSO Wilanów powstaną specjalne rowerownie. Mieszkańcy mogą liczyć również na wygodny dostęp do ekologicznego transportu miejskiego. Tuż obok funkcjonuje przystanek autobusowy, a do czasu ukończenia budowy planowane jest uruchomienie powstającej obecnie linii tramwajowej, której końcowy przystanek znajdzie się właśnie przy ul. Branickiego.Wygodne połączenia komunikacyjne, w tym bliskość autostradowej obwodnicy Warszawy z tunelem pod Ursynowem, a także liczne rozwiązania przyjazne środowisku zapewniły ENSO certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM. Po ukończeniu inwestycja przejdzie wymagającą weryfikację założeń projektu, której zwieńczeniem będzie przyznanie ENSO Wilanów oceny na poziomie Very Good. W ramach realizacji założeń ESG, Yareal poddaje takiej certyfikacji wszystkie nowe projekty, zarówno mieszkaniowe, jak i biurowe.Ukończenie budowy pierwszego etapu ENSO Wilanów zaplanowano na połowę 2025 r.